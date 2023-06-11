ЦСКА выиграл 8-й Кубок России и первый за 10 лет. У «Локомотива» 9 трофеев
ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России впервые за 10 лет.
Команда Владимира Федотова одолела «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти) в финале.
Всего у армейцев 8 побед в этом турнире – на одну меньше, чем у лидирующего по данному показателю «Локомотива».
В последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России в 2013 году, до этого – в 2011-м, 2009-м, 2008-м, 2006-м, 2005-м и 2002-м.
Найдите стадионы ЦСКА, «Краснодара» и других российских клубов на карте. Игра про наш футбол
Спасибо команде за это !
Спасибо тренерскому штабу за это !
Спасибо руководству и всем за это !
Надеюсь, в следующем сезоне будем как минимум не хуже )
Летом надо будет усиливаться и становиться сильнее и стараться в следующем году, как минимум не хуже выступить и стараться еще лучше.
Без выдающихся звезд, без кряжистых Вернблумов, зато какой сбалансированный и ментально сильный.
Респект Федотову. Отличная команда.
Выигрывает лучший! По сезону вообще в порядке выглядили!
Безбородов - ...дон
В финале играли не Спартак и Зенит, а МЫ!