Здьелар избежал дисквалификации за слова о «гребаном ВАР». Хавбек ЦСКА оштрафован на 50 000 рублей
Саша Здьелар оштрафован за призыв посмотреть «гребаный ВАР».
Такие слова хавбек произнес в подтрибунном помещении после матча между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).
«За неспортивное поведение – штраф Здьелару в размере 50 тысяч рублей.
Слова не носили адресный характер, хоть и содержалась нецензурная брань», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
КДК может дисквалифицировать Здьелара. Он кричал «вы можете посмотреть гребаный ВАР!» в подтрибунке после дерби
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