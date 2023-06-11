Баста после победы ЦСКА в финале Кубка России в футболке армейцев спел в кругу игроков «Моя игра», «Мама, мы ЦСКА», «Сансара»

Теги ЦСКА Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России музыка Василий Вакуленко Футбол

Баста выступил в «Лужниках» после победы ЦСКА в Фонбет Кубке России.

Российский певец и музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, выступил по окончании финального матча между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1, по пенальти – 6:5), после награждения армейцев.

Баста в футболке ЦСКА в центре поля в окружении игроков московского клуба исполнил несколько треков – «Моя игра», «Мама, мы ЦСКА», «Сансара».

Вакуленко – болельщик ЦСКА.

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57 комментариев

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А я ясные дни оставляю себе
Он болельщик скольки клубов?
+56
-6
+50
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Peter Parker
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Он болельщик скольки клубов?
А скольких надо? Сколько ты готов заплатить?
+49
-8
+41
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seshcha
Мне говорят, братка, время завязывать
Нужно зарабатывать, копить, вкладывать
Нужно быть терпимее, научиться сглаживать углы
И если вдруг стану таким буду вынужден уйти
+28
-3
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Чемпион Людей
По-жизни много соблазна,
Возможность быть обласканным властью,
Стать бесхребетной мразью,
Петь на праздниках прокисшей солянки
И приземляться за звания, титулы и ранги. (с)
+22
-4
+18
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Mihail1987
Омерзительный персонаж конечно.
+30
-13
+17
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KozlikX
Ответ Ashan Sorokin
Лучше бы шамана спел ,у того достоинства больше
чего чего? это тот кто на войне хайпует ?))) у него как раз таки совести 0 , нашел же на какой теме подзаработать
+20
-3
+17
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Brennet
Это было красиво и душевно.
+16
-2
+14
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дурной сходненский гребист
только патч тв решил что интервью Писарева это актуальнее
+13
-1
+12
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Football Forever
Кто был на стадионе, скажите, в прошлом году была лучше атмосфера на финале или сегодня?
+12
-1
+11
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Игорь Петров
Ответ Football Forever
Кто был на стадионе, скажите, в прошлом году была лучше атмосфера на финале или сегодня?
В прошлом году было получше. Хотя бы потому что было 80 тысяч. Плюс, конечно, сюжет был феноменальный и игра динамичнее: сегодня первый тайм был вялым, а тогда и пенальти на последних минутах и бегали от души. Сегодня был хороший финал, но всё же год назад было мощнее
+10
0
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diger499
Ответ Мукунку хороший
Что это?
Слова одного репера, который куда-то пропал
+9
-1
+8
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Слутск Халлского
Ждем в следующем сезоне Балтику в финале и выступление Бабангиды
+8
-1
+7
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ymuller
Да, если вчера в ЛЧ было классное предматчевое шоу, то здесь получилось классное послематчевое. И спасибо организаторам: впервые с ЧМ-18 удалось посмотреть матч с камеры-паук
+9
-3
+6
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Fatony
Ответ Ashan Sorokin
Лучше бы шамана спел ,у того достоинства больше
Жаль не все могут минусы ставить, так бы ты уже потонул
+6
-1
+5
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Recreated
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Он болельщик скольки клубов?
4-х
+5
-2
+3
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Pok_Toholo
Ответ Диванный эксперт
Да вроде давно за цкг
Ну каково тебе сейчас? Фиговенько да?🤣🤣🤣
+3
0
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hulk&boloto
Ответ Football Forever
Кто был на стадионе, скажите, в прошлом году была лучше атмосфера на финале или сегодня?
Интершум был?
+2
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la_masia
Ответ artpal
А если бы быки победили, пел бы "Мама, мы - Краснодар"?
На этот случай был Безбородов.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Чемпион Людей
По-жизни много соблазна, Возможность быть обласканным властью, Стать бесхребетной мразью, Петь на праздниках прокисшей солянки И приземляться за звания, титулы и ранги. (с)
это было когда то, это было давно. а потом сам Баста просел. Да причем конкретно. Ратовал за повышение пенсионного возраста. Меня не коснулось , но ... В общем, некрасиво.
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Северный болельщик
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Он болельщик скольки клубов?
Стольких, сколько серий Сансара
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Адильхан Абдусаламов
На всякий случай под футболку цска футболку Краснодара надел
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artpal
А если бы быки победили, пел бы "Мама, мы - Краснодар"?
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Megamodest
К широте фанатских интересов Басты вопросов ноль уже давно. ЦСКА-то такого любвеобильного персонажа зачем пригласил?
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Ashan Sorokin
Ответ Fatony
Жаль не все могут минусы ставить, так бы ты уже потонул
Да я бы пережил ))но как говорил классик : Мы бы охотно пообщались с вами в чате
А пока кнуты и пряники, погоны с печатями
Рэпчина за которую готовы отвечать мы))))
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Вова Пупкин
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Я думал что Баста за Ростов болеет.🤔 Жаль я не поехал на стадион! Такая атмосфера запредельная на стадионе, что аж через экран ТВ передалась. Придётся теперь год ждать, чтобы на следующий финал поехать. Если он в Москве будет...
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