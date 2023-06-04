Карасев об удалении Роши в дерби: «Не видел точно, что было – ассистент сказал, что жест как у Соболева. Непристойные жесты караются красной»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации судьи Сергей Карасев видеоповторы Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Карасев считает верным свое решение удалить Виллиана Рошу в матсе со «Спартаком».

«Спартак» и ЦСКА встречались в 28-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме Карасев удалил с поля форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу – Соболев показал Роше неприличный жест, схватив себя за пах, после чего бразилец повторил то же самое.

На заседании КДК РФС красная карточка Роше была отменена. Соболев был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ.

– ЭСК признала, что Рошу удалили ошибочно. Как вы видели этот эпизод? Почему вы показали красную?

– Если говорить в двух словах, то я точно не видел, что было. Ассистент подозвал и сказал, что был показан жест, такой же, как у Соболева. Что Роша показывал одинаковый жест с Соболевым в его сторону и сторону трибуны. Вот и все.

– Не кажется, что контекст жестов был разный?

– Тогда я приведу пример. Вы сидите в парке, на лавочке. Напротив вас два человека, вы не знаете, знакомы они или нет. Они что-то выясняют, толкаются. Один показывает что-то другому. И человек, которому показали, поворачивается к вам, сидящему и не имеющему отношения к этому, и показывает вам этот же жест. В каком контексте он это показывает?

В правилах написано, что непристойные жесты караются красной карточкой. Жест был? Был. Ассистент видел? Видел. Мы не можем подойти вдвоем к Роше. Приведу другой пример. Произошел какой-то фол против футболиста. Судья зафиксировал фол, но не показывает карточку, а футболист к нему бежит и говорит: «Ну, ты чего? Почему?» Что я должен делать? Показать карточку за проявление эмоций и несогласие с решением.

Либо он подбегает ко мне и просит показать карточку жестом. Я что должен делать? Я реагирую на жест и показываю карточку ему. Судьи не могут выяснять, в каком контексте футболист что-то показал. Был конкретный жест. Он был показан в сторону ассистента и трибун. Ассистент меня подозвал и объяснил, что был такой же жест. На основании чего он считает, что этот жест один в один такой же непристойный и оскорбительный.

В каком контексте – очень сложно понять в процессе игры. Это нереально. Поэтому была показана красная карточка. ЭСК и КДК решили по-другому. Это их право. На поле было принято такое решение, – сказал Карасев.

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52 комментария

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kaka10
Какая лавочка? Что за пример со знакомыми и незнакомыми?

Ассистент не может понять, чего хочет Роша по эпизоду? Тогда чем он занимается, если не следит за игрой?
Контекст и намерение игроков можно определить, когда у тебя два ассистента и двое на ВАР ещё

