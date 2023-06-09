Федотов об отмене красной Роши за показ жеста Соболева: «Справедливо. Нужно уважительно друг к другу относиться, жесты могут ранить»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Владимир Федотов Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Федотов высказался о конфликте Виллиана Роши и Александра Соболева.

В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу.

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена.

После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку, чтобы оценить сказанное Рошей в интервью. «Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши и провел свою экспертизу. Но бразильца не дисквалифицировали, а дали штраф 50 тысяч рублей.

– КДК РФС оправдал Виллиана Рошу. Можно ли сказать, что в этой ситуации справедливость восторжествовала?

– На все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод.

– После игры как-то поддержали Виллиана? Какой диалог был?

– Конечно, поддержали. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать «браво» за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.

– В финале Лиги Европы игрок из «Севильи» показал аналогичный жест, и Соболев написал «это другое».

– Вообще не знаю, о чем тут речь: другое, третье, десятое. На футбольном поле идет честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам.

Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но все-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты – очень серьезная вещь, которая может ранить человека.

– Понимаете, почему именно в матчах со «Спартаком» такой накал? Что в первом круге, что во втором.

– Это дерби, основное дерби РПЛ. Поэтому такой накал страстей. Не каждый способен это выдержать, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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34 комментария

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Beton1922
"..Прыгало что-то рядом.." - уважительно сказал тренер Федотов.
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Торна
Соболев всего навсего показал Роше Дзюбу. А Дзюбе на поле место, РФС подтверждает
+12
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Алексей Ненахов
Уважительность от Федотова
«Прыгало что-то рядом»
«Сука, вставай ты ####»
«Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».
+13
-5
+8
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Александр Малышев
Ответ Beton1922
"..Прыгало что-то рядом.." - уважительно сказал тренер Федотов.
И без мата, прошу заметить! Так что вполне уважительно
+11
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rigobersong
Если судья показал красную, значит она была!:)

Федотов отвращение вызывает:) Уткин давно его на место поставил:))
+5
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Александр Малышев
Ответ Ебздрогыч
Федотов говорит об уважении - а сам-то что про Абаскаля говорил, забыл уже? Или самому можно? Двуличный тип
Дак если оно прыгали, то что ему сказать?
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Александр Павлов
Этот жест ни как не может ранить.
А вот если бы Артёмка достал и показал своего кладенца.
думаю Роша закончил бы с футболом и не только с ним
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Пользователь Huawei
Ответ Александр Малышев
И без мата, прошу заметить! Так что вполне уважительно
По вашему назвать человека-"оно" - это вообще вменяемо? Или у него уже европейское мышление?
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Александр Малышев
Ответ Пользователь Huawei
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Тихий тупик 36с3 приезжай в любой день с 9 до 18, там спорт зал. На ресепшне скажешь, что на тайский бокс, меня позовут.
+2
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Ronny92
Ответ Честный контроль
Мне давно импонируют тренеры ЦСКА, которых люто ненавидят, оскорбляют и одновременно боятся мясные. Значит и тренер хороший и человeк! Дрожащие коленки закадычных врагов и их диванное попискивание дорогого стоят!
Нисколечки не мясной, но в голос с хорошего человека. Это который "прыгал что-то" вещал или пацанов ростовских громил в ковид?) норм стандарты у коней)
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Леонид Романов
Ответ Shast
Болеешь?
Уже не излечим)
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Shast
Ответ Честный контроль
Мне давно импонируют тренеры ЦСКА, которых люто ненавидят, оскорбляют и одновременно боятся мясные. Значит и тренер хороший и человeк! Дрожащие коленки закадычных врагов и их диванное попискивание дорогого стоят!
Болеешь?
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Леонид Романов
Ответ Мукунку хороший
Лошадиный гопник
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Пользователь Huawei
Ответ Александр Малышев
Тихий тупик 36с3 приезжай в любой день с 9 до 18, там спорт зал. На ресепшне скажешь, что на тайский бокс, меня позовут.
Что там рядом находится? Где нам пообщаться будет удобнее?
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Пользователь Huawei
Ответ Александр Малышев
Москва, район Текстильщики.
Зарубили.
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Александр Малышев
Ответ Пользователь Huawei
Город?
Москва, район Текстильщики.
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Пользователь Huawei
Ответ Александр Малышев
Тихий тупик 36с3 приезжай в любой день с 9 до 18, там спорт зал. На ресепшне скажешь, что на тайский бокс, меня позовут.
Или ты, охлесток, реально думаешь, что тебе что-то поможет? Смешной. Ок. Как город напишишь словимся.
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Пользователь Huawei
Ответ Александр Малышев
Тихий тупик 36с3 приезжай в любой день с 9 до 18, там спорт зал. На ресепшне скажешь, что на тайский бокс, меня позовут.
Тебе не стыдно будет перед своими позориться? Пиши город подъедем.
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Пользователь Huawei
Ответ Александр Малышев
Тихий тупик 36с3 приезжай в любой день с 9 до 18, там спорт зал. На ресепшне скажешь, что на тайский бокс, меня позовут.
Город?
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Пользователь Huawei
Ответ Александр Малышев
Комментарий удален модератором
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Александр Малышев
Ответ Пользователь Huawei
А теперь по-подробнее. Как ведёт себя оно. Это предьява? Обоснуй.
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