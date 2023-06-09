Федотов об отмене красной Роши за показ жеста Соболева: «Справедливо. Нужно уважительно друг к другу относиться, жесты могут ранить»
Владимир Федотов высказался о конфликте Виллиана Роши и Александра Соболева.
В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу.
Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена.
После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку, чтобы оценить сказанное Рошей в интервью. «Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши и провел свою экспертизу. Но бразильца не дисквалифицировали, а дали штраф 50 тысяч рублей.
– КДК РФС оправдал Виллиана Рошу. Можно ли сказать, что в этой ситуации справедливость восторжествовала?
– На все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод.
– После игры как-то поддержали Виллиана? Какой диалог был?
– Конечно, поддержали. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать «браво» за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.
– В финале Лиги Европы игрок из «Севильи» показал аналогичный жест, и Соболев написал «это другое».
– Вообще не знаю, о чем тут речь: другое, третье, десятое. На футбольном поле идет честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам.
Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но все-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты – очень серьезная вещь, которая может ранить человека.
– Понимаете, почему именно в матчах со «Спартаком» такой накал? Что в первом круге, что во втором.
– Это дерби, основное дерби РПЛ. Поэтому такой накал страстей. Не каждый способен это выдержать, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
«Прыгало что-то рядом»
«Сука, вставай ты ####»
«Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».
Федотов отвращение вызывает:) Уткин давно его на место поставил:))
А вот если бы Артёмка достал и показал своего кладенца.
думаю Роша закончил бы с футболом и не только с ним