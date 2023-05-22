Тебас – Винисиусу: «Ни Испания, ни Ла Лига не расистские. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж турнира, где более 200 темнокожих игроков испытывают уважение и любовь болельщиков»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор Футбол

Хавьер Тебас ответил на претензии Винисиуса Жуниора.

Напомним, вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу. Позднее президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к футболисту: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат». 

Винисиус отреагировал на слова Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают». 

«1. Ни Испания, ни Ла Лига не расистские, очень несправедливо так говорить.

2. Мы в Ла Лиге осуждаем и преследуем расизм со всей суровостью в рамках нашей компетенции.

3. В этом сезоне о расистских оскорблениях сообщалось 9 раз (8 из них – оскорбления в адрес Винисиуса). Мы всегда выявляем сумасшедших и подаем жалобы в санкционирующие органы. Как бы мало их ни было, мы всегда неумолимы.

4. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж соревнования, которое является прежде всего символом союза между народами, где более 200 темнокожих игроков в 42 клубах каждый день испытывают уважение и любовь со стороны всех болельщиков, проявления расизма встречаются в единичных случаях, которые мы собираемся искоренить», – написал Тебас. 

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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114 комментариев

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Айван Пазий
ну так-то он всё по делу говорит.
когда всего 9 заяв и 8 из них про вини, то возникают вопросы, а точно дело в расизме..
+170
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Liquidozz
Ответ Айван Пазий
ну так-то он всё по делу говорит. когда всего 9 заяв и 8 из них про вини, то возникают вопросы, а точно дело в расизме..
То есть исли в условным классе травят ученика (всем классом кск водится), значит этот ученик априорно виноват. Интересная логика.
+136
-43
+93
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blaugrano
У Винисиуса просто-напросто отсутствует критическое мышление. Ему невдомёк, почему только он генерирует расистские скандалы и провокации.
Может искренне считает, что он единственный негр в лиге?
+85
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Redmurza
По делу ответил нытику без царя в голове
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nobrainnopain
Вини просто черное пятно на белом фоне репутации ЛаЛиги😏
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instasamka
Ответ Павел Мельников
А может он видит, что свистят не только ему, и не хочет мириться с этим? Или на всех стадионах лиги стихийно коллективно решили выбрать одного Винисиуса и свистеть именно ему?
Месси во Франции свистят, угрожают сядет его семью - и? Месси не бежит жаловаться мол его обижают.
А Винни если хочет защищать права темнокожих пусть едет в Африку спасать свою расу. А не жаловаться на страну где получает миллионы долларов
+28
-9
+19
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Нефанатик
"В этом сезоне о расистских оскорблениях сообщалось 9 раз (8 из них – оскорбления в адрес Винисиуса)" Персофаны клоуна, что на это ответят интересно?!
+24
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+13
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crazy_elky
Тебас же приглашал Винисиуса в офис приехать. Очевидно чтобы пояснить, что бразильцу тоже стоит немного иначе себя вести, иначе никто и нигде его от «расизма» не спасет. Но Винисиус видимо считает себя выше этого. Он просто должен поныть и все вокруг должны подорваться по его прихоти.
+14
-2
+12
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Los Galácticos
Мое мнение что Тебас тут прав, Винисиус хоть и классный игрок но провакатор еще тот, ведет себя как обиженный ребенок уже давно. Сейчас бросает тень на репутацию всей лиги, ему пора остановится и поработать с психологом.
+26
-15
+11
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Liquidozz
Ответ Mypta3uh23
Дак это не значит, что его травят за пол или расу
Раса тут скорее предлог, а то что его целенаправленно гнобят всей лигой это помоему факт.
+11
-1
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instasamka
Тебас топит Барсу, сливает левые доки в доказательство вины Барсы, местные - красавчик, настоящий президент.
Тебас поставил выскочку из Мадрида на место, местные - фууу расист, худший президент.
Жизнь глоров Мадрида это вечная смена обуви
+14
-5
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Mypta3uh23
Ответ Liquidozz
То есть исли в условным классе травят ученика (всем классом кск водится), значит этот ученик априорно виноват. Интересная логика.
Дак это не значит, что его травят за пол или расу
+12
-4
+8
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instasamka
Ответ Фёдор Кузнецов
Чем он провоцирует фанатов что его оскорбояют ещё до матча?
А он первый раз встречается с Валенсией? Не помню такого в первый год появления виннисиус в Реале! Все было норм! Потом начались его психи и прокации - толпа ответила тем же Винни начал ныть!
+9
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London.is.blue
Тебас красавчик, знатно поджигает и без того бомбящего Винисиуса ахахаххах