Карась поплыл
+98
-16
+82
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nonm79
А почему никто не спрашивает, почему ассистент проглотил жест Соболева и ждал пока Роша повторит? Матом хочется!
+51
-4
+47
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WelcomeBackPURE
Оказывается Карась совсем тупой
+64
-27
+37
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buturlinomo
Ответ WelcomeBackPURE
Оказывается Карась совсем тупой
и еще тупее ассистент получается
+37
-10
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unknown artist
Что это за хрень? Роша потому и бегал, что ни ты, ни твой линейный всем своим видом показывали, что ничего делать не собираетесь.
Приведу тоже пример. Вот сидит Карасев на лавочке, читает Ремарка, и внезапно мимопроходящий бухарик начинает до него докапываться, материть всю семью до пятого колена и всем своим видом показывать, что сейчас будут произведены действия сексуального характера в отношении Карасева. При этом в десяти метрах, стоят сотрудники полиции, которые не обращают на это никакого внимания. Карасев бежит к ним, и кричит благим матом, алкаш при этом тоже бежит и продолжает отоваривать Карася по лысой балде. И тут доблестная полиция включается и оп***юливает обоих в равной степени. А потом отправляет обоих в обезьянник и выписывает штраф. Ну а чо? Драка была? Была. Непристойная брань в общественном месте была? Была. Желаю Карасеву, как нибудь при случае попробовать своей же медицины, так сказать.
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Кирилл
Ответ kaka10
Какая лавочка? Что за пример со знакомыми и незнакомыми? Ассистент не может понять, чего хочет Роша по эпизоду? Тогда чем он занимается, если не следит за игрой? Контекст и намерение игроков можно определить, когда у тебя два ассистента и двое на ВАР ещё Карась поплыл
Причем, боковой «спустил на тормозах» такой жест Соболева дважды (!): сначала в центре поля на что указывал Роша и его проигнорировали, а потом уже в моменте который привел к удалению.
Почему-то ни там, ни там ничего не передал Карасеву по жестам Соболева, хотя «непристойный жест» был.
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Magmi
Лучше бы карась молчал. Или остановился на том месте, где сказал, что толком ничего не видел, т. к. примеры его вообще не в кассу. Ну и поплывший боковой это отдельная тема конечно, при условии, что ему еще за 15 минут до того момента Роша уже указывал на неадекватное поведение, кто мешал ему обратить на это внимание и передать главному и на вар? И да, контекст архиважен. Меня реально поражает истерия мясных. Вы действительно не видите разницы в жестах Соболева и Роши? Причем одна из методичек была и остается - ну Рон и Симеоне показывали же. Вот только что-то мне подсказывает, подойди Рон к скамейке Атлетико и покажи он писюн в лицо лежащему Симеоне - удалился бы на 146 процентов. Самим не стремно оправдывать абсолютно идиотский и неуважительный поступок?
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ТрактоПоктер
Ответ </c/>
оба показали, оба получили, тут всё верно, кабинетные игры после в адрес Соболева ничего общего не имеют со справедливым наказанием...
Кабинетные игры в адрес Соболева.....
Секта такая секта - Соболев реально больной на голову чел, которому большую половину его закидонов просто прощают ....
+15
-3
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Двестик Двестик
Ответ nonm79
А почему никто не спрашивает, почему ассистент проглотил жест Соболева и ждал пока Роша повторит? Матом хочется!
Причем и ассистент и главный проглотили этот жест уже второй раз.
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Egobrain
норм, свалил все на ассистента
на видеоповторе прекрасно виден весь контекст ситуации, так что не надо отмазываться
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ARMO9
У нас эту лавочку снимает десяток камер... А ещё один из участников к тебе подходит минут за 15 до финального момента и говорит, обрати внимание, но ты этого слышать не хочешь...
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general main
Карась и дельфин одного моря рыбы. Карасев пал конечно ниже плинтуса
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Andrew Petrov
Карасеву дать бы звонкого леща🤚
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Marcus Varro
Карасёв свою ошибку и ошибку (некомпетентность, предвзятость) своего ассистента не признал, значит в будущем опять будут скандалы в его матчах. Карасёв все себя Коллиной считает, но он просто Карасёв, средненький судья с раздутым эго.
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RembaXXX
По такой логике Роше стоило показать ЖК за апелляции к судьям, а бокового дисквалифицировать за искажение информации. Он вполне видел, что произошло и значит специально дезинформировал Карасева, если предположить, что Карасев не видел эпизода. Кроме того ВАР не вмешался, имея на то полное право, по красным карточкам он обязан вмешиваться при явной ошибке судьи. Вывод простой, судьи активно поддерживали Спартак, уж не знаю по какой причине, а сейчас Карасев изворачивается, как уж на сковороде, пытаясь уйти от ответственности.
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57s6w79qhh
В каком контексте, сложно понять ? 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️. Что ты несешь черт побери
+3
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BlazRock
"Лучший" судья России оказывается такой же крот как и остальные. вот так неожиданность. на самом деле нет, регулярные косяки
+3
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Kadom1981
карась получил на лапу теперь пытается всем доказать что он судил непредвзято
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Честный контроль
Не видел, но осудил. Уровень дно.
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Дрю2
Лысый тупик
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AmazingN
Карасев в своем мире живет
+3
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Ракелль
Хватит Карасю оправдываться,сделал все для победы Спартака тогда
+7
-5
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RembaXXX
Ответ unknown artist
Что это за хрень? Роша потому и бегал, что ни ты, ни твой линейный всем своим видом показывали, что ничего делать не собираетесь. Приведу тоже пример. Вот сидит Карасев на лавочке, читает Ремарка, и внезапно мимопроходящий бухарик начинает до него докапываться, материть всю семью до пятого колена и всем своим видом показывать, что сейчас будут произведены действия сексуального характера в отношении Карасева. При этом в десяти метрах, стоят сотрудники полиции, которые не обращают на это никакого внимания. Карасев бежит к ним, и кричит благим матом, алкаш при этом тоже бежит и продолжает отоваривать Карася по лысой балде. И тут доблестная полиция включается и оп***юливает обоих в равной степени. А потом отправляет обоих в обезьянник и выписывает штраф. Ну а чо? Драка была? Была. Непристойная брань в общественном месте была? Была. Желаю Карасеву, как нибудь при случае попробовать своей же медицины, так сказать.
Смех смехом а в РФ в большинстве случаев именно так и произойдет, так себе пример с ментами)
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иди спать
Чай отрабатывал
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Разрушающий мифы
У Карася всё намного хуже, чем я думал. Красная Роши из разряда не видел, но осуждаю. Пример с лавочкой в парке, вообще за гранью. Роша показывал этот жест не сторонним наблюдателям, а на время вдруг ослепшим блюстителям закона на футбольном поле. Если два судьи не видят очевидной вещи, происходящей в нескольких метрах от них и не могут этим действиям дать правильную оценку, то как раз они сами заслуживают красных карточек в первую очередь. Лучше бы Карась промолчал, тем более после многократного просмотра записей этого эпизода.
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