Московские клубы 3-й год подряд выигрывают Кубок России – ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»
Московская команда в 3-й раз подряд побеждает в Фонбет Кубке России.
ЦСКА стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23, обыграв в финале «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.
Команда из Москвы выигрывает трофей в третий раз подряд – в предыдущем сезоне обладателем Кубка России стал «Спартак», а ранее трофей выиграл «Локомотив».
В матче за OLIMPBET Суперкубок России ЦСКА сыграет с «Зенитом». Матч пройдет в Казани 15 июля.
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