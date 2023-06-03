Каземиро о расизме в адрес Винисиуса: «Не удивлюсь, если он захочет уйти из «Реала». Ла Лига должна принять меры»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Каземиро Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Каземиро высказался о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

«Мы расстроены тем, что такие люди [расисты] все еще существуют. Жизнь – это не только хорошие люди. Винисиус жалуется не в первый раз, он жаловался много раз. Я думаю, Ла Лига должна принять меры, потому что они не могут потерять такого игрока.

Я рад, что он в мадридском «Реале»… Но я не удивлюсь, если он захочет уйти, если захочет чего-то другого. Мы часто видим, как люди здесь [в Англии] борются с расизмом», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports. 

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18 комментариев

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Hong Kil
В кандалы его, какие еще меры!
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Tore2016
Винисиус сам постоянно провоцирует болельщиков и куда бы он не ушел, везде будут к нему так относиться. Других же игроков Реала не дразнят....
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Кино Музыка
Ла Лига должна принять меры, чтобы он ушел.
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Дмитрий Васин
Интересно почему у Каземиро никогда не было скандала с расизмом? Может дело в Винисиусе
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deadjoker
Да лига уже натворила дичь с отменой его красной.
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untilofend
ну и пусть уходит
кем он себя возомнил?
малыш думает что пуп земли
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Александр Колосов
Винисиуса уже никогда не оставят в покое испанские фаны, из принципа будут кричать гадости, несмотря на штрафы. Слишком жестко он по по ним прошелся после того матча, где ему красную дали.
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Muhammad Juraev
Гнать его надо!
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rigobersong
Скатертью дорожка!:))👋👋👋
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Andrey Andreev
Пусть валит на все четыре стороны. Такая истеричка сломается в самый ответственный момент, на малолетнем дурачке команду-победителя не построить.
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Никита Смолов
Его будет травить только больше и в любом другом клубе. Дело не в цвете кожи, а то что он с головой не дружит.
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Heisenberg
Ответ Hong Kil
В кандалы его, какие еще меры!
За что?
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Zakir Zakir
Ответ Александр Колосов
Винисиуса уже никогда не оставят в покое испанские фаны, из принципа будут кричать гадости, несмотря на штрафы. Слишком жестко он по по ним прошелся после того матча, где ему красную дали.
фаны не платят штрафы, как только по их карману ударят, их язык будет в состоянии покоя. пока не будут жестких мер, оскорбления продолжатся.
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Romeo Yankovich
Ответ Александр Колосов
Винисиуса уже никогда не оставят в покое испанские фаны, из принципа будут кричать гадости, несмотря на штрафы. Слишком жестко он по по ним прошелся после того матча, где ему красную дали.
ну и к чему приведёт??? часть темнокожих игроков будет бастовать, будут уходить с поля команды, рейтинги и стоимость тв прав упадёт. если лишать очков будут - то вредительство команде. тогда клубы быстро засуетятся
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