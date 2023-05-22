Винисиуса поддержали Мбаппе, Неймар, Антони, Уокер и Кулибали: «Ты не один. Мы с тобой»
Килиан Мбаппе и Неймар поддержали Винисиуса Жуниора на фоне расистских оскорблений.
«Реал» вчера уступил на выезде «Валенсии» (0:1) в 35-м туре Ла Лиги. Во время матча фанаты хозяев оскорбляли вингера «Мадрида», называя его «обезьяной» и «дурнем». В результате игра была остановлена на 8 минут. Позже, после перепалки между игроками команд, Винисиус получил прямую красную карточку за удар в лицо Уго Дуро.
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе написал в инстаграме: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».
Другой нападающий «ПСЖ», Неймар, партнер Винисиуса Жуниора по сборной Бразилии, написал: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».
Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Антони написал: «Я с тобой, мой брат. Навсегда»
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер написал: «Мы с тобой, бро. Расизм не может победить».
Защитник «Челси» и сборной Сенегала Калиду Кулибали написал: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
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Расизм чистой воды
чтобы лалига публично осуждала расистов? так она и осуждает каждый раз.
что он хочет чтобы Тебас конкретно сделал? он показывает судье на какого-то человека в толпе, судья должен остановить игру или что?
Кстати, напоминаю тебе, что Бараха и Марчена - 2 лузерка, которых Мадрид постоянно топтал.
"Россия прекрасная страна, у нас нет такой проблемы как расизм. В России черным могут назвать абсолютно белого человека. Меня например" :D
Ну и расист же ты
— Но ты черный и ты *****, Эрни. И это факты. Вряд ли Прайм Тайма колышет твоя раса.
— То что я черный, это не значит, что я ******
— Он не сказал, что все черные ***** Он обратился к тебе, Эрни. Одно с другим не связано."