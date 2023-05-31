«22-летний Винисиус противостоит враждебно настроенной толпе. Мы можем и должны делать больше, чтобы прервать порочный круг насилия». Президент Бразилии о расизме

Теги Реал Мадрид Ла Лига Луис Инасио Лула да Силва ООН Политика Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Президент Бразилии упомянул Винисиуса Жуниора, говоря о расизме на форуме ООН.

Вингер мадридского «Реала» подвергся расистским оскорблениям с трибун во время выездного матча в Ла Лиге против «Валенсии». За поведение болельщиков «Валенсии» одна из трибун «Местальи» была закрыта на 5 матчей, а клуб получил 45 тысяч евро штрафа. Позже штраф сократили до 27 тысяч евро и трех матчей закрытия трибуны.

Луис Инасио Лула да Силва выступил с обращением по видеосвязи на заседании Форума лиц африканского происхождения ООН, состоявшемся в Нью-Йорке во вторник.

«Из этих возмутительных эпизодов мы сделали вывод, что если 22-летний Винисиус Жуниор способен противостоять враждебно настроенной толпе, то нет сомнений в том, что мы можем и должны делать больше, чтобы прервать этот порочный круг насилия.

Сегодня, как никогда ранее, этот форум необходим для продвижения декларации ООН о правах лиц африканского происхождения. Бразильская делегация подтверждает свою приверженность идеям расового равенства на внутреннем и международном уровнях и оставляет двери открытыми для проведения в Бразилии следующего заседания», – сказал президент Бразилии.

Бразилия объединилась вокруг Винисиуса: клубы убирают из состава имена темнокожих, президент говорит о расизме на саммите G7

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25 комментариев

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Добрый Ретроград
Джанго не освобожденный, блин. "униженный и оскорбленный" миллионэр.
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Добрый Ретроград
Поместите меня в негритянскую атмосферу и пусть меня ...ми обкладывают, обзывают беломазым снежком и все такое, а я буду жечь глаголом) Его ж не бьют, вроде.
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rigobersong
Пусть Винисиус собирает свои вещи👚🥿👛, берет билет в Бразилию🇧🇷, и улетает✈ домой:) Никто в Испании🇪🇸 не будет скучать:))👋
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.ru
боюсь однажды эта толпа отвернётся... а он так и будет ей противостоять
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Tiestorzn17
Во раздули цирк… Игрока с трибуны обозвали, ужас какой, первый случай наверное в истории.
Жил бы в Испании - свистел бы этой девочке на каждой игре после этого.
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Пепси пеналдувич
В след году, он вообще играть не будет…
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Nick Nick
Как они надоели со своим расизмом. Играл Роналдиньо и
Дани Алвес и все было в порядке .А этот нытик, что заслужил, то и получает. В Реале несколько игроков с
черным цветом кожи, но ни к кому нет претензий.
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Adeen
Ответ Добрый Ретроград
Поместите меня в негритянскую атмосферу и пусть меня ...ми обкладывают, обзывают беломазым снежком и все такое, а я буду жечь глаголом) Его ж не бьют, вроде.
Минуты две продержишься. А потом толпой забьют насмерть.
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llolishe
Винисиус показывает жест что игроки Валенсии вылетят в Сегунду+сам начал конфликт толкнув игрока Валенсии в спину

НО виноваты расисты
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Гегенпрессинг Рангника
🤣🤣🤣
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Алексей Матыгин
никого не трогают,а его тронули,может всё дело в тебе Жуниор?)
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max bogomazov
Надо все миром встать на колени перед Вини и поцеловать ему жопу чтобы он не чувствовал себя черны…
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Динар
Да что этот Винисиус себе позволяет?
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Кино Музыка
Обозлил еще больше.
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Ya Tolik
Гордый Воин добра и света, прям Данко нашего времени.
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Макс Сало
Комментарий удален
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Pb-SE
Верните новости про Кокорина и Мамаева!
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f0rmoceft
Таким образом президент Бразилии набирает себе голоса
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deadjoker
А в Бразилии внутренних проблем уже нет?
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ДедаДома.нет
Почему он плачет!? Он действительно плачет )))) Его просили все по хорошему перестать выпендриваться, его просили относится уважительно к соперникам и их болельщикам. Так почему он сейчас плачет!?
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Harut Hovsepyan
Ответ Добрый Ретроград
Поместите меня в негритянскую атмосферу и пусть меня ...ми обкладывают, обзывают беломазым снежком и все такое, а я буду жечь глаголом) Его ж не бьют, вроде.
Пересмотри матчи с Валенсией, Бетисом и Мальоркой (первое, что на ум приходит). Бьют, и еще как!
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Феоктист
Ответ Добрый Ретроград
Поместите меня в негритянскую атмосферу и пусть меня ...ми обкладывают, обзывают беломазым снежком и все такое, а я буду жечь глаголом) Его ж не бьют, вроде.
Другое дело, что как бы тебя не называли, а если ты в такой атмосфере кого обзовешь, то будешь жить на пособие по инвалидности. Одно дело, кричать в безопасности среди тысяч на стадионе, другое в фавелах. То есть, в толпе против одного все смелые, а по одиночке против толпы совсем нет. В том и отличие людей от говна, что он ведёт себя одинаково, что в толпе, что в одиночку, одинаково с бомжем и миллиардером.
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Pb-SE
Ответ Макс Сало
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Уж лучше твой пост, чем очередной Винисиус.
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