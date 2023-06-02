Виллиан Роша: «Соболев постоянно меня провоцировал, издавал ухающие звуки – у-у-у. Он показал жест в первый раз гораздо раньше удаления»

Виллиан Роша рассказал о конфликте с Александром Сооблевым из-за неприличного жеста.

В 28-м туре Мир « » обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля и .

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена. Соболев был дисквалифицирован на 4 матча.

– В этом дерби произошел эпизод, который обычно не свойственен и не характерен. Да, в крупных играх могут случаться провокации. Но именно этот жест, который соперник показал, не красит человека, такого вообще не должно быть в футболе.

– После того, как эмоции улеглись, хочется узнать, как ты видел весь эпизод.

– Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья – у-у-у. Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод.

Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошел момент в штрафной, который привел к удалениям. Он еще раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду.

– Не пытался объяснить судье на английском, словами, что сделал соперник?

– Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов.

– Как ты думаешь, почему игрок красно-белых так себя вел по отношению к тебе? Может, ты что-то ему сделал или больно ударил по ноге?

– Как я и говорил, он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки – у-у-у, что-то говорил по-русски, но я не понимал что.

Я ничего противозаконного против него не делал, не бил, не грубил. Но я очень хорошо его опекал, плотно играл в отборе, и он ничего не мог со мной поделать. Видимо, поэтому решил действовать в другом ключе.

– Хорошо, что справедливость восторжествовала, и карточку тебе отменили.

– Согласен, меня несправедливо удалили. Но матч прошел, страница перевернута, и назад не вернуться. Возможно, результат был бы и правда другой, мы потеряли очень важные очки, – сказал защитник ЦСКА.

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