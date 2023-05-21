Карасев после ВАР не дал «Спартаку» пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнину и назначил за удар Мендеса по стопе Мозесу
«Спартак» получил пенальти в конце матча против ЦСКА.
На 82-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев наступил на ногу хавбеку Роману Зобнину в собственной штрафной. Главный судья Сергей Карасев, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.
Спустя почти пять минут полузащитник ЦСКА Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека красно-белых Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.
Карасев удалил Соболева и Рошу в матче «Спартака» и ЦСКА. Форвард схватил себя за пах перед защитником армейцев
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Пункт 3.44 свод газпромовских правил
А за нарушение на игроке не угрожающему воротам, назначали свободный удар. Имхо, с точки зрения логики футбола, так было справедливее.
Это был не оскорбительный жест и судьи должны были разобраться в этом и дать жёлтую, но никак не красную
Во-вторых, по хорошему, этот момент просто на жк обоим, вот и все.
На мой взгляд вполне закономерно всё: Соболева удалили за неприличный жест в сторону игрока ЦСКА, Рошу за такой же жест в адрес лайнсмена.
Мораль: Не фига было руками махать!
Поясните,знатоки правил ...