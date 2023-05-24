ЦСКА об отмене карточки Роше: «Справедливость в определенной мере восторжествовала. Никто не понял удаления, поэтому другого результата мы и не допускали»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Саша Здьелар Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА удовлетворены решением КДК РФС об отмене красной карточки Виллиану Роше.

В матче 28-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:2) защитник ЦСКА получил красную карточку после стычки с Александром Соболевым после того, как повторил неприличный жест форварда «Спартака». Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.

По итогам заседания КДК РФС красная карточка Виллиана Роши была отменена. Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию. Также комитет решил не дисквалифицировать Сашу Здьелара за слова о «гребаном ВАР» после матча – за неспортивное поведение хавбек оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Мы удовлетворены решением КДК РФС и считаем, что справедливость в определенной мере восторжествовала. Никто в футбольной общественности не понял удаления Роши, поэтому другого результата мы и не допускали.

Также мы не сомневались в торжестве здравого смысла в отношении Саши Здьелара. Очевидно, что наш полузащитник никого не оскорблял, а упомянутое им слово не может являться мотивом для дисквалификации. Иначе после каждой игры можно было бы дисквалифицировать абсолютно всех участников матча.

При этом нам еще предстоит помочь Виллиану избежать надуманного наказания из-за неверно истрактованных слов в микст-зоне.

Тут считаем важным отметить, что инициатива по открытию нового делопроизводства лежит на «Спартаке». Нам сложно понять такое внимание к нашим игрокам», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

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49 комментариев

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Dmitriy Pugach
«Нам сложно понять такое внимание к нашим игрокам».

Забыли уже про коллективное письмо за дисквалификацию Веллитона?
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Кирилл
Ответ Красная стрела
Дичь... И Гинер связи подключил...годами сражается Спартак против кабинетов.
Так, а в какие «Гинер связи подключил» и по поводу ?)
Аж интересно стало )

Наверное, он Соболева лично попросил показать такой жест латиноамериканцу, который не разговаривает на русском )
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shava72
Ну, на самом деле, достаточно было дать обоим по желтой. Удаление сыграло на пользу Спартаку - у них в распоряжении были и поискуснее форварды, а вот защита кабинетных просела, что в конце концов воплотилось в пенальти.
Ну, а насчет результатов рассмотрения КДК, Зарема только языком мести может, а Жека Харьковский, походу, реально подсуетился...
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Ростов-на-Дону
Провокаторам зелёный свет!
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Spartakus1984
Роша такой же провокатор
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Евгений Кошелек
Ответ Кирилл
Одно дело «прикинуться дурачком», совсем другое - реально не уметь разговаривать на русском. Как вы думаете, ваши Дуарте или Тавареш смогут на русском что-то объяснить судье ?)
Если бы он у себя на родине показал подобный жест, я так понимаю его бы похвалили? Или так можно себя вести только в чужой стране, так как ты не знаешь язык? Ну так поедь в штаты и покажи там этот жест полицейскому, уверен он его оценит, парой пуль, ну а что, я ж язык не знаю, мне всё можно.
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Кирилл
Ответ Ильдар Фарукшин
Комментарий удален пользователем
Не, ну конечно гол, отмененный на 21 минуте, сразу бы поставил точку в матче )
У ЦСКА бы вообще не было шансов никаких и времени на сравнять счет )
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Пирс Морган
Неделя отмены красных карточек в футболе
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Albert58
Зарядили КДК вот и не допускали.
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Кирилл
Ответ Красная стрела
Позвонил куда надо 😎 До всевластия Газпрома он считался главным кабинетом😁 Я по Соболеву не спорю, по мне, он и все 10 заслужил за поведение в течении сезона. Но вот отмена Роши, это забавно. Матч вполне должен был пропустить. Ну значит каждый может теперь прикинуться дурачком, показывать что угодно и говорить "я не понимать русский".
Одно дело «прикинуться дурачком», совсем другое - реально не уметь разговаривать на русском.

