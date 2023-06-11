Федотов выиграл с ЦСКА первый трофей на высшем уровне. Он побеждал в ФНЛ с «Оренбургом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Оренбург Краснодар Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов впервые в тренерской карьере выиграл трофей на высшем уровне.

ЦСКА под руководством Федотова стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» в серии пенальти.

Ранее Федотов одержал победу в ФНЛ в сезоне-2017/18 с «Оренбургом».

ЦСКА выиграл первый трофей за 5 лет – Кубок России. В 2018-м брали Суперкубок

24 комментария

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Roman
Победа в ФНЛ - самый престижный трофей, абсолютное величие и футбольное бессмертие
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Человек из футбола
Ответ Roman
Победа в ФНЛ - самый престижный трофей, абсолютное величие и футбольное бессмертие
он принял Оренбург, когда он был на 13 месте и выиграл ФНЛ. настоящий гигачад!
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CSKAvrn
Как же понравилась и нравится игра в исполнении армейцев при Федотове! Спасибо вам за эту радость и эмоции 🔥🔥🔥
+28
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Кирилл
Спасибо Владимиру Валентиновичу и его штабу за такие эмоции !
Это было очень круто !
+15
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Северный болельщик
Лысые шарлатаны нынче на высоте!
+12
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Гладиатор из Тушино
Стоит признать что с Федотовым кони начали напоминать тот самый, сильный ЦСКА
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Severfan
Федотов был прав!
+12
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Евгений Цыбулин
Ай-да лысый шарлатан!)Спасибо за сезон!
+8
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+8
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Goldstream
Федотов - великолепный тренер.
Это было видно еще по Оренбургу. А сейчас еще заметнее.
+7
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+7
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Муканов Арманбек
Добро пожаловать в клуб "Лысых шарлатанов"
+6
0
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NickRockStar
Мужик красава, до этого побеждал второй дивизион зону восток с нашим Новокузнецким металлург-Кузбассом, а в фнл сохранил прописку. Кто бы мог подумать, что дорастет до таких результатов
+6
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rb
Абсолютно заслужено!
А самые громкие победы еще впереди!
+3
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Shuller18
Передаю пламенный привет igor.igorev, который утверждал, что Федотов бездарный физрук, с которым ЦСКА будет только деградировать, и ни одного титула он уже не выиграет, потому что уже 55+ лет, а в этом возрасте по словам авторитетного военврача человек уже не развивается.
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Ракелль
Молодец Валентиныч!Выстоял,несмотря на травлю мяса
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ESC Russia
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Браво, Владимир Валентинович! Я уверен, что Федотов вернёт былое величие ЦСКА, которое было при Газаееве и Слуцком.
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вовочка6762
Федотов - открытие года , даже без чемоданчиков Гинера вернул ЦСКА в лидеры российского футбола !
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thesuperdrum
Ждём победное фото с коняшем из чистой раздевалки Лужников! Москва красно-синяя!!! С Победой!!! 🔴🔵
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Serega Ac-Milan
Ответ Евгений Цыбулин
Ай-да лысый шарлатан!)Спасибо за сезон!
Жека привет, с трофеем вас )
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igor nn
Фамилия Федотов и ЦСКА это что мистическое..Григорий и два Владимира на века прославили клуб!
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Сергей Жарковский
Поздравляю армейцев с заслуженной победой!👏
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dreamstep
Федотов мужик, за много лет ЦСКА и титул взял и медали. Красава!
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NickRockStar
Мужик красава, до этого побеждал второй дивизион зону восток с нашим Новокузнецким металлург-Кузбассом, а в фнл сохранил прописку. Кто бы мог подумать, что дорастет до таких результатов
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Vagner01
Валентиныч спасибо за сезон!
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Alex Metallov
Федотов огромный молодец! Справился с задачей. Сложно было, вначале там вообще был какой-то пздц, когда игроков 8 или 9 ушли, а новые приходили с опозданием. Первая часть сезона, особенно с сентября как-то совсем не шло, много очков теряли. Но зимой видимо отлично поработали и в первые за долгие годы провели на отличном уровне весну.
Многие игроки действительно стали прогрессировать. Руководству ЦСКА нужно как-то стараться найти еще хороших игроков сейчас летом и с Федотовым можем показать результаты еще лучше.
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