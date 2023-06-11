Федотов выиграл с ЦСКА первый трофей на высшем уровне. Он побеждал в ФНЛ с «Оренбургом»

Владимир Федотов впервые в тренерской карьере выиграл трофей на высшем уровне.

ЦСКА под руководством Федотова стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в финале « » в серии пенальти.

Ранее Федотов одержал победу в в сезоне-2017/18 с « ».

ЦСКА выиграл первый трофей за 5 лет – Кубок России. В 2018-м брали Суперкубок