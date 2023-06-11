Акинфеев выиграл Кубок России в 7-й раз и повторил рекорд Игнашевича и Рахимича
Никто не выигрывал Фонбет Кубок России чаще Игоря Акинфеева.
Голкипер ЦСКА, совершивший два сэйва в серии пенальти с «Краснодаром», выиграл трофей в 7-й раз в карьере.
Столько же раз побеждали Сергей Игнашевич (6 – с ЦСКА, 1 – с «Локомотивом») и Элвер Рахимич (все – с ЦСКА).
Ранее Акинфеев выигрывал Кубок в 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2013-м.
а самый первый в 2002-м — с Мандрыкиным.
за 3 подряд дают -Ич на вечное хранение