Тебас – Винисиусу: «Ни Испания, ни Ла Лига не расистские. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж турнира, где более 200 темнокожих игроков испытывают уважение и любовь болельщиков»

Хавьер Тебас ответил на претензии Винисиуса Жуниора.

Напомним, вингер « » подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу. Позднее президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к футболисту: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат».

Винисиус отреагировал на слова Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают».

«1. Ни Испания, ни Ла Лига не расистские, очень несправедливо так говорить.

2. Мы в Ла Лиге осуждаем и преследуем расизм со всей суровостью в рамках нашей компетенции.

3. В этом сезоне о расистских оскорблениях сообщалось 9 раз (8 из них – оскорбления в адрес Винисиуса). Мы всегда выявляем сумасшедших и подаем жалобы в санкционирующие органы. Как бы мало их ни было, мы всегда неумолимы.

4. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж соревнования, которое является прежде всего символом союза между народами, где более 200 темнокожих игроков в 42 клубах каждый день испытывают уважение и любовь со стороны всех болельщиков, проявления расизма встречаются в единичных случаях, которые мы собираемся искоренить», – написал Тебас.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях