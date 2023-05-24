Здьелар избежал дисквалификации за слова о «гребаном ВАР». Хавбек ЦСКА оштрафован на 50 000 рублей

Саша Здьелар оштрафован за призыв посмотреть «гребаный ВАР».

Такие слова хавбек произнес в подтрибунном помещении после матча между « » и (2:1).

«За неспортивное поведение – штраф в размере 50 тысяч рублей.

Слова не носили адресный характер, хоть и содержалась нецензурная брань», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

КДК может дисквалифицировать Здьелара. Он кричал «вы можете посмотреть гребаный ВАР!» в подтрибунке после дерби

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