Федотов об отмене красной Роши за показ жеста Соболева: «Справедливо. Нужно уважительно друг к другу относиться, жесты могут ранить»

Владимир Федотов высказался о конфликте Виллиана Роши и Александра Соболева.

В 28-м туре Мир «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля и .

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда « », пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена.

После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку, чтобы оценить сказанное Рошей в интервью. «Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши и провел свою экспертизу. Но бразильца не дисквалифицировали, а дали штраф 50 тысяч рублей.

– КДК РФС оправдал Виллиана Рошу. Можно ли сказать, что в этой ситуации справедливость восторжествовала?

– На все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод.

– После игры как-то поддержали Виллиана? Какой диалог был?

– Конечно, поддержали. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать «браво» за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.

– В финале Лиги Европы игрок из «Севильи» показал аналогичный жест, и Соболев написал «это другое».

– Вообще не знаю, о чем тут речь: другое, третье, десятое. На футбольном поле идет честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам.

Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но все-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты – очень серьезная вещь, которая может ранить человека.

– Понимаете, почему именно в матчах со «Спартаком» такой накал? Что в первом круге, что во втором.

– Это дерби, основное дерби РПЛ. Поэтому такой накал страстей. Не каждый способен это выдержать, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

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