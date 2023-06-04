Карасев об удалении Роши в дерби: «Не видел точно, что было – ассистент сказал, что жест как у Соболева. Непристойные жесты караются красной»
Сергей Карасев считает верным свое решение удалить Виллиана Рошу в матсе со «Спартаком».
«Спартак» и ЦСКА встречались в 28-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме Карасев удалил с поля форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу – Соболев показал Роше неприличный жест, схватив себя за пах, после чего бразилец повторил то же самое.
На заседании КДК РФС красная карточка Роше была отменена. Соболев был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ.
– ЭСК признала, что Рошу удалили ошибочно. Как вы видели этот эпизод? Почему вы показали красную?
– Если говорить в двух словах, то я точно не видел, что было. Ассистент подозвал и сказал, что был показан жест, такой же, как у Соболева. Что Роша показывал одинаковый жест с Соболевым в его сторону и сторону трибуны. Вот и все.
– Не кажется, что контекст жестов был разный?
– Тогда я приведу пример. Вы сидите в парке, на лавочке. Напротив вас два человека, вы не знаете, знакомы они или нет. Они что-то выясняют, толкаются. Один показывает что-то другому. И человек, которому показали, поворачивается к вам, сидящему и не имеющему отношения к этому, и показывает вам этот же жест. В каком контексте он это показывает?
В правилах написано, что непристойные жесты караются красной карточкой. Жест был? Был. Ассистент видел? Видел. Мы не можем подойти вдвоем к Роше. Приведу другой пример. Произошел какой-то фол против футболиста. Судья зафиксировал фол, но не показывает карточку, а футболист к нему бежит и говорит: «Ну, ты чего? Почему?» Что я должен делать? Показать карточку за проявление эмоций и несогласие с решением.
Либо он подбегает ко мне и просит показать карточку жестом. Я что должен делать? Я реагирую на жест и показываю карточку ему. Судьи не могут выяснять, в каком контексте футболист что-то показал. Был конкретный жест. Он был показан в сторону ассистента и трибун. Ассистент меня подозвал и объяснил, что был такой же жест. На основании чего он считает, что этот жест один в один такой же непристойный и оскорбительный.
В каком контексте – очень сложно понять в процессе игры. Это нереально. Поэтому была показана красная карточка. ЭСК и КДК решили по-другому. Это их право. На поле было принято такое решение, – сказал Карасев.
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Ассистент не может понять, чего хочет Роша по эпизоду? Тогда чем он занимается, если не следит за игрой?
Контекст и намерение игроков можно определить, когда у тебя два ассистента и двое на ВАР ещё
Карась поплыл
Приведу тоже пример. Вот сидит Карасев на лавочке, читает Ремарка, и внезапно мимопроходящий бухарик начинает до него докапываться, материть всю семью до пятого колена и всем своим видом показывать, что сейчас будут произведены действия сексуального характера в отношении Карасева. При этом в десяти метрах, стоят сотрудники полиции, которые не обращают на это никакого внимания. Карасев бежит к ним, и кричит благим матом, алкаш при этом тоже бежит и продолжает отоваривать Карася по лысой балде. И тут доблестная полиция включается и оп***юливает обоих в равной степени. А потом отправляет обоих в обезьянник и выписывает штраф. Ну а чо? Драка была? Была. Непристойная брань в общественном месте была? Была. Желаю Карасеву, как нибудь при случае попробовать своей же медицины, так сказать.
Почему-то ни там, ни там ничего не передал Карасеву по жестам Соболева, хотя «непристойный жест» был.
Секта такая секта - Соболев реально больной на голову чел, которому большую половину его закидонов просто прощают ....
на видеоповторе прекрасно виден весь контекст ситуации, так что не надо отмазываться