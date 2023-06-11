Акинфеев выиграл Кубок России в 7-й раз и повторил рекорд Игнашевича и Рахимича

Никто не выигрывал Фонбет Кубок России чаще Игоря Акинфеева.

Голкипер ЦСКА, совершивший два сэйва в серии пенальти с «Краснодаром», выиграл трофей в 7-й раз в карьере.

Столько же раз побеждали (6 – с ЦСКА, 1 – с «Локомотивом») и (все – с ЦСКА).

Ранее Акинфеев выигрывал в 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2013-м.