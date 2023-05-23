Экс-арбитр Лапочкин о работе Карасева в дерби: «Не стоило его назначать на два матча на неделе. Топовый матч главный хочет судить со своими ассистентами, удивился, что назначили Чельцова и Хатуева»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев Сергей Лапочкин Игорь Демешко Дмитрий Чельцов Алексей Лунев видеоповторы Адлан Хатуев Это футбол, брат! Футбол

Сергей Лапочкин считает, что Сергей Карасев не должен был судить два матча на неделе.

Карасев был главным арбитром дерби «Спартака» и ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ. Ранее на той же неделе он обслуживал финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».

– Карасев – опытный арбитр. У него бывали периоды, когда он судил на неделе матч Лиги чемпионов, а на выходных – РПЛ. Сейчас этого нет, наверное, не стоило назначать его на один из этих двух матчей.

Плюс раньше всегда к такому дерби людей готовили и за две недели говорили: «Вася, Петя, мы тебя не назначаем, ты готовишься к конкретной игре. Не дай Бог ты получишь травму или какая-то неудачная игра».

– В Кубке ассистентами Карасева были Игорь Демешко и Александр Богданов. В матче  «Спартак» – ЦСКА – Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев. Насколько это частая история? Почему она произошла?

– Это редкая история. Такой топовый матч главный хочет судить со своими ассистентами, с кем он ездит большую часть сезона.

Карасев в этом году больше всего игр проехал с Игорем Демешко и Алексеем Луневым. Я удивился, что на дерби Карасеву помогали Чельцов и Хатуев. Может быть, департамент судейства решил, что это на данный момент лучшие ассистенты.

На такой матч судья должен выходить вместе со своей бригадой, в которой он уверен, кому не надо давать какие-то лишние указания. Мы видели, был один момент, когда Чельцов сигнализировал фол, хотя Соболев отнял чисто мяч.

Карасев, это было видно по телекартинке, высказал претензии своему ассистенту: «Не лезь, дай поиграть», – сказал экс-арбитр в эфире шоу на канале «Это футбол, брат!».

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25 комментариев

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Кирилл
А это очень странная ситуация, когда главному судье на Дерби ставят не своих помощников, а какую-то другую пару боковых.

Любопытно послушать как судейский корпус эту ситуацию объяснит.
+25
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+23
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dmtrlebedeff
Лапочкин таким объективным и принципиальным стал, после того как закончил судить. Мистер честность и порядочность прямо.
+15
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+15
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Владислав88
НА ВАРе сидел Шедыханов, на котором клейма сиавить негде, боковые вообще какие-то левые. Ежу ясен уровень коррупции и заряженности на конкретную игру. Ежу было ясно, что при честном судействе у Спартака ни единого шанса не было. Карасёв а тупо подставили. И подставили именно Карасёва для того, потому что он типа лучший арбитр, и большую дискву ему никто не даст. А был бы какой-нибудь Москалёв или Иванов, пришлось надолго убирать. Уровень коррупции на самых вершинах футбольных властей очевиден
+23
-17
+6
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Евгений Кошелек
Ответ Владислав88
НА ВАРе сидел Шедыханов, на котором клейма сиавить негде, боковые вообще какие-то левые. Ежу ясен уровень коррупции и заряженности на конкретную игру. Ежу было ясно, что при честном судействе у Спартака ни единого шанса не было. Карасёв а тупо подставили. И подставили именно Карасёва для того, потому что он типа лучший арбитр, и большую дискву ему никто не даст. А был бы какой-нибудь Москалёв или Иванов, пришлось надолго убирать. Уровень коррупции на самых вершинах футбольных властей очевиден
У вас в каждом департаменте сидят люди, работавшие в структуре вашего клуба, и вы нам тут будете рассказывать о коррупции и заряженности, побойтесь Бога. Уж чья бы корова...
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artem saribekyan
Ответ Владислав88
НА ВАРе сидел Шедыханов, на котором клейма сиавить негде, боковые вообще какие-то левые. Ежу ясен уровень коррупции и заряженности на конкретную игру. Ежу было ясно, что при честном судействе у Спартака ни единого шанса не было. Карасёв а тупо подставили. И подставили именно Карасёва для того, потому что он типа лучший арбитр, и большую дискву ему никто не даст. А был бы какой-нибудь Москалёв или Иванов, пришлось надолго убирать. Уровень коррупции на самых вершинах футбольных властей очевиден
Возможно, подставили Карасёва...
Но это и есть факт того, что судьи были заряженными. Минимум два: боковой и на ВАРе(Шедыханов).
Но такой факт никто не признает, отделаются формальностями...
Никого не накажут.
Рошу накажут. На пару игр Дельфина( самый мерзкий футболист РПЛ), кого-нибудь из судей на пару игр- всё!
Зато заказ на три очка будет выполнен- все довольны.
Вы о престиже российского футбола? Смешно, ибо всем на него наплевать!
+8
-5
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Александр Жердин
Спортс специально вытаскивает таких экс-арбитров экспертами? То мнение Хусаинова, то этого Лапочкина. Срочно разыщите Вилкова, его мнение будет особо важно для нас!
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Pelerin
Ответ Кирилл
А это очень странная ситуация, когда главному судье на Дерби ставят не своих помощников, а какую-то другую пару боковых. Любопытно послушать как судейский корпус эту ситуацию объяснит.
Уверен, что никак. Всё, что делает РФС - это отписки, общие фразы. Им не нужно, чтобы хоть кто-то лез в их внутреннюю кухню.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Severfan
в нормальном обществе уголовное дело уже было бы возбуждено и активно велось бы расследование в отношении лиц, назначивших эту бригаду арбитров, в отношении самих арбитров, совершавих такие безрассудные действия.
У нас в УК РФ есть такая статья? Просвети)))
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mnogokotin-
Ответ валя_стакан
чтоб оффсайды видеть
у меня зрение 1 чел )
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валя_стакан
Ответ mnogokotin-
зачем?
чтоб оффсайды видеть
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mnogokotin-
Ответ валя_стакан
бинокль купи
зачем?
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Vsemprivet
Ответ dmtrlebedeff
Лапочкин таким объективным и принципиальным стал, после того как закончил судить. Мистер честность и порядочность прямо.
Такое себе: ответ по принципу «сам дурак».
То, что Лапочкин был средней руки арбитром, не значит, что он не знает правил.
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Cst Cap
Ответ dmtrlebedeff
Лапочкин таким объективным и принципиальным стал, после того как закончил судить. Мистер честность и порядочность прямо.
Раньше могли за честность и судейство не по-понятиям отстранить, лишив заработка. А теперь, что ему сделают? Но и сейчас, говорит обтекаемо, без резких суждений, привычка бояться осталась, хотя на Матче наверное неплохо платят только за поддакивания
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Senchas
Ответ dmtrlebedeff
Лапочкин таким объективным и принципиальным стал, после того как закончил судить. Мистер честность и порядочность прямо.
как и федотов) со стороны всегда лучше видно
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валя_стакан
Карасев один из самых слабых судей лиги, плывет при первой же внештатной ситуации на поле.
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Ильдар Фарукшин
Лапочкин - эталон "добра" 😊
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Юрий719
Лапочкин сам раньше косячил часто. А теперь Э’ксперт.
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