Винисиуса поддержали Мбаппе, Неймар, Антони, Уокер и Кулибали: «Ты не один. Мы с тобой»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Неймар Кайл Уокер Калиду Кулибали соцсети Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Антони дискриминация Футбол

Килиан Мбаппе и Неймар поддержали Винисиуса Жуниора на фоне расистских оскорблений.

«Реал» вчера уступил на выезде «Валенсии» (0:1) в 35-м туре Ла Лиги. Во время матча фанаты хозяев оскорбляли вингера «Мадрида», называя его «обезьяной» и «дурнем». В результате игра была остановлена на 8 минут. Позже, после перепалки между игроками команд, Винисиус получил прямую красную карточку за удар в лицо Уго Дуро.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе написал в инстаграме: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».

Другой нападающий «ПСЖ», Неймар, партнер Винисиуса Жуниора по сборной Бразилии, написал: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Антони написал: «Я с тобой, мой брат. Навсегда»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер написал: «Мы с тобой, бро. Расизм не может победить».

Защитник «Челси» и сборной Сенегала Калиду Кулибали написал: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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74 комментария

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Demid Dorm
Скажите Неймару что он не негр
+106
-19
+87
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Максим Кутузов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
У него есть примесь. Расизм может быть и к Мулатам, и к Метисам
Даже к белым может..)) Но это другое, конечно
+53
-3
+50
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Варвар27
И ни одного белого
Расизм чистой воды
+43
-11
+32
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Demid Dorm
Скажите Неймару что он не негр
У него есть примесь. Расизм может быть и к Мулатам, и к Метисам
+30
-5
+25
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Карим Кучкаров
кто может объяснить что конструктивно хочет этот винисиус? чтобы матч остановили? как это поможет в расистском вопросе? чтобы наказывали клубы, у которых среди болельщиков есть очевидные тролли, которым нравится смотреть как негр ведется на самые дешевые провокации? как это помогает в его расистском вопросе?
чтобы лалига публично осуждала расистов? так она и осуждает каждый раз.
что он хочет чтобы Тебас конкретно сделал? он показывает судье на какого-то человека в толпе, судья должен остановить игру или что?
+34
-9
+25
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mr kovalsky
Ответ Варвар27
И ни одного белого Расизм чистой воды
Антони же негр
+7
0
+7
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ За Валенсию с 1999
Жаль, что Бараха и Марчена уже постарели и являются уже тренерами Валенсии. В их бытность игроками этот Вини за его действия уехал бы со стадиона прямиком в морг
Жаль что прошло уже 25 лет, а ты все еще остался на том уровне развития деревенского быдла.
Кстати, напоминаю тебе, что Бараха и Марчена - 2 лузерка, которых Мадрид постоянно топтал.
+10
-3
+7
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Jese Rodrigues
Ответ Карим Кучкаров
кто может объяснить что конструктивно хочет этот винисиус? чтобы матч остановили? как это поможет в расистском вопросе? чтобы наказывали клубы, у которых среди болельщиков есть очевидные тролли, которым нравится смотреть как негр ведется на самые дешевые провокации? как это помогает в его расистском вопросе? чтобы лалига публично осуждала расистов? так она и осуждает каждый раз. что он хочет чтобы Тебас конкретно сделал? он показывает судье на какого-то человека в толпе, судья должен остановить игру или что?
Он хочет чтобы матч остановили. Он об этом уже говорил. Что ему ещё делать если не успел автобус приехать, уже кричат обезьяна? Он против Валенсии два раза в год играет, и первый раз проблем не было. Никаких провокаций со стороны Винисиуса тоже (Да даже не успел с автобуса выйти). Чего хочешь ты? Чтобы он смирился и не пробовал постоять за себя?
+6
-1
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D-eisler@yandex.ru
Как помню Кеосаян сказал:
"Россия прекрасная страна, у нас нет такой проблемы как расизм. В России черным могут назвать абсолютно белого человека. Меня например" :D
+5
-1
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Ovsyankin
Ответ Demid Dorm
Скажите Неймару что он не негр
Неймар - Чернорус
+4
-1
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Demid Dorm
Скажите Неймару что он не негр
На вьетконговца больше похож😂
+4
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mr kovalsky
Ответ Варвар27
Не полноценный,как и Уокер и Неймар
«Неполноценный белый»

