Глава Ла Лиги Тебас извинился за твиты о Винисиусе: «Я не хотел атаковать его. Он достояние «Реала», испанского футбола, и мы хотим, чтобы он был с нами»

Хавьер Тебас принес извинения за твиты о Винисиусе Жуниоре.

Вингер мадридского «Реала» раскритиковал Ла Лигу после того, как подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги. Глава лиги ответил , заявив, что тот не явился на консультацию, на которой должны были быть разъяснены действия Ла Лиги в случае расизма. Позже Тебас сделал еще одно заявление о том, что имидж Ла Лиги не может быть запятнан.

«Вот что я говорю своей команде [по связям с общественностью]: когда многие люди понимают сообщение определенным образом, они правы. Так что я должен извиниться.

Я думаю, что послание и намерение, которые у меня были, большая часть [людей], особенно в Бразилии, не поняла. Я не хотел атаковать Винисиуса, но если большинство людей поняли это именно так, я должен извиниться.

Это не входило в мои намерения, я неудачно выразился, в неподходящее время... Но у меня не было намерения атаковать Винисиуса, я скорее хотел прояснить ситуацию, потому что Винисиус записал видео, критикующее действия Ла Лиги.

Если я кого-то обидел, они подумали, что я расист, то это далеко от реальности. Как я уже говорил, мы подаем жалобы на людей [которые позволяли себе расистские оскорбления], мы делаем это, потому что мы не хотим расизма в футболе.

И еще: мы не хотим расизма по отношению к игроку, который станет мировой звездой, именно таким игроком является Винисиус.

И я говорил об этом еще давно. После того, как Винисиус провел не столь блестящий первый сезон, а Месси ушел, меня спросили в интервью, кто теперь является тем [звездным] парнем, который остался в , и я назвал Винисиуса. Я говорю об это не сейчас.

Для меня Винисиус – достояние мадридского « », испанского футбола, и мы хотим, чтобы он был с нами», – сказал Тебас.

Винисиус о словах Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают»

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте