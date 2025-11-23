«Арсенал» лидирует в АПЛ после 12-го тура с 29 очками. «Челси» отстает на 6 баллов, «Ман Сити» – на 7, «Ливерпуль» – на 11
Команда Микеля Артеты набрала 29 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. Вторым идет «Челси» с 23 баллами, третьим – «Манчестер Сити», набравший 22 очка.
Следом идут «Астон Вилла» (21 балл), «Кристал Пэлас» (20), «Брайтон», «Сандерленд», «Борнмут» (по 19), «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (по 18). У команды Рубена Аморима есть матч в запасе – завтра она сыграет с «Эвертоном».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
