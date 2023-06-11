Московские клубы 3-й год подряд выигрывают Кубок России – ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Футбол

Московская команда в 3-й раз подряд побеждает в Фонбет Кубке России.

ЦСКА стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23, обыграв в финале «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

Команда из Москвы выигрывает трофей в третий раз подряд – в предыдущем сезоне обладателем Кубка России стал «Спартак», а ранее трофей выиграл «Локомотив».

В матче за OLIMPBET Суперкубок России ЦСКА сыграет с «Зенитом». Матч пройдет в Казани 15 июля.

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16 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Акинфеев конечно зверюга. Галицкова жаль
+19
-4
+15
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Bashibuzuck
Ответ Ильдар Фарукшин
Акинфеев конечно зверюга. Галицкова жаль
Галицкого
+8
-1
+7
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Иван Колгашкин
Ураааа ЦВБП
+9
-5
+4
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_SIGNAL _
Спустя столько лет кубок выиграть - целое чудо!
+4
-2
+2
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Roman
Динамо, как всегда, в сторонке)
+1
-1
0
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Alex Zzz
Отличный матч. Акинфеев единственный из ЦСКА, кто вспомнил активных болельщиков. Краснодар молодцы, комментатора матч ТВ какие-то странные.
+1
-1
0
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savik-A.M.
Ответ Bashibuzuck
Галицкого
Да обоих )))
+1
-1
0
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