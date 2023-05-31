«22-летний Винисиус противостоит враждебно настроенной толпе. Мы можем и должны делать больше, чтобы прервать порочный круг насилия». Президент Бразилии о расизме

Президент Бразилии упомянул Винисиуса Жуниора, говоря о расизме на форуме ООН.

Вингер мадридского « » подвергся расистским оскорблениям с трибун во время выездного матча в против «Валенсии». За поведение болельщиков «Валенсии» одна из трибун «Местальи» была закрыта на 5 матчей, а клуб получил 45 тысяч евро штрафа. Позже штраф сократили до 27 тысяч евро и трех матчей закрытия трибуны.

да Силва выступил с обращением по видеосвязи на заседании Форума лиц африканского происхождения ООН, состоявшемся в Нью-Йорке во вторник.

«Из этих возмутительных эпизодов мы сделали вывод, что если 22-летний способен противостоять враждебно настроенной толпе, то нет сомнений в том, что мы можем и должны делать больше, чтобы прервать этот порочный круг насилия.

Сегодня, как никогда ранее, этот форум необходим для продвижения декларации ООН о правах лиц африканского происхождения. Бразильская делегация подтверждает свою приверженность идеям расового равенства на внутреннем и международном уровнях и оставляет двери открытыми для проведения в Бразилии следующего заседания», – сказал президент Бразилии.

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