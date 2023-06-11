Баста после победы ЦСКА в финале Кубка России в футболке армейцев спел в кругу игроков «Моя игра», «Мама, мы ЦСКА», «Сансара»
Баста выступил в «Лужниках» после победы ЦСКА в Фонбет Кубке России.
Российский певец и музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, выступил по окончании финального матча между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1, по пенальти – 6:5), после награждения армейцев.
Баста в футболке ЦСКА в центре поля в окружении игроков московского клуба исполнил несколько треков – «Моя игра», «Мама, мы ЦСКА», «Сансара».
Вакуленко – болельщик ЦСКА.
Игорь Акинфеев! Принес Кубок России в серии пенальти и отметил чудным танцем
Нужно зарабатывать, копить, вкладывать
Нужно быть терпимее, научиться сглаживать углы
И если вдруг стану таким буду вынужден уйти
Возможность быть обласканным властью,
Стать бесхребетной мразью,
Петь на праздниках прокисшей солянки
И приземляться за звания, титулы и ранги. (с)
А пока кнуты и пряники, погоны с печатями
Рэпчина за которую готовы отвечать мы))))