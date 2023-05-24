ЦСКА об отмене карточки Роше: «Справедливость в определенной мере восторжествовала. Никто не понял удаления, поэтому другого результата мы и не допускали»

В ЦСКА удовлетворены решением КДК РФС об отмене красной карточки Виллиану Роше.

В матче 28-го тура Мир против « » (1:2) защитник ЦСКА получил красную карточку после стычки с после того, как повторил неприличный жест форварда « ». Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.

По итогам заседания КДК РФС красная карточка была отменена. Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию. Также комитет решил не дисквалифицировать за слова о «гребаном ВАР» после матча – за неспортивное поведение хавбек оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Мы удовлетворены решением КДК РФС и считаем, что справедливость в определенной мере восторжествовала. Никто в футбольной общественности не понял удаления Роши, поэтому другого результата мы и не допускали.

Также мы не сомневались в торжестве здравого смысла в отношении Саши Здьелара. Очевидно, что наш полузащитник никого не оскорблял, а упомянутое им слово не может являться мотивом для дисквалификации. Иначе после каждой игры можно было бы дисквалифицировать абсолютно всех участников матча.

При этом нам еще предстоит помочь Виллиану избежать надуманного наказания из-за неверно истрактованных слов в микст-зоне.

Тут считаем важным отметить, что инициатива по открытию нового делопроизводства лежит на «Спартаке». Нам сложно понять такое внимание к нашим игрокам», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

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