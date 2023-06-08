Рошу не дисквалифицировали за слово «клоун» в адрес Соболева. Штраф игроку ЦСКА – 50 тысяч рублей

КДК РФС не дисквалифицировал Виллиана Рошу за использование слова «клоун» .

В 28-м туре Мир «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля и .

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда « », пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена.

После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку, чтобы оценить сказанное Рошей в интервью.

«Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши и провел свою экспертизу.

«Роша не присутствовал на заседании КДК. Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доцента университета Сан-Паулу. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун».

КДК получил подтверждение, но с расшифровкой, что это не означало оскорбление. В заключении написано, что Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 000 рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?