ЦСКА выиграл 8-й Кубок России и первый за 10 лет. У «Локомотива» 9 трофеев

ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России впервые за 10 лет.

Команда Владимира Федотова одолела « » (1:1, 6:5 по пенальти) в финале.

Всего у армейцев 8 побед в этом турнире – на одну меньше, чем у лидирующего по данному показателю « ».

В последний раз выигрывал Кубок России в 2013 году, до этого – в 2011-м, 2009-м, 2008-м, 2006-м, 2005-м и 2002-м.

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