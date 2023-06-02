Виллиан Роша: «Соболев постоянно меня провоцировал, издавал ухающие звуки – у-у-у. Он показал жест в первый раз гораздо раньше удаления»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Виллиан Роша рассказал о конфликте с Александром Сооблевым из-за неприличного жеста.

В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу.

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена. Соболев был дисквалифицирован на 4 матча.

– В этом дерби произошел эпизод, который обычно не свойственен и не характерен. Да, в крупных играх могут случаться провокации. Но именно этот жест, который соперник показал, не красит человека, такого вообще не должно быть в футболе.

– После того, как эмоции улеглись, хочется узнать, как ты видел весь эпизод.

– Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья – у-у-у. Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод.

Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошел момент в штрафной, который привел к удалениям. Он еще раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду.

– Не пытался объяснить судье на английском, словами, что сделал соперник?

– Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов.

– Как ты думаешь, почему игрок красно-белых так себя вел по отношению к тебе? Может, ты что-то ему сделал или больно ударил по ноге?

– Как я и говорил, он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки – у-у-у, что-то говорил по-русски, но я не понимал что.

Я ничего противозаконного против него не делал, не бил, не грубил. Но я очень хорошо его опекал, плотно играл в отборе, и он ничего не мог со мной поделать. Видимо, поэтому решил действовать в другом ключе.

– Хорошо, что справедливость восторжествовала, и карточку тебе отменили.

– Согласен, меня несправедливо удалили. Но матч прошел, страница перевернута, и назад не вернуться. Возможно, результат был бы и правда другой, мы потеряли очень важные очки, – сказал защитник ЦСКА.

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

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78 комментариев

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Tun
Тут всё понятно, Соболев уже столько всего сделал, что в его поведении не сомневаешься
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Alda
Ответ Гуго
Ясно, не прокатило чего хотел, продолжает накручивать расизм
хотел отмены несправедливого удаления, он его получил, всмысле не прокатило? А, смотря на поведение Соболева, этот придурок мог и ухать и что угодно делать, вполне верится.
+31
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Yustasssik
Я не понял, таким заявлением хотят осветить проблему расизма со стороны Соболева по отношению к белому человеку? Зачем ему было ухать или еще что-то делать?
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Архитектор Мендисабаль
Соболев - животное.
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Мерген Морозов
Ответ mars
Комментарий удален модератором
так роша вроде белый
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Neromog
Никак не оправдываю Соболева, но Роша в этой истории уже выглядит как не менее мерзкий персонаж. Ведь он откровенно лжет сейчас.

За 10 минут до эпизода он толкал Соболева в спину в неигровом эпизоде. Хотя кони все равно схавают, а с берегов Невы будут поддакивать какой Соболев ужасный и плохой и вообще казнить его надо.
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Caniball
Вчера, когда прошла новость о том, что Спартак предоставит дополнительные материалы по клоуну, самые популярные были комментарии: да хватит уже, успокойтесь.
Тут тоже жду комментарии: хватит, успокойтесь, как не стыдно или это другое?!
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Влад Безруков
Ответ Neromog
Никак не оправдываю Соболева, но Роша в этой истории уже выглядит как не менее мерзкий персонаж. Ведь он откровенно лжет сейчас. За 10 минут до эпизода он толкал Соболева в спину в неигровом эпизоде. Хотя кони все равно схавают, а с берегов Невы будут поддакивать какой Соболев ужасный и плохой и вообще казнить его надо.
Он его уронил после толчка Соболева, в ситуации, где тот явно не успевал к мячу и просто хотел спровоцировать Рошу
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Кирилл.С-Пб
4 матча мало. Нужно было 10 дать.
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Дмитрий
Соболева слушать не будем) все уже решили. Роша мог провоцировать Соболева, оскорбляя его, зная при этом, что тот неуравновешенный? Обычный способ всех гнилых защитников помогать себе в обороне таким образом) не, не моооог) бразильцы этим никогда не славились))
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mars
Ответ Мерген Морозов
так роша вроде белый
дельфины не различают цвета)
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Vagner01
Ответ Андрей Симонов
А кони всё пытаются обелить)))
А борщевик все ноет!
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Вадим Серегин
Если смотрели футбол, то все видели, что провокации были исключительно от Роши и , не умоляя бестолковости и неадекватности Соболева, изначально провоцировали именно его. А уж сколько раз этот Роша "умирал" от дуновения ветра от Соболя... "Учил" судей показывать карточки и тд.Товарищи мамкины теоретики, просто посмотрите игру, для начала!!!!
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Ветер
- А ещé Соболев, на развалинах часовни...
Журналист: Простите, часовню тоже он?
- Нет, это было до него. В 14 веке.
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Arti22
Сказал провокатор 1 степени
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Evincive
Ты сказал — я поверил, ты повторил — я засомневался, ты стал настаивать, и я понял, что ты лжёшь.
Китайские пословицы и поговорки
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Ответ Shuller18
Комментарий удален модератором
ты про игрока своей команды, давай откровенно, эпизод когда Соболева сбил сзади Роша должен был быть рассмотрен судьями, но ни остановки и уж тем более санкций не было вынесено, ты же хочешь быть объективным, то говори как есть...
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Соболев - животное.
прекрасный анализ, впрочем от болельщика зенита другого и не ожидалось...
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MYK
А эти слова он тоже озвучивал на заседании КДК или сейчас придумали?!
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ablexs
Оказывается Роша ангел на футбольном поле.
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юра георгиевский
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Проще говоря - псих.
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Пользователь Huawei
Ответ Вадим Серегин
Если смотрели футбол, то все видели, что провокации были исключительно от Роши и , не умоляя бестолковости и неадекватности Соболева, изначально провоцировали именно его. А уж сколько раз этот Роша "умирал" от дуновения ветра от Соболя... "Учил" судей показывать карточки и тд.Товарищи мамкины теоретики, просто посмотрите игру, для начала!!!!
А ещё просто убило то, что их недотренер с первых минут оказывал давление на судей и не понёс наказания.
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Vladimir Krasilnikov
Я думал там мужики бьются, а там девочки-восьмиклассницы из Бразилии подтянулись.
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MYK
Надеются на эффект - кто раньше выступил и стрелку перевел, тот и прав. Белый пушистый ангел😏
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Дмитрий Чидакин
Роше как Сафонову надо переслать по почте сосочку, подгузник, точку, ползуночки, пустышечку и мамочка пусть с ним на поле постоянно выходит
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