Карасев отменил голы Игнатова и Заболотного в матче «Спартак» – ЦСКА из-за офсайдов

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Антон Заболотный видеоповторы Адлан Хатуев Михаил Игнатов Футбол

Судьи не засчитали голы «Спартака» и ЦСКА в первом тайме.

Красно-белые играют вничью с армейцами в матче 28-го тура Мир РПЛ (1:1, первый тайм). 

На 21-й минуте при счете 0:0 полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поразил ворота соперников, но боковой арбитр Адлан Хатуев зафиксировал офсайд. ВАР не изменил решение лайнсмена. 

На 34-й минуте был отменен гол ЦСКА: вратарь Александр Селихов отбил удар Федора Чалова, но Антон Заболотный добил мяч в ворота. Последний находился в положении вне игры. ВАР подтвердил решение об отмене гола.

Матч «Спартак» – ЦСКА обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Alien
У Заболотного явно видно из-за линии, у Игнатова 50/50. Надеюсь, со следующего сезона вернутся офсайдные линии
+88
-6
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnzoAmatera
вопросов ноль по отменам голов
+76
-28
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Кочинян
Разобрались без ошибок в обоих случаях 🔥
+58
-25
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ну ок, пока Карасёв последовательно вроде решает. Но вся жара, думаю, что будет во втором тайме
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antoshka-2
Ответ Юрий Тюмин
По мне то Заболотный чистый гол
у Заболотного офсайд на стопу. А вот по первому я не могу сказать. Армеец широко расставил ноги и его (ЦСКА) "тело" было ближе к центру поля, нежели "тело" Спартака. А по стопе ноги на линии
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
\\\ VORON ///
Ответ EnzoAmatera
вопросов ноль по отменам голов
А у меня по оффсайду Спартака есть вопросы. По телекартинке игроки на одной линии. Возможно линии ВАР показали бы, что оффсайд был, но в их отсутствии обычно отдается преимущество атакующей команде.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Шевченко
По поводу гола коней вопросов нет, а вот по поводу гола Игнатова тут 50/50, я считаю нужно было засчитать т.к нет системы фиксации офсайдов.
+26
-17
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Снежана Цветкова
Спартак можно и нужно было засчитывать
В спорных моментах всегда выносится решение против Спартака. Это негласное правило Газпром лиги. Так как для них, главный раздражитель, это несомненно Спартак Москва
+22
-17
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vedved
Ответ Антон Шевченко
По поводу гола коней вопросов нет, а вот по поводу гола Игнатова тут 50/50, я считаю нужно было засчитать т.к нет системы фиксации офсайдов.
Не могли засчитать гол Мяса. Судью к монитору - могут позвать, только если есть 100% уверенность в его ошибке. А если 50 на 50, то к монитору не зовут.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juki_puki
карась стабилен
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ринат Якупов
У линейных арбитров рекомендации поддерживать атакующую команду, если нет уверенности в офсайде. Гол Спартака должны были засчитать.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Если линии чертить, может, и не было там офсайдов, но при их отсутствии правильные решения приняты
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люкс
Хорошо хоть, что гол Медины засчитали. Там Заболотный опять был в офсайде и пытался пяткой сыграть, но не дотянулся.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.tchidakin
Заболотный - явный офсайд. Игнатов - спорный.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Котолев
По отменным голам всё верно.
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Ответ Иван Иванов
В спорных моментах всегда выносится решение против Спартака. Это негласное правило Газпром лиги. Так как для них, главный раздражитель, это несомненно Спартак Москва
Спартак раздржитель разве что для Акрона.
+14
-12
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фокин
С Игнатовым позорище. Карась дно, как можно было Роше не дать желтую... он потерял игру.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nCuXpalata13
Ответ Burel
тут вообще не сложный.. офсайда нет
Я бы тоже хотел, чтобы его не было, но у судей другое мнение
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Burel
тут вообще не сложный.. офсайда нет
+++
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Снежана Цветкова
Спартак можно и нужно было засчитывать
+33
-32
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ nCuXpalata13
сложный момент, не знаю, как в этой ситуации можно быть уверенным на 100%, что это офсайд https://dropmefiles.com/CoUP2
тут вообще не сложный.. офсайда нет
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Иван Иванов
Ставлю минус, выходит плюс. Так что минус тебе
Да мне плевать на минусы и плюсы!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Иван Иванов
Мне тоже. Ну и...
Ну и ставь что хочешь! Дошло? Гуляй!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ nCuXpalata13
Я бы тоже хотел, чтобы его не было, но у судей другое мнение
скорее, не у судей, а у дюкова.. судьи лишь исполнители приказов сверху
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nCuXpalata13
сложный момент, не знаю, как в этой ситуации можно быть уверенным на 100%, что это офсайд
https://dropmefiles.com/CoUP2
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий