Экс-арбитр Лапочкин о работе Карасева в дерби: «Не стоило его назначать на два матча на неделе. Топовый матч главный хочет судить со своими ассистентами, удивился, что назначили Чельцова и Хатуева»

Сергей Лапочкин считает, что Сергей Карасев не должен был судить два матча на неделе.

Карасев был главным арбитром дерби « » и ЦСКА в 28-м туре Мир . Ранее на той же неделе он обслуживал финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».

– Карасев – опытный арбитр. У него бывали периоды, когда он судил на неделе матч Лиги чемпионов, а на выходных – РПЛ. Сейчас этого нет, наверное, не стоило назначать его на один из этих двух матчей.

Плюс раньше всегда к такому дерби людей готовили и за две недели говорили: «Вася, Петя, мы тебя не назначаем, ты готовишься к конкретной игре. Не дай Бог ты получишь травму или какая-то неудачная игра».

– В Кубке ассистентами были Игорь Демешко и Александр Богданов. В матче «Спартак» – – Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев. Насколько это частая история? Почему она произошла?

– Это редкая история. Такой топовый матч главный хочет судить со своими ассистентами, с кем он ездит большую часть сезона.

Карасев в этом году больше всего игр проехал с Игорем Демешко и Алексеем Луневым. Я удивился, что на дерби Карасеву помогали Чельцов и Хатуев. Может быть, департамент судейства решил, что это на данный момент лучшие ассистенты.

На такой матч судья должен выходить вместе со своей бригадой, в которой он уверен, кому не надо давать какие-то лишние указания. Мы видели, был один момент, когда Чельцов сигнализировал фол, хотя Соболев отнял чисто мяч.

Карасев, это было видно по телекартинке, высказал претензии своему ассистенту: «Не лезь, дай поиграть», – сказал экс-арбитр в эфире шоу на канале «Это футбол, брат!».

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