Ну и расист же ты
+3
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Айхальский
Уокер хорош
+3
0
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bullFrog
Ответ D-eisler@yandex.ru
Как помню Кеосаян сказал: "Россия прекрасная страна, у нас нет такой проблемы как расизм. В России черным могут назвать абсолютно белого человека. Меня например" :D
Господи... Зритель киасяна...
+3
0
+3
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Tural Khalilov
Закулибали вы уже с этими черными плакальщиками. В футбол играть надо, а не плакать!
+3
-1
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LaffyTaffy
Ответ Карим Кучкаров
кто может объяснить что конструктивно хочет этот винисиус? чтобы матч остановили? как это поможет в расистском вопросе? чтобы наказывали клубы, у которых среди болельщиков есть очевидные тролли, которым нравится смотреть как негр ведется на самые дешевые провокации? как это помогает в его расистском вопросе? чтобы лалига публично осуждала расистов? так она и осуждает каждый раз. что он хочет чтобы Тебас конкретно сделал? он показывает судье на какого-то человека в толпе, судья должен остановить игру или что?
очевидно, что Винисиус просто такой тип личности, который любит трагедии, скандалы и т.д
+10
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TravenS
Забавно, что когда называют Мбаппе черепашкой из-за внешнего сходства, то ему и всем это норма, зато Винисиус и обезьяна, это уже другое (хотя абстрагируясь от расизма внешнее сходство есть, можно даже проверить — спросить маленького ребёнка, который далёк от темы расизма, думаю, ответ будет утвердительный)
+6
-4
+2
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Варвар27
Ответ mr kovalsky
Антони же негр
Не полноценный,как и Уокер и Неймар
+3
-1
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Магомед Ахмедов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Карим Кучкаров
кто может объяснить что конструктивно хочет этот винисиус? чтобы матч остановили? как это поможет в расистском вопросе? чтобы наказывали клубы, у которых среди болельщиков есть очевидные тролли, которым нравится смотреть как негр ведется на самые дешевые провокации? как это помогает в его расистском вопросе? чтобы лалига публично осуждала расистов? так она и осуждает каждый раз. что он хочет чтобы Тебас конкретно сделал? он показывает судье на какого-то человека в толпе, судья должен остановить игру или что?
Это массовое явление! Не одно десятка болельщиков! Это как минимум матчи без болельщиков до конца года, как максимум дисквалификация команды за неоднократное проявление(ранее на их стадионе уже фиксировались такие моменты) и непринятие мер!
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bullFrog
Ответ D-eisler@yandex.ru
ты хочешь сказать он плохой режиссер? Ландыш серебристый смотрел?
Я хочу сказать, что он плохой человек. Остальное уже не имеет значения
+1
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2882
Ответ V@d!m
смешно смотреть, как комментаторы на спорте с менталитетом терпил задаются вопросом "а что же Винисиус хочет?" Винисиус, как и любой человек с iq>10, хочет, чтобы в обществе была 0 терпимость к расизму
"— Он сказал, что я черный ****. Но так нельзя, это же расизм.
— Но ты черный и ты *****, Эрни. И это факты. Вряд ли Прайм Тайма колышет твоя раса.
— То что я черный, это не значит, что я ******
— Он не сказал, что все черные ***** Он обратился к тебе, Эрни. Одно с другим не связано."
+1
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Коробкин
Ответ Wiley Fox
Ты зачем мулатов и метисов пишешь с большой буквы? Это же идиотизм в чистом виде
высшая степень толерантности и уважения)
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Wiley Fox
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
У него есть примесь. Расизм может быть и к Мулатам, и к Метисам
Ты зачем мулатов и метисов пишешь с большой буквы? Это же идиотизм в чистом виде
+1
0
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бек саидов
Ответ Карим Кучкаров
кто может объяснить что конструктивно хочет этот винисиус? чтобы матч остановили? как это поможет в расистском вопросе? чтобы наказывали клубы, у которых среди болельщиков есть очевидные тролли, которым нравится смотреть как негр ведется на самые дешевые провокации? как это помогает в его расистском вопросе? чтобы лалига публично осуждала расистов? так она и осуждает каждый раз. что он хочет чтобы Тебас конкретно сделал? он показывает судье на какого-то человека в толпе, судья должен остановить игру или что?
Этот тип слишком уже распускает язык. Он уже испортил футбольную атмосферу в лагере лиге. Каким бы не был Тебас, он знает что говорит, и указывает на неоднозначность этого события. Почему то что не нравиться вини, должно считаться расизмом? А его оскорбление судей , игроков и болельщиков матом и жестами, это что? Если начинают наказывать целые стадионы, клубов и болельщиков из за этого провокатора, то футбол можно считать законченным и можно уже не смотреть вообще.
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бек саидов
Поддержать такого провокатора, который тупо прикрывается расизмом, не лучшая идея , чтобы попиарится.
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