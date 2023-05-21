Карасев отменил голы Игнатова и Заболотного в матче «Спартак» – ЦСКА из-за офсайдов

Судьи не засчитали голы «Спартака» и ЦСКА в первом тайме.

Красно-белые играют вничью с армейцами в матче 28-го тура Мир (1:1, первый тайм).

На 21-й минуте при счете 0:0 полузащитник « » поразил ворота соперников, но боковой арбитр Адлан Хатуев зафиксировал офсайд. ВАР не изменил решение лайнсмена.

На 34-й минуте был отменен гол : вратарь Александр Селихов отбил удар Федора Чалова, но добил мяч в ворота. Последний находился в положении вне игры. ВАР подтвердил решение об отмене гола.

Матч «Спартак» – ЦСКА обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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