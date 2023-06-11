Федотов выиграл с ЦСКА первый трофей на высшем уровне. Он побеждал в ФНЛ с «Оренбургом»
Владимир Федотов впервые в тренерской карьере выиграл трофей на высшем уровне.
ЦСКА под руководством Федотова стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» в серии пенальти.
Ранее Федотов одержал победу в ФНЛ в сезоне-2017/18 с «Оренбургом».
ЦСКА выиграл первый трофей за 5 лет – Кубок России. В 2018-м брали Суперкубок
Это было очень круто !
Это было видно еще по Оренбургу. А сейчас еще заметнее.
А самые громкие победы еще впереди!
Многие игроки действительно стали прогрессировать. Руководству ЦСКА нужно как-то стараться найти еще хороших игроков сейчас летом и с Федотовым можем показать результаты еще лучше.