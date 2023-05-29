Маркос Сенна: «Испания – не расистская страна. Есть идиоты, которые очень храбры в группах. Поодиночке они подходят к Винисиусу и просят фото»

Теги Реал Мадрид Маркос Сенна Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Маркос Сенна высказался о скандале с участием Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Я живу в Валенсии, в 500 метрах от стадиона «Месталья», где произошел этот печальный эпизод с Винисиусом. Отсюда я почти вижу стадион «Валенсии». Честно говоря, это привлекло мое внимание, потому что я никогда не видел [такого поведения здесь]. Мне было очень больно. 

Я несколько раз подвергался этому много лет назад, в 2004 или 2005 году, когда играл против мадридского «Атлетико» и против «Сарагосы». На поле «Атлетико» я услышал какой-то шум за спиной. Когда я пошел за мячом, то услышал крик обезьяны. На поле «Сарагосы» было то же самое.

Испания – не расистская страна. Есть множество идиотов, которые скрываются, но показывают свою сущность в эти моменты. Эти люди очень храбры в группах. А когда они остаются одни, они подходят к Винисиусу и просят сфотографироваться.

В Бразилии тоже есть идиоты. Для меня эти люди – идиоты. Здесь тоже много идиотов, я не могу сказать, больше их или меньше.

Я верю, что на этот раз все закончится хорошо. Я на 100% на стороне Винисиуса. Я действительно восхищаюсь его мужеством. И я снимаю перед ним шляпу. В свои 22 года он противостоит всему и всем. Я не знаю, справился бы я с этим при всем своем опыте, я снимаю перед ним шляпу, – сказал бывший полузащитник «Вильярреала». 

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29 комментариев

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MVL
Ответ blaugrano
Лишнее подтверждение того, что в попытках вывести соперника из себя, в ход идут любые средства и оскорбления. Если долларовый миллионер так реагирует на дешёвые провокации, на которые другие не ведутся, то это в первую очередь его проблема.
Полная чушь, значит теперь если человек долларовый миллионер, то его материть самым мерзким образом можно? А где та граница средств и оскорблений? Рублевый миллионер?
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+16
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Phantom1289
Ответ Адилет Асанкожоев
Зря сместили эту проблему в сторону расизма. Тут скорее нужно было вопрос поднимать о том, что всякие деревяхи типа Мафео, Алехо, Руибаля безнаказанно избивали Вини, не получая карточек при этом. Естественно, что Вини агрессирует, ибо слепость испанских судей пробивает дно и стучится снизу. Плюс сюда и поведение болельщиков. Надеюсь, после вчерашнего инцидента с Бальде болельщики Барсы включат хоть немного объективности и поймут, что проблема не в Вини, а в тупорылом испанском судействе
Проблема вообще не в этом. А в том, что как он себя вел по отношению в судьям. Размахивает, орет, претензии. А ему даже карточки не показывают. Теперь вообще отменили. Но почему то тупость судей всегда подчеркивается, когда она проявляется в пользу других команд, но не Реала. Тут все всегда хорошо.
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Moe Joe
Ответ Мистер Громов
Не знаю, в чём Маркос Сенна разглядел мужество в Вини) Но рад видеть его, классно играл за субмарину
Он и за сборную классно играл. Выиграл вместе с Испанией Евро 2008
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Владддд
Ответ Адилет Асанкожоев
Зря сместили эту проблему в сторону расизма. Тут скорее нужно было вопрос поднимать о том, что всякие деревяхи типа Мафео, Алехо, Руибаля безнаказанно избивали Вини, не получая карточек при этом. Естественно, что Вини агрессирует, ибо слепость испанских судей пробивает дно и стучится снизу. Плюс сюда и поведение болельщиков. Надеюсь, после вчерашнего инцидента с Бальде болельщики Барсы включат хоть немного объективности и поймут, что проблема не в Вини, а в тупорылом испанском судействе
Стоп, стоп, почему вини безнаказанно аппелировал а судьям, кривлчлся соперникам, показывал факи трибунам, бил маффео по ногам сзади пока никто не видел, провоцировал всех и уходил безнаказанным???? ГАЙЯ спрасил один раз, если у судьи есть вар, почему не смотрит, ему сразу 4 матча дисквала, а тут обезьяна расист, ненавидищий белых, чистым уходит
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Schiaff1no
Идиоты везде есть, это просто принять нужно, а не раздувать проблему
+3
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Сикарио
Ответ Злобный Конь
А есть идиоты,которые свою слабую игру прикрывают расизмом.
слабую игру? ты же щас не про Винисиуса, лошадь?
+3
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kaka10
Ответ Мистер Громов
Не знаю, в чём Маркос Сенна разглядел мужество в Вини) Но рад видеть его, классно играл за субмарину
Чемпион Европы 2008 в основе сборной между прочим ☝🏼
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blaugrano
Ответ MVL
Полная чушь, значит теперь если человек долларовый миллионер, то его материть самым мерзким образом можно? А где та граница средств и оскорблений? Рублевый миллионер?
Причём тут можно или нельзя? Он публичный медийный человек, как и все футболисты на таком уровне. Все они в той или иной мере подвергаются оскорблениям. Нарушителей выявляют и судят по закону. Но требовать, чтобы расизм и прочие дискриминации вот взяли и исчезли - требование из разряда фантастики. Единственное, что может сделать Винисиус в своих же интересах - перестать реагировать на это.
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RealJon
Ответ Phantom1289
Проблема вообще не в этом. А в том, что как он себя вел по отношению в судьям. Размахивает, орет, претензии. А ему даже карточки не показывают. Теперь вообще отменили. Но почему то тупость судей всегда подчеркивается, когда она проявляется в пользу других команд, но не Реала. Тут все всегда хорошо.
ты считаешь что он просто так махает рукой как сумасшедший. если не нравится Реал, хорошо, но адекватности ради, иди там провер стату на кого больше всего фолят в топ 5 чемпах и еше так жестко. и в прошлом сезоне был так, и в этом. а судьи там притворяется слепым. что их останавливает судит честно и по правилам