Как вы думаете, ваши Дуарте или Тавареш смогут на русском что-то объяснить судье ?)
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Ильдар Фарукшин
Комментарий удален пользователем
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Евгений Кошелек
Ответ Кирилл
Вы как-то «передергиваете» все ) 1. Зачем Роше «у себя на родине показывать подобный жест» ? Там он может на словах все объяснить. Как вы думаете, как бы судье объясняли бы этот жест Соболев/Обляков/Сперцян уедь в Бразилию ? Уж точно не на португальском ) 2. С чего мне просто так показывать этот жест полицейскому ?)
Передергивать - это уже ваш удел.
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Красная стрела
Ответ Кирилл
Так а зачем вы тогда вообще что-то говорите про ВАР ?) Сами же себя закапываете, получается ) Прям как Спартак со своими «аргументами» про провокации ) А потом оказывается, что Роша показывал линейному обратить внимание на жест Соболева )
Я не закапываю. А высказываю мысли конкретно. Это вы виляете, перевести всё на Спартак чего-то пытаетесь. Удивительно, что за ЦСКА. С такой тенденцией , за Зенит бы болеть. Это их стандартный метод.
Я говорю по факту: какие судьи есть, такие есть. И им ничего не нужно подсказывать, объяснять. Система в совокупности должна работать. Чего не увидели- пускай отвечают в установленном регламентом порядке. Если будут подсказывать, показывать игроки, тренера... разные команды это делают ещё - вот и выходит колхозная лига. Вот с такими идиотскими ситуациями, как эта. Мы уже обсуждаем не футбол который матч, а только судейские решения.
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Кирилл
Ответ Arman FCSM
А ты сам далеко ушёл? "Я слышал", "переводчик сказал", "Михалыч подтвердил". Я ни одного интервью с Фернандесом не видел, где он по-русски говорит или общается без переводчика. Промес и тот меньше времени провёл в России и по-русски реально, пусть и немного, но понимает и разговаривает
Я никуда не уходил, вроде бы. А задал вам конкретные вопросы почему вы сделали этот вывод.
Почему в разных интервью многие говорят, что Марио понимает и разговаривает на русском, но вы не верите ?
Черчесов даже говорил, что они с Марио общались на русском когда один на один.
Все же легко гуглится )

Сейчас без сарказма и чего-то еще.
Можете скинуть мне интервью, где «Промес и по-русски реально немного понимает и разговаривает» ?
Я не слежу за Спартаком так, как вы, и хотел бы это послушать.
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Кирилл
Ответ Arman FCSM
Гривой кивать и ржать в ответ - не значит понимать.
А когда Марио в видео болельщикам отвечает на просьбу получить футболку от него - это как назвать ?)

Вам не угодить, я вас понял )
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Forrest Gamp
Ответ Муканов Арманбек
Справедливость-это возможность доиграть тот матч 11 на 10..а так это даже не компенсация
и засчитать гол Игнатова, по справедливости, если
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Кирилл
Ответ Forrest Gamp
и засчитать гол Игнатова, по справедливости, если
Для начала, нужно ввести офсайдные линии которые станут показывать хотя бы что-то.
Даже ЭСК в своем вердикте по эпизоду говорит «предположительно».

В прошлом туре Облякову отменили гол точно в такой же ситуации.
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Муканов Арманбек
Справедливость-это возможность доиграть тот матч 11 на 10..а так это даже не компенсация
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Сергей К
Ответ Spartakus1984
Роша такой же провокатор
Существует версия, что Роша был заряжен Федотовым на провокации. Зная, где слаб Соболев. И это не футбол.
Ну а дальше то, что мы слышим каждый день.
Всё цели были достигнуты, всё назначенные объекты поражены...
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СергейЮЮ
Ответ Spartakus1984
Роша такой же провокатор
Согласен. Есть вопрос: а то, что демонстрировал Роша, дети и женщины не видели?
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Serge Vendino
Ответ shava72
Ну, на самом деле, достаточно было дать обоим по желтой. Удаление сыграло на пользу Спартаку - у них в распоряжении были и поискуснее форварды, а вот защита кабинетных просела, что в конце концов воплотилось в пенальти. Ну, а насчет результатов рассмотрения КДК, Зарема только языком мести может, а Жека Харьковский, походу, реально подсуетился...
А за что Роше жёлтую?
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