Карасев после ВАР не дал «Спартаку» пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнину и назначил за удар Мендеса по стопе Мозесу

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Виктор Мозес Роман Зобнин видеоповторы Игорь Дивеев Фелипе Мендес Футбол

«Спартак» получил пенальти в конце матча против ЦСКА.

На 82-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев наступил на ногу хавбеку Роману Зобнину в собственной штрафной. Главный судья Сергей Карасев, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.

Спустя почти пять минут полузащитник ЦСКА Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека красно-белых Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.

Карасев удалил Соболева и Рошу в матче «Спартака» и ЦСКА. Форвард схватил себя за пах перед защитником армейцев

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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219 комментариев

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Гоша Юхновский
Господи, как КБ фан скажу, что судейство просто ужас, удаление Роши клоунада (хоть он и поступил глупо, решив повторить жест, но это макс желтая), пенка максимально спорная, уровень судейства в лиге приколов просто на каком то поразительно низком уровне. Видимо судьи думают, что если Спартак убивали два матча до этого, то сейчас надо им подсудить, но лучше бы они просто каждый матч судили адекватно
+243
-70
+173
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EliseyS
Судьи испортили игру, классика
+136
-28
+108
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Eugene88
Эск снова придется оценивать интесивности наступов((( непруха какая-то
+108
-11
+97
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Konstantin Zorin
РПЛ единственная лига, где существует 10 разных степеней наступа. 🤡🤣
+88
-12
+76
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zbumer
Ответ Гоша Юхновский
Господи, как КБ фан скажу, что судейство просто ужас, удаление Роши клоунада (хоть он и поступил глупо, решив повторить жест, но это макс желтая), пенка максимально спорная, уровень судейства в лиге приколов просто на каком то поразительно низком уровне. Видимо судьи думают, что если Спартак убивали два матча до этого, то сейчас надо им подсудить, но лучше бы они просто каждый матч судили адекватно
Если они отдавали долги, почему не засчитали гол Игнатова, там очень все спорно было
+79
-8
+71
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Burel
Ответ EliseyS
Судьи испортили игру, классика
очередной "неакцентированный" наступ.
Пункт 3.44 свод газпромовских правил
+79
-37
+42
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fussballer
Ответ Eugene88
Эск снова придется оценивать интесивности наступов((( непруха какая-то
50 оттенков наступов)
+36
-3
+33
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Руслан Узденов
По-моему, в моменте, где не дали, пенальти был больше там, где его дали.
+40
-7
+33
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igor.igorev
Ответ Konstantin Zorin
РПЛ единственная лига, где существует 10 разных степеней наступа. 🤡🤣
Дело не в наступе. Дивеев вначале сыграл в мяч. Вот от этого Карасёв отталкивался.
+35
-5
+30
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Злой Руся
Цирк!!!
+33
-7
+26
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Peter Parker
Ответ Olympo
Оскотинившейся Карась уже давно оторвался от реальности
Да, ведь был же нормальный Карасев, который удалял спартаковцев за симуляцию Карпова, а теперь уже не тот. Странно, что гол Игнатова не засчитал, да?
+27
-4
+23
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Xm.md
Ручной карасик
+30
-7
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Graziano
Пусть судьи разбираются в современных трактовках. По сути - оба раза никакой опасности воротам и близко нет. Изначально (если кто помнит) пенальти придумали для случаев когда защитник нарушает правила на бьющем игроке. Потом этот пункт нивелировали, потом убрали вообще. И стали появляться вот такие моменты.

А за нарушение на игроке не угрожающему воротам, назначали свободный удар. Имхо, с точки зрения логики футбола, так было справедливее.
+23
-4
+19
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Пользователь Huawei
Ответ Гоша Юхновский
Господи, как КБ фан скажу, что судейство просто ужас, удаление Роши клоунада (хоть он и поступил глупо, решив повторить жест, но это макс желтая), пенка максимально спорная, уровень судейства в лиге приколов просто на каком то поразительно низком уровне. Видимо судьи думают, что если Спартак убивали два матча до этого, то сейчас надо им подсудить, но лучше бы они просто каждый матч судили адекватно
Ну назначеный пенальти реально был. Пересмотрите внимательнее, там защитник пытаясь выбить мяч засадил Мозесу по ноге.
+18
-1
+17
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nosser
Спартак Цска это не матч, а концерт. Великолепный Акинфеев, потрясающий Промес. Отмененные голы, пенальти, красные. Топ зрелище
+26
-12
+14
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Влад Безруков
Ответ Н.Ф.
Роша был удалён за повторение жеста Соболева. Неужели непонятно? Сдержался бы — ЦСКА доигрывал бы матч в большинстве.
Он показал то, что ему показал Соболев, потому что судьи в глаза долбятся
Это был не оскорбительный жест и судьи должны были разобраться в этом и дать жёлтую, но никак не красную
+31
-17
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last_guard
Просто напомню, что за такой же эпизод, как непоставленный пенальти на Зобнине, в прошлом сезоне Соболеву дали красную карточку в центре поля.
+14
0
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arspurs9
Ответ Влад Безруков
Он показал то, что ему показал Соболев, потому что судьи в глаза долбятся Это был не оскорбительный жест и судьи должны были разобраться в этом и дать жёлтую, но никак не красную
Во-первых, для тех кто в танке, такие действия запрещены. Когда кто-то показывает средний палец, соперник не имеет права подбежать и показать судье его же, что бы тот понял. На словах объяснять да, повторять жесты, за которые нужно наказывать нельзя. В противном случае такое же наказание.
Во-вторых, по хорошему, этот момент просто на жк обоим, вот и все.
+16
-3
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Docentr9
Матч Швеция- Украина на последнем евро. Швед выбивает мяч, после чего к нему подбегает игрок соперника и нога по инерции попадает в игрока. Удаление. Мотивировка- нужно следить за своими ногами и не имеет значение игра в мяч..Здесь нам рассказывают, что если в мяч сыграл, то наступы не считаются. И кони! Вам ли ныть после пенальти с Уралом, где 15 минут искали момент в котором его надо поставить.
+13
-1
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Спицын Кирилл
Ответ Fjordy
Ты совсем больной что ли. Дивеев в мяч играет, а Зобнин в это время ставит ногу, и потом Дивеев на нёё наступает, ему некуда было ногу убрать. Это не пенальти. Если ты не видишь разницы в этих эпизодах, то стоит покопаться в себе.
Проблема в том что Соболеву в игре с Ахматом давали прямую красную за игру в мяч первым) не говоря уже о други случаях наступов после ударов и тд)
+14
-2
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Aleksandr Dubovik
Этому клоуну как говорится сцы в глаза, все Божья роса. За удаление Роши можно было все понять об этом персонаже
+22
-11
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diversant
Ответ Гоша Юхновский
Господи, как КБ фан скажу, что судейство просто ужас, удаление Роши клоунада (хоть он и поступил глупо, решив повторить жест, но это макс желтая), пенка максимально спорная, уровень судейства в лиге приколов просто на каком то поразительно низком уровне. Видимо судьи думают, что если Спартак убивали два матча до этого, то сейчас надо им подсудить, но лучше бы они просто каждый матч судили адекватно
Любите Мишу Борзыкина? 🤣
+17
-6
+11
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Юрий Богодаев
Ответ Гоша Юхновский
Господи, как КБ фан скажу, что судейство просто ужас, удаление Роши клоунада (хоть он и поступил глупо, решив повторить жест, но это макс желтая), пенка максимально спорная, уровень судейства в лиге приколов просто на каком то поразительно низком уровне. Видимо судьи думают, что если Спартак убивали два матча до этого, то сейчас надо им подсудить, но лучше бы они просто каждый матч судили адекватно
А почему желтая то? Роша не в курсе что на стадионе 68 камер? Если что и было, обойдутся без его пантомимы.

На мой взгляд вполне закономерно всё: Соболева удалили за неприличный жест в сторону игрока ЦСКА, Рошу за такой же жест в адрес лайнсмена.

Мораль: Не фига было руками махать!
+10
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Alexey Agapov
Ответ nosser
Спартак Цска это не матч, а концерт. Великолепный Акинфеев, потрясающий Промес. Отмененные голы, пенальти, красные. Топ зрелище
Топ клоунада. Матч посредственного качества, который безголовые судьи сделали обсуждаемым
+18
-8
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rbh2010
Пенальти это позже. А вот Рошу за что удалили?
Поясните,знатоки правил ...
+12
-3
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