А как на счет Вини в матчах ЛЧ, ЧМ или суперкубке европы, даже в Аравии, где там его провокации, просто там судьи более адекватные

после случае ВАР где они нагло не показали повтор с Дуро, это ещё раз подтвердился о предъязычности судьи против Вини,
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Бродяга-симпатяга
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Анвар Масимов
Ответ Давид Agabekyan
Что значит безнаказанно? За удар по ногам дают жёлтую. Должны были на пару суток посадить?
это был опаснейший подкат с целью нанести травму сопернику . минимум 3 игры дисквы
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Владддд
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ты считаешь себя белым? 😁
И даже если тебе это не нравится, мне пофиг, я белый, ты голубой вини моно, но мы все люди
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Владддд
Стоп, стоп, почему вини безнаказанно аппелировал а судьям, кривлчлся соперникам, показывал факи трибунам, бил маффео по ногам сзади пока никто не видел, провоцировал всех и уходил безнаказанным???? ГАЙЯ спрасил один раз, если у судьи есть вар, почему не смотрит, ему сразу 4 матча дисквала, а тут обезьяна расист, ненавидищий белых, чистым уходит
Ты считаешь себя белым? 😁
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Homelender_666
Ответ Адилет Асанкожоев
Зря сместили эту проблему в сторону расизма. Тут скорее нужно было вопрос поднимать о том, что всякие деревяхи типа Мафео, Алехо, Руибаля безнаказанно избивали Вини, не получая карточек при этом. Естественно, что Вини агрессирует, ибо слепость испанских судей пробивает дно и стучится снизу. Плюс сюда и поведение болельщиков. Надеюсь, после вчерашнего инцидента с Бальде болельщики Барсы включат хоть немного объективности и поймут, что проблема не в Вини, а в тупорылом испанском судействе
Кстати, да. Ужасный фол на Бальде, а судья сначала показал жёлтую. Прикол в том, что костолом получит всего лишь 1 матч дисквалификации.
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Homelender_666
Ответ Phantom1289
Проблема вообще не в этом. А в том, что как он себя вел по отношению в судьям. Размахивает, орет, претензии. А ему даже карточки не показывают. Теперь вообще отменили. Но почему то тупость судей всегда подчеркивается, когда она проявляется в пользу других команд, но не Реала. Тут все всегда хорошо.
Так ему показывают карточки. У него за этот сезон больше 10 жёлтых. Единственное, что судьи должны были его раза 3-4 удалить.
На основании чего сделан вывод во второй части комментария? Испанской прессы или спортса?
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blaugrano
Ответ MVL
То что вы щас написали, никак не связано с тем, что было в первом комменте.
Так и вы непонятно зачем сделали акцент на "долларовом".
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Мистер Громов
Ответ kaka10
Чемпион Европы 2008 в основе сборной между прочим ☝🏼
да, первый бразилец, который выиграл ЧЕ
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Vlad
Ответ Сикарио
слабую игру? ты же щас не про Винисиуса, лошадь?
А про кого тогда? Недвусмысленно же
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Romeo Yankovich
Ответ Бродяга-симпатяга
Комментарий удален модератором
ты лично проверял их аттестаты??
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perdetnevredno
Маркос Сенна крутой опорник был, железобетонно цементировал центр Вильярреала и сборной Испании. На ЧЕ 2008 один из главных творцов успеха: вместе с ХавИньестой. Арагонес играл с одним опорником и Сенна успевал везде , а вот Дель Боске позже опирался уже на двух Бускетса и Алонсо.
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Адилет Асанкожоев
Зря сместили эту проблему в сторону расизма. Тут скорее нужно было вопрос поднимать о том, что всякие деревяхи типа Мафео, Алехо, Руибаля безнаказанно избивали Вини, не получая карточек при этом. Естественно, что Вини агрессирует, ибо слепость испанских судей пробивает дно и стучится снизу. Плюс сюда и поведение болельщиков. Надеюсь, после вчерашнего инцидента с Бальде болельщики Барсы включат хоть немного объективности и поймут, что проблема не в Вини, а в тупорылом испанском судействе
+10
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blaugrano
Лишнее подтверждение того, что в попытках вывести соперника из себя, в ход идут любые средства и оскорбления. Если долларовый миллионер так реагирует на дешёвые провокации, на которые другие не ведутся, то это в первую очередь его проблема.
+6
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