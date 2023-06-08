Рошу не дисквалифицировали за слово «клоун» в адрес Соболева. Штраф игроку ЦСКА – 50 тысяч рублей
КДК РФС не дисквалифицировал Виллиана Рошу за использование слова «клоун» .
В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу.
Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена.
После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку, чтобы оценить сказанное Рошей в интервью.
«Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши и провел свою экспертизу.
«Роша не присутствовал на заседании КДК. Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доцента университета Сан-Паулу. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун».
КДК получил подтверждение, но с расшифровкой, что это не означало оскорбление. В заключении написано, что Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 000 рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
У арбитров другой статус по оскорблениям?
Надо было просто Жиркову позвонить, его сам Роберто Карлос языку учил!
что за бредятина? никого не оскорбил, но штраф на всякий случай дадим?