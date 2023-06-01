Полиция расследует расистские выкрики в адрес Винисиуса до матча с «Валенсией». Его называли «обезьяной»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Полиция Испании изучит расизм в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя вингера «Реала» «обезьяной», что привело к остановке игры на 8 минут. «Валенсия» получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до 3 матчей и 27 тысяч.

Полиция начала расследование по факту расистских оскорблений в адрес бразильца, которые случились за пределами стадиона «Валенсии» до матча. Группа людей кричала Винисиусу: «Ты обезьяна».

Кроме того, в суде изучаются расистские выкрики в адрес игрока во время матча.

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11 комментариев

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rigobersong
Хватит уже сравнивать прекрасное животное с винисиусом:) Это просто неуважение к обезьянам!:)
+27
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+16
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savik-A.M.
Ответ Bashibuzuck
Комментарий удален пользователем
А метисам и азиатам что делать ?)
+3
0
+3
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wedebel
Причем здесь расизм, если он лицом действительно похож на обезьяну?
+4
-2
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Ростов-на-Дону
Хватит оскорблять обезьян, в конце концов!
+3
-1
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Cruel Snake
Andrés, у нас любители «обезьян»! Возможно, криминал! По коням!
+2
-1
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Ихарь Окенфэйлов
Может они просто цитировали теорию Дарвина. Все мы произошли от винисиусов.
+2
-1
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TinTin
Меня тоже посодют?
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Геннадий Чеботарев
а что там расследовать,он это и есть.
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savik-A.M.
Ответ Bashibuzuck
Комментарий удален пользователем
И куда туда идти Фирмино ?)
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Bashibuzuck
Комментарий удален пользователем
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ТрактоПоктер
Банана банана мама
Вини Вини чернокожий обезьяна
(с) болельщики Валенсии
0
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Bashibuzuck
Ответ savik-A.M.
А метисам и азиатам что делать ?)
Комментарий удален пользователем
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