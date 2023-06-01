Полиция расследует расистские выкрики в адрес Винисиуса до матча с «Валенсией». Его называли «обезьяной»

Полиция Испании изучит расизм в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя вингера « » «обезьяной», что привело к остановке игры на 8 минут. « » получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до 3 матчей и 27 тысяч.

Полиция начала расследование по факту расистских оскорблений в адрес бразильца, которые случились за пределами стадиона «Валенсии» до матча. Группа людей кричала : «Ты обезьяна».

Кроме того, в суде изучаются расистские выкрики в адрес игрока во время матча.

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