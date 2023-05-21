Карасев после ВАР не дал «Спартаку» пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнину и назначил за удар Мендеса по стопе Мозесу

«Спартак» получил пенальти в конце матча против ЦСКА.

На 82-й минуте защитник армейцев наступил на ногу хавбеку в собственной штрафной. Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.

Спустя почти пять минут полузащитник ЦСКА Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека красно-белых , и тот упал на газон. Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.

Карасев удалил Соболева и Рошу в матче «Спартака» и ЦСКА. Форвард схватил себя за пах перед защитником армейцев

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