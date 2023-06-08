Рошу не дисквалифицировали за слово «клоун» в адрес Соболева. Штраф игроку ЦСКА – 50 тысяч рублей

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Артур Григорьянц Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com деньги Футбол

КДК РФС не дисквалифицировал Виллиана Рошу за использование слова «клоун» .

В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу.

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена.

После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку, чтобы оценить сказанное Рошей в интервью.

«Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши и провел свою экспертизу.

«Роша не присутствовал на заседании КДК. Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доцента университета Сан-Паулу. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун».

КДК получил подтверждение, но с расшифровкой, что это не означало оскорбление. В заключении написано, что Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 000 рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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45 комментариев

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Криштиану Роналду
Обошлось штрафом в одного Сутормина.
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Cruel Snake
За правду приходится платить
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Ярик01
Чем "козлы" Семака отличаются от "клоуна" Роши?
У арбитров другой статус по оскорблениям?
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Гера16
Я над спартаковцами угораю. Ну и дурдом.
+19
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Кони_Сопрано
Ответ BORGOMI
Хоть и болею за ЦСКА, но все же надо было дать пару матчей условно, чисто в воспитательных целях быть сдержаннее после матча
Без обид, но это чушь. Какой-то неадекват несколько раз по ходу матча показывает тебе оскорбительный жест, а потом тебя ещё и удаляют по беспределу вместе с этим неадекватом (КДК, напоминаю, признал удаление Роши ошибочным) - и вот в послематчевом интервью ты называешь этого человека - о боже! - клоуном. Не ублюдком, не подонком, не каким-то реально оскорбительным словом, а всего лишь клоуном, которым, исходя из ситуации, он реально и является. За что тебе давать дисквалификацию, пусть даже условную? Я, если что, тоже болею за ЦСКА и признаю, что Роша довольно скользкий тип - и посимулировать любит, и играет грязновато, но судить человека и выносить решения нужно по конкретным эпизодам, а в этой истории Виллиан 100% пострадавший и никак не виновный. Как по мне, и штраф выписывать не следовало, но в нашем футболе столько дичи происходит, а 50к для футболиста настолько незначительные деньги, что не вижу смысла на этом внимание заострять.
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CaSpeR-13
Потому что правду сказал про дельфина
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Alexander Nickitin
потому что соболев клоун😂
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Кирилл Семëнов
за правду оштрафовали
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Гамарджоба Генацвале
В следующий раз пусть просто по фамилии называет. Итак понятно, что клоун.
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Barsansan1971@gmail.com
Роша мог бы сэкономить 50 тыс если бы назвал соболева его настоящим именем - Дельфин
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Александр Колосов
Роша по факту сказал.
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Islam Gasanov
Для такого даже и не жалко 50к)) Для футболистов это не деньги,можно было бы ещё доплатить и сказать ещё пару крепких оскорблений)
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Илья Храпонов
Предлагаю профсоюзу клоунов подать в суд на КДК РФС
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Честный контроль
Все клоуны в цирках сейчас напряглись. Кому захочется выкладывать штрафы за название своей профессии.
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Спартак Уокер
За правду не дисквалифицирвуют
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я гриша
Григорянц клоун !!!!
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Ебздрогыч
Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доцента университета Сан-Паулу. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун».

Надо было просто Жиркову позвонить, его сам Роберто Карлос языку учил!
+6
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Severfan
за какое неспортивное поведение в итоге дали штраф?
что за бредятина? никого не оскорбил, но штраф на всякий случай дадим?
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я гриша
Клоуны в цирке, а ещё больше их в кдк и эск
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Verhovn
Нехороший человек - редиска. В чём Роша не прав?)
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Честный контроль
Это Роша мягенько еще назвал этого быдлана и гопника из команды ФККД - футбольный клуб клоунов и дельфинов!
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Андрей Андреев
Кдк сборище контрацептивов
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я гриша
Задолбали уже эти маразматики
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Dragon10
Не прав Роша. Клоуны в цирке, а место Соболеву - в дельфинарии
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Андрей Колбанцев
А как он должен был его назвать?,,этот выдающийся форвард, супербомбардир, незаменимый игрок Великого и Непобедимого ,,Спартака" ,просто замечательный человек показывал мне неприличные жесты .... падла"
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