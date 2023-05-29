Маркос Сенна: «Испания – не расистская страна. Есть идиоты, которые очень храбры в группах. Поодиночке они подходят к Винисиусу и просят фото»

Маркос Сенна высказался о скандале с участием Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Я живу в Валенсии, в 500 метрах от стадиона «Месталья», где произошел этот печальный эпизод с . Отсюда я почти вижу стадион «Валенсии». Честно говоря, это привлекло мое внимание, потому что я никогда не видел [такого поведения здесь]. Мне было очень больно.

Я несколько раз подвергался этому много лет назад, в 2004 или 2005 году, когда играл против мадридского «Атлетико» и против «Сарагосы». На поле «Атлетико» я услышал какой-то шум за спиной. Когда я пошел за мячом, то услышал крик обезьяны. На поле «Сарагосы» было то же самое.

Испания – не расистская страна. Есть множество идиотов, которые скрываются, но показывают свою сущность в эти моменты. Эти люди очень храбры в группах. А когда они остаются одни, они подходят к Винисиусу и просят сфотографироваться.

В Бразилии тоже есть идиоты. Для меня эти люди – идиоты. Здесь тоже много идиотов, я не могу сказать, больше их или меньше.

Я верю, что на этот раз все закончится хорошо. Я на 100% на стороне Винисиуса. Я действительно восхищаюсь его мужеством. И я снимаю перед ним шляпу. В свои 22 года он противостоит всему и всем. Я не знаю, справился бы я с этим при всем своем опыте, я снимаю перед ним шляпу, – сказал бывший полузащитник «Вильярреала».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте