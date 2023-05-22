