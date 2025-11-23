«Арсенал» не проигрывает 15 матчей подряд – 13 побед, 2 ничьих. Дальше – игра с «Баварией»
«Арсенал» продлил беспроигрышную серию.
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм» со счетом 4:1 в 12-м туре АПЛ. «Канониры» не проигрывают с 31 августа – за это время они одержали 13 побед и два раза сыграли вничью.
26 ноября «Арсенал» встретится с «Баварией» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости