Каземиро о расизме в адрес Винисиуса: «Не удивлюсь, если он захочет уйти из «Реала». Ла Лига должна принять меры»

Каземиро высказался о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Мы расстроены тем, что такие люди [расисты] все еще существуют. Жизнь – это не только хорошие люди. Винисиус жалуется не в первый раз, он жаловался много раз. Я думаю, должна принять меры, потому что они не могут потерять такого игрока.

Я рад, что он в мадридском « »… Но я не удивлюсь, если он захочет уйти, если захочет чего-то другого. Мы часто видим, как люди здесь [в Англии] борются с расизмом», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.

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