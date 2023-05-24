ЦСКА об отмене карточки Роше: «Справедливость в определенной мере восторжествовала. Никто не понял удаления, поэтому другого результата мы и не допускали»
В ЦСКА удовлетворены решением КДК РФС об отмене красной карточки Виллиану Роше.
В матче 28-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:2) защитник ЦСКА получил красную карточку после стычки с Александром Соболевым после того, как повторил неприличный жест форварда «Спартака». Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.
По итогам заседания КДК РФС красная карточка Виллиана Роши была отменена. Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию. Также комитет решил не дисквалифицировать Сашу Здьелара за слова о «гребаном ВАР» после матча – за неспортивное поведение хавбек оштрафован на 50 тысяч рублей.
«Мы удовлетворены решением КДК РФС и считаем, что справедливость в определенной мере восторжествовала. Никто в футбольной общественности не понял удаления Роши, поэтому другого результата мы и не допускали.
Также мы не сомневались в торжестве здравого смысла в отношении Саши Здьелара. Очевидно, что наш полузащитник никого не оскорблял, а упомянутое им слово не может являться мотивом для дисквалификации. Иначе после каждой игры можно было бы дисквалифицировать абсолютно всех участников матча.
При этом нам еще предстоит помочь Виллиану избежать надуманного наказания из-за неверно истрактованных слов в микст-зоне.
Тут считаем важным отметить, что инициатива по открытию нового делопроизводства лежит на «Спартаке». Нам сложно понять такое внимание к нашим игрокам», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
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Забыли уже про коллективное письмо за дисквалификацию Веллитона?
Аж интересно стало )
Наверное, он Соболева лично попросил показать такой жест латиноамериканцу, который не разговаривает на русском )
Ну, а насчет результатов рассмотрения КДК, Зарема только языком мести может, а Жека Харьковский, походу, реально подсуетился...
У ЦСКА бы вообще не было шансов никаких и времени на сравнять счет )
Как вы думаете, ваши Дуарте или Тавареш смогут на русском что-то объяснить судье ?)
Я говорю по факту: какие судьи есть, такие есть. И им ничего не нужно подсказывать, объяснять. Система в совокупности должна работать. Чего не увидели- пускай отвечают в установленном регламентом порядке. Если будут подсказывать, показывать игроки, тренера... разные команды это делают ещё - вот и выходит колхозная лига. Вот с такими идиотскими ситуациями, как эта. Мы уже обсуждаем не футбол который матч, а только судейские решения.
Почему в разных интервью многие говорят, что Марио понимает и разговаривает на русском, но вы не верите ?
Черчесов даже говорил, что они с Марио общались на русском когда один на один.
Все же легко гуглится )
Сейчас без сарказма и чего-то еще.
Можете скинуть мне интервью, где «Промес и по-русски реально немного понимает и разговаривает» ?
Я не слежу за Спартаком так, как вы, и хотел бы это послушать.
Вам не угодить, я вас понял )
Даже ЭСК в своем вердикте по эпизоду говорит «предположительно».
В прошлом туре Облякову отменили гол точно в такой же ситуации.
Ну а дальше то, что мы слышим каждый день.
Всё цели были достигнуты, всё назначенные объекты поражены...