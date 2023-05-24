Глава Ла Лиги Тебас извинился за твиты о Винисиусе: «Я не хотел атаковать его. Он достояние «Реала», испанского футбола, и мы хотим, чтобы он был с нами»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хавьер Тебас принес извинения за твиты о Винисиусе Жуниоре.

Вингер мадридского «Реала» раскритиковал Ла Лигу после того, как подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги. Глава лиги Хавьер Тебас ответил Винисиусу, заявив, что тот не явился на консультацию, на которой должны были быть разъяснены действия Ла Лиги в случае расизма. Позже Тебас сделал еще одно заявление о том, что имидж Ла Лиги не может быть запятнан.

«Вот что я говорю своей команде [по связям с общественностью]: когда многие люди понимают сообщение определенным образом, они правы. Так что я должен извиниться. 

Я думаю, что послание и намерение, которые у меня были, большая часть [людей], особенно в Бразилии, не поняла. Я не хотел атаковать Винисиуса, но если большинство людей поняли это именно так, я должен извиниться.

Это не входило в мои намерения, я неудачно выразился, в неподходящее время... Но у меня не было намерения атаковать Винисиуса, я скорее хотел прояснить ситуацию, потому что Винисиус записал видео, критикующее действия Ла Лиги.

Если я кого-то обидел, они подумали, что я расист, то это далеко от реальности. Как я уже говорил, мы подаем жалобы на людей [которые позволяли себе расистские оскорбления], мы делаем это, потому что мы не хотим расизма в футболе. 

И еще: мы не хотим расизма по отношению к игроку, который станет мировой звездой, именно таким игроком является Винисиус.

И я говорил об этом еще давно. После того, как Винисиус провел не столь блестящий первый сезон, а Месси ушел, меня спросили в интервью, кто теперь является тем [звездным] парнем, который остался в Испании, и я назвал Винисиуса. Я говорю об это не сейчас.

Для меня Винисиус – достояние мадридского «Реала», испанского футбола, и мы хотим, чтобы он был с нами», – сказал Тебас. 

Винисиус о словах Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают»

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Ахахах

Что ж ты фраер сдал назад?
Дядя Перес порол зад?
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Топлю за барсу 10 лет
Ответ Анвар Масимов
барселоне надо уходить во Францию . нереально уже играть в лиге , где глава поддерживает один сливочный кабинет и душит твою команду . гв лиге где сливочному кабинету прощают все и всегда и ТВ команду душат!!!
при полной доминации барсы в ла лиге до конца 10ых, тащат конечно же реал. 🤦‍♂️
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
На колени на видео встал?)
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El
Засцал)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanov
Ответ Анвар Масимов
барселоне надо уходить во Францию . нереально уже играть в лиге , где глава поддерживает один сливочный кабинет и душит твою команду . гв лиге где сливочному кабинету прощают все и всегда и ТВ команду душат!!!
Думаю, без школьников разберутся
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Мне как темнокожему, очень обидно когда женщина проходя мимо, прижимает сумочку к себе. Она что, реально думает что сильнее меня? )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ Ханахаки_Вицбуллер
Ты когда извиняешься, на колени встаёшь? Сочувствую
Я извиняюсь искренне, а не когда меня заставляют)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sports!
Вини и общество все таки прогнули Тебаса))) что дальше? может дожмет до увольнения тебаску
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
Я так и не понял что плохого Тебас сказал .Из того что тут публиковали ,то никого не оскорблял
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ответ Rio (BLR)
Красава Винни, Фло и Анчи! Прогнули
Тебе попросили передать. Спасибо. Мы ценим твои высокие слова о нас. Твои, Винни, Фло и Анчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Топлю за барсу 10 лет
Ответ Анвар Масимов
ну ты и живи дальше прошлым . я про то я что творится в последние 5-6 лет
И что же? То что Тебас якобы болельщик реала не дает никаких преимуществ, его бы мигом за пристрастие к одной из команд сняли с должности, а он за нее зубами вцепился. Даже я как болельщик Реала только за его уход, он ла лиге ничего не привнёс и отпустил главный актив Барселоны придумав нелепое правило слёту
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ Ivan Ivanov
Думаю, без школьников разберутся
нууу, я тоже того же мнения .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bull Bull
Ответ Нефанатик
Комментарий удален модератором
Расист 😒
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ GuruFutbola
На колени на видео встал?)
На колени только перед Барсой!:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Harut Hovsepyan
Ответ sports!
Вини и общество все таки прогнули Тебаса))) что дальше? может дожмет до увольнения тебаску
Думаю, даже самые отбитые расисты возьмут секундную паузу и скажут спасибо Винисиусу 😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronaldo_il_Phenomeno
Ответ sports!
Вини и общество все таки прогнули Тебаса))) что дальше? может дожмет до увольнения тебаску
Не исключаю, что вся эта кампания, от провокаторов до руководства клубов Ла Лиги, имела цель «скинуть» Тебаса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Galacticos
дал заднюю)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
ручной глава Ла Лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Техас на коленях извиняется перед своим хозяином Реалом 😆
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Che Borz
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Не на пользу это всё ни самой лиге, ни Винисиусу – крышу от собственной значимости ему наверняка снесёт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pandarahmatov.87@gmail.com
дал заднюю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Ну все, vinicius lives matter начался
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Тебас знатно переобуться успел!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий