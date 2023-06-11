Московские клубы 3-й год подряд выигрывают Кубок России – ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»

Московская команда в 3-й раз подряд побеждает в Фонбет Кубке России.

ЦСКА стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23, обыграв в финале « » в серии послематчевых пенальти.

Команда из Москвы выигрывает трофей в третий раз подряд – в предыдущем сезоне обладателем Кубка России стал « », а ранее трофей выиграл « ».

В матче за OLIMPBET Суперкубок России ЦСКА сыграет с «Зенитом». Матч пройдет в Казани 15 июля.

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