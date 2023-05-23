Экс-арбитр Лапочкин о работе Карасева в дерби: «Не стоило его назначать на два матча на неделе. Топовый матч главный хочет судить со своими ассистентами, удивился, что назначили Чельцова и Хатуева»
Сергей Лапочкин считает, что Сергей Карасев не должен был судить два матча на неделе.
Карасев был главным арбитром дерби «Спартака» и ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ. Ранее на той же неделе он обслуживал финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».
– Карасев – опытный арбитр. У него бывали периоды, когда он судил на неделе матч Лиги чемпионов, а на выходных – РПЛ. Сейчас этого нет, наверное, не стоило назначать его на один из этих двух матчей.
Плюс раньше всегда к такому дерби людей готовили и за две недели говорили: «Вася, Петя, мы тебя не назначаем, ты готовишься к конкретной игре. Не дай Бог ты получишь травму или какая-то неудачная игра».
– В Кубке ассистентами Карасева были Игорь Демешко и Александр Богданов. В матче «Спартак» – ЦСКА – Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев. Насколько это частая история? Почему она произошла?
– Это редкая история. Такой топовый матч главный хочет судить со своими ассистентами, с кем он ездит большую часть сезона.
Карасев в этом году больше всего игр проехал с Игорем Демешко и Алексеем Луневым. Я удивился, что на дерби Карасеву помогали Чельцов и Хатуев. Может быть, департамент судейства решил, что это на данный момент лучшие ассистенты.
На такой матч судья должен выходить вместе со своей бригадой, в которой он уверен, кому не надо давать какие-то лишние указания. Мы видели, был один момент, когда Чельцов сигнализировал фол, хотя Соболев отнял чисто мяч.
Карасев, это было видно по телекартинке, высказал претензии своему ассистенту: «Не лезь, дай поиграть», – сказал экс-арбитр в эфире шоу на канале «Это футбол, брат!».
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Любопытно послушать как судейский корпус эту ситуацию объяснит.
Но это и есть факт того, что судьи были заряженными. Минимум два: боковой и на ВАРе(Шедыханов).
Но такой факт никто не признает, отделаются формальностями...
Никого не накажут.
Рошу накажут. На пару игр Дельфина( самый мерзкий футболист РПЛ), кого-нибудь из судей на пару игр- всё!
Зато заказ на три очка будет выполнен- все довольны.
Вы о престиже российского футбола? Смешно, ибо всем на него наплевать!
То, что Лапочкин был средней руки арбитром, не значит, что он не знает правил.