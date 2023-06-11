ЦСКА выиграл 8-й Кубок России и первый за 10 лет. У «Локомотива» 9 трофеев

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Владимир Федотов Футбол

ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России впервые за 10 лет.

Команда Владимира Федотова одолела «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти) в финале.

Всего у армейцев 8 побед в этом турнире – на одну меньше, чем у лидирующего по данному показателю «Локомотива».

В последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России в 2013 году, до этого – в 2011-м, 2009-м, 2008-м, 2006-м, 2005-м и 2002-м.

Найдите стадионы ЦСКА, «Краснодара» и других российских клубов на карте. Игра про наш футбол

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Спасибо за этот Кубок, Акинфеев!
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
idemidov
В 2002-2013 чаще брали Кубок, чем не брали, уже приелось тогда :-) Сейчас после долгого перерыва опять зашло.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Что ж, сезон официально можно признать шикарным: серебро и Кубок России наши !

Спасибо команде за это !
Спасибо тренерскому штабу за это !
Спасибо руководству и всем за это !

Надеюсь, в следующем сезоне будем как минимум не хуже )
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CSKAvrn
Братцы, уважаемые болельщики ЦСКА, я вас искренне поздравляю с заслуженной победой в кубке России и с серебряными медалями! Федотов топ! ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Игроки и тренеры ЦСКА отлично поработали в этом сезоне! Большие молодцы!
Летом надо будет усиливаться и становиться сильнее и стараться в следующем году, как минимум не хуже выступить и стараться еще лучше.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ответ LDM13
Галицкий-такой кубок нам не нужен.
Жаль канеш тебя
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крэнг
Честно, не думал, что мы в таком сложном кубке с точки зрения формулы проведения, возьмём его. Спасибо за подарок на день рождения, любимый клуб! Всех коней с победой!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Один из лучших ЦСКА. Очень тренерский, командный.
Без выдающихся звезд, без кряжистых Вернблумов, зато какой сбалансированный и ментально сильный.
Респект Федотову. Отличная команда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Спасибо коням, они заслужили!
Выигрывает лучший! По сезону вообще в порядке выглядили!
Безбородов - ...дон
В финале играли не Спартак и Зенит, а МЫ!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гладиатор из Тушино
Хоть и болею за Спартак но сегодня рад за коней. Лучше они чем Краснодар с хваленой академией, поставляющей футболистов для Армении и с 2,5 русскими игроками в составе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Thunder73
ЦВБП!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixos Demid
С победой, братья!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий