Здьелар избежал дисквалификации за слова о «гребаном ВАР». Хавбек ЦСКА оштрафован на 50 000 рублей

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц видеоповторы Саша Здьелар деньги Футбол

Саша Здьелар оштрафован за призыв посмотреть «гребаный ВАР».

Такие слова хавбек произнес в подтрибунном помещении после матча между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

«За неспортивное поведение – штраф Здьелару в размере 50 тысяч рублей.

Слова не носили адресный характер, хоть и содержалась нецензурная брань», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

КДК может дисквалифицировать Здьелара. Он кричал «вы можете посмотреть гребаный ВАР!» в подтрибунке после дерби

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16 комментариев

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Antuash
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а если бы он попросил посмотреть этот замечательный, справедливый ВАР - штрафа бы не было? Или был бы меньше?
Тогда бы ему ещё доплатили
+17
-1
+16
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Ебздрогыч
Интересно, а если бы он попросил посмотреть этот замечательный, справедливый ВАР - штрафа бы не было? Или был бы меньше?
+18
-3
+15
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mbauer
Лишних 50 к рублей реально нет, поэтому не буду спрашивать, что людям мешало посмотреть вот этот самый вар
+9
-1
+8
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Денис Гончаров
Хм, КДК на эти деньги сможет купить в свой состав Сутормина
+8
-1
+7
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Сергей Жарковский
Если вы не видите в подтрибунном помещении подслушивающих устройств - это не значит что их там нет!
+4
0
+4
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Александр Зубков
50 тысяч рублей для Здельяра, это как 500 рублей примерно? В переводе на среднестатистического россиянина.
+1
0
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Умелец_Мэнни
Ответ Александр Зубков
50 тысяч рублей для Здельяра, это как 500 рублей примерно? В переводе на среднестатистического россиянина.
Наверное 5)
+1
0
+1
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Evgeni Evgeni
Хахаха, РФС хайпануло на Дерби
0
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Nick Crosier
Порой сами судьи не знают как работаетВАР.
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Ильдар Фарукшин
1 тур с Ахматом начался с Рыбуса так цирк продалжается. 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. Ему точно не понравилось. Ладно 2 тура осталось 😊
0
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Владимир Молявин
Легко отделался.
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