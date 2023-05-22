Тебас – Винисиусу: «Ни Испания, ни Ла Лига не расистские. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж турнира, где более 200 темнокожих игроков испытывают уважение и любовь болельщиков»
Хавьер Тебас ответил на претензии Винисиуса Жуниора.
Напомним, вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу. Позднее президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к футболисту: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат».
Винисиус отреагировал на слова Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают».
«1. Ни Испания, ни Ла Лига не расистские, очень несправедливо так говорить.
2. Мы в Ла Лиге осуждаем и преследуем расизм со всей суровостью в рамках нашей компетенции.
3. В этом сезоне о расистских оскорблениях сообщалось 9 раз (8 из них – оскорбления в адрес Винисиуса). Мы всегда выявляем сумасшедших и подаем жалобы в санкционирующие органы. Как бы мало их ни было, мы всегда неумолимы.
4. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж соревнования, которое является прежде всего символом союза между народами, где более 200 темнокожих игроков в 42 клубах каждый день испытывают уважение и любовь со стороны всех болельщиков, проявления расизма встречаются в единичных случаях, которые мы собираемся искоренить», – написал Тебас.
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
когда всего 9 заяв и 8 из них про вини, то возникают вопросы, а точно дело в расизме..
Может искренне считает, что он единственный негр в лиге?
А Винни если хочет защищать права темнокожих пусть едет в Африку спасать свою расу. А не жаловаться на страну где получает миллионы долларов
Тебас поставил выскочку из Мадрида на место, местные - фууу расист, худший президент.
Жизнь глоров Мадрида это вечная смена обуви
Наконец-то этого бруска припечатали со всех сторон. Кроме мадридского шапито все довольны🤣👍
Это травля, это плохо, с этим надо бороться.
Но это не "расизм", на который пытается съехать Винисиус.
Травят его не за то, что он чёрный, а за то, что слаб или провоцировал или ещё что-то.
Причём в школе объект травли - это неокрепший разумом ребёнок, часто слабый, зашуганный, которому и обратиться не куда.
Кроме того, в школе ученику угрожает и физическая расправа.
А в ситуации с Винисиусом, уже совершеннолетний парень, мультимиллионер, которого поддерживает его клуб и фанаты, который может получить любую психологическую помощь, начинает ныть из-за словесных оскорблений, брошенных тупым фанатьем с трибун.
Ему при этом ничего не угрожает.
Это разные ситуации и твоя аналогия ну совсем не подходит.
Кроме того, оскорбления в соцсетях и на трибунах получают очень многие футболисты, да и вообще известные люди.
И расизм тут ни при чём. Просто любой спорт, где есть какой-то значимый накал, противостояние, в любом случае вызывает негатив у одних участников или их фанатов. В итоге рождается в этой атмосфере хейтерство. Ну и те, кто живут этим спортом пытаются всеми методами ментально уничтожить соперника.
Винисиус слаб ментально. Ему надо бошку лечить, а не бороться с "расизмом".
А сейчас получается, что он вместо игры в футбол, борется с "ветряными мельницами"
то есть расизма в отношении вини не было, да?
случаи расизма в ла лиге были и с другими игроками.
то, что 9 заяв из 8 связаны с вини, говорит наверно только о том, что в отличие от других темнокожих футболистов вини не готов терпеть и не обращать на расизм внимания.
а почему остальные не обращают внимания или делают вид?
ну потому что или не верят, что с расизмом можно бороться.
или потому что так ведь общество воспитывает, мол, не обращай внимания и делай свою работу. а расисты, получается, пусть своими делами занимаются.