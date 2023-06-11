Акинфеев выиграл Кубок России в 7-й раз и повторил рекорд Игнашевича и Рахимича

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Элвер Рахимич премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России рекорды Футбол

Никто не выигрывал Фонбет Кубок России чаще Игоря Акинфеева.

Голкипер ЦСКА, совершивший два сэйва в серии пенальти с «Краснодаром», выиграл трофей в 7-й раз в карьере.

Столько же раз побеждали Сергей Игнашевич (6 – с ЦСКА, 1 – с «Локомотивом») и Элвер Рахимич (все – с ЦСКА).

Ранее Акинфеев выигрывал Кубок в 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2013-м.

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18 комментариев

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DedSkyWalker
Последний из могикан. Глыба!
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+47
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Брэд Либил
Таким образом Акинфеев заслужил добавить -ич к своей фамилии.
+38
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Сижу на факсах Барселоны
Акинфеев наша легенда. Тащит пенали как молодой. Великий
+36
-6
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Брэд Либил
Ответ PIT-BUL
Кубок разыграли или ещё будет путь регионов? Или путь второго кольца? Сможет ли Краснодар вызвать ЦСКА на реванш? Надеюсь в следующем году будет обычный кубок России.
А мне понравилось формат, где Спартак сумел отлететь и от Урала, и от Акрона.
+17
-3
+14
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Н.Ф.
7 из 8 Кубков страны ЦСКА брал с Акинфеевым,
а самый первый в 2002-м — с Мандрыкиным.
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-1
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Чемпион Людей
Сафонов не впечатлен
+8
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igls54
Там где Акинфеев - там много трофеев!
+6
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Андрей 2005
Лучший игрок этого матча 👍💪
+6
-2
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Vagner01
Игорь лучший без вопросов! И легендарный!
+3
0
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igor.igorev
Благодаря Игорю выиграли Кубок. Сложно представить ЦСКА без Акинфеева.
+3
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Severfan
в 37 лет продолжает ставить рекорды! долго же ещё придётся ждать, что кто-то сможет хоть какой-то из этих рекордов повторить
+3
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d-kniga
Игорь - Легенда! Огромное уважение спортсменту! 🙌
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Alex Metallov
Есть шанс улучшить достижение.
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jqzn88xn6n
Это просто Царь!
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Британский шпион
Ответ Чемпион Людей
Сафонов не впечатлен
Тем не менее, Сафонов сегодня переиграл Акинфеева и был лучше…. У кромки поля по количеству розданных интервью
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Азамат Кабертай
Ответ Брэд Либил
Таким образом Акинфеев заслужил добавить -ич к своей фамилии.
по общепринятой традиции, за 7 побед в Кубке дают -Ич к фамилии.
за 3 подряд дают -Ич на вечное хранение
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