Наконец-то этого бруска припечатали со всех сторон. Кроме мадридского шапито все довольны🤣👍
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Liquidozz
Ответ instasamka
Если этот ученик ходит и гадит всем, прячась за спины влиятельных родителей (переса) то сам виноват!
Не очень ясно кто начал конфликт, но точно, что все остальные явно не белые и пушистые
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Lionel Van Damme
Ответ Liquidozz
То есть исли в условным классе травят ученика (всем классом кск водится), значит этот ученик априорно виноват. Интересная логика.
Это повод задуматься. Его травят, например, что он еврей. А остальных евреев не травят. Только его. Может потому что еврей их там гоями опущенными называет? Почему вы так подачуинформации обрезаете?
+11
-6
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Рустам
Винни просто забыл с чего все началось. А началось все с издевательских танцев при празднованиях голов. Его же просили не делать так, на что он ответил-"Танцевал и буду танцевать". Выглядело это и вправду некрасиво, так что теперь зря он плачет-сам виноват.
+5
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TravenS
Всё по делу сказано, у того же Реала полсостава составляют чернокожие игроки, а проблемы только у Винисиуса. Проблема в нём и его паршивом поведении на поле
+4
0
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Нефанатик
Либо Винисиус единственный темнокожий в Ла Лиге, либо Тебас прав. В кое то веки этот остолоп прав.
+15
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Semen B
Ответ Liquidozz
То есть исли в условным классе травят ученика (всем классом кск водится), значит этот ученик априорно виноват. Интересная логика.
Если в условном классе (где половина негры, например) травят одного черного ученика, но не трогают остальных, то дело не в расизме.

Это травля, это плохо, с этим надо бороться.
Но это не "расизм", на который пытается съехать Винисиус.
Травят его не за то, что он чёрный, а за то, что слаб или провоцировал или ещё что-то.

Причём в школе объект травли - это неокрепший разумом ребёнок, часто слабый, зашуганный, которому и обратиться не куда.
Кроме того, в школе ученику угрожает и физическая расправа.

А в ситуации с Винисиусом, уже совершеннолетний парень, мультимиллионер, которого поддерживает его клуб и фанаты, который может получить любую психологическую помощь, начинает ныть из-за словесных оскорблений, брошенных тупым фанатьем с трибун.
Ему при этом ничего не угрожает.

Это разные ситуации и твоя аналогия ну совсем не подходит.
Кроме того, оскорбления в соцсетях и на трибунах получают очень многие футболисты, да и вообще известные люди.
И расизм тут ни при чём. Просто любой спорт, где есть какой-то значимый накал, противостояние, в любом случае вызывает негатив у одних участников или их фанатов. В итоге рождается в этой атмосфере хейтерство. Ну и те, кто живут этим спортом пытаются всеми методами ментально уничтожить соперника.
Винисиус слаб ментально. Ему надо бошку лечить, а не бороться с "расизмом".
А сейчас получается, что он вместо игры в футбол, борется с "ветряными мельницами"
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-2
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Merdan Jumayew
Ответ blaugrano
У Винисиуса просто-напросто отсутствует критическое мышление. Ему невдомёк, почему только он генерирует расистские скандалы и провокации. Может искренне считает, что он единственный негр в лиге?
У него просто не хватает воспитания человек всё детство провёл на улице не знает элементарные вещи. И когда винисуис ведёт себя как животное людей это раздражает и они начинают оскорблять.
+4
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The Greatest Grenader
То,что Вини ведётся на эти кричалки никак не оправдывает людей,который это кричат и сам клуб.прочто технарь и 0:3.тогда клубы будут следить за свои болельщиками.А Реалу надо нанять психолога Вини.если он так будет делать постоянно,то это будет вредить его игре.Пусть годами доказывает и затыкает рты.
+5
-2
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Любезный Коссутий
Ответ instasamka
Представьте я забегаю в чёрный район и начинаю кричать на жителей этого района, провоцировать всех кто по улице идёт, жестикулировать показывая на какую нибудь символику. Потом меня эти местные отмудохают, а я побегу в полицию жаловаться, что меня не любят чёрные и вообще этот район надо снести!
Крепкий Орешек 3
+3
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instasamka
Представьте я забегаю в чёрный район и начинаю кричать на жителей этого района, провоцировать всех кто по улице идёт, жестикулировать показывая на какую нибудь символику. Потом меня эти местные отмудохают, а я побегу в полицию жаловаться, что меня не любят чёрные и вообще этот район надо снести!
+8
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несахар
Ответ Айван Пазий
ну так-то он всё по делу говорит. когда всего 9 заяв и 8 из них про вини, то возникают вопросы, а точно дело в расизме..
логика потрясающая.
то есть расизма в отношении вини не было, да?
случаи расизма в ла лиге были и с другими игроками.
то, что 9 заяв из 8 связаны с вини, говорит наверно только о том, что в отличие от других темнокожих футболистов вини не готов терпеть и не обращать на расизм внимания.
а почему остальные не обращают внимания или делают вид?
ну потому что или не верят, что с расизмом можно бороться.
или потому что так ведь общество воспитывает, мол, не обращай внимания и делай свою работу. а расисты, получается, пусть своими делами занимаются.
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