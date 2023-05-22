Винисиуса поддержали Мбаппе, Неймар, Антони, Уокер и Кулибали: «Ты не один. Мы с тобой»

Килиан Мбаппе и Неймар поддержали Винисиуса Жуниора на фоне расистских оскорблений.

«Реал» вчера уступил на выезде «Валенсии» (0:1) в 35-м туре . Во время матча фанаты хозяев оскорбляли вингера « », называя его «обезьяной» и «дурнем». В результате игра была остановлена на 8 минут. Позже, после перепалки между игроками команд, Винисиус получил прямую красную карточку за удар в лицо .

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе написал в инстаграме: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».

Другой нападающий « », , партнер по сборной Бразилии, написал: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».

Вингер « » и сборной Бразилии Антони написал: «Я с тобой, мой брат. Навсегда»

Защитник « » и сборной Англии Кайл Уокер написал: «Мы с тобой, бро. Расизм не может победить».

Защитник « » и сборной Сенегала Калиду Кулибали написал: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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