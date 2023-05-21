Карасев отменил голы Игнатова и Заболотного в матче «Спартак» – ЦСКА из-за офсайдов
Судьи не засчитали голы «Спартака» и ЦСКА в первом тайме.
Красно-белые играют вничью с армейцами в матче 28-го тура Мир РПЛ (1:1, первый тайм).
На 21-й минуте при счете 0:0 полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поразил ворота соперников, но боковой арбитр Адлан Хатуев зафиксировал офсайд. ВАР не изменил решение лайнсмена.
На 34-й минуте был отменен гол ЦСКА: вратарь Александр Селихов отбил удар Федора Чалова, но Антон Заболотный добил мяч в ворота. Последний находился в положении вне игры. ВАР подтвердил решение об отмене гола.
Матч «Спартак» – ЦСКА обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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