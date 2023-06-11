Баста после победы ЦСКА в финале Кубка России в футболке армейцев спел в кругу игроков «Моя игра», «Мама, мы ЦСКА», «Сансара»

Баста выступил в «Лужниках» после победы ЦСКА в Фонбет Кубке России.

Российский певец и музыкант , более известный как Баста, выступил по окончании финального матча между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1, по пенальти – 6:5), после награждения армейцев.

Баста в футболке ЦСКА в центре поля в окружении игроков московского клуба исполнил несколько треков – «Моя игра», «Мама, мы ЦСКА», «Сансара».

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