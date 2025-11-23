«Арсенал» не проигрывает 15 матчей подряд – 13 побед, 2 ничьих. Дальше – игра с «Баварией»

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм » со счетом 4:1 в 12-м туре АПЛ . «Канониры» не проигрывают с 31 августа – за это время они одержали 13 побед и два раза сыграли вничью.

26 ноября «Арсенал » встретится с «Баварией» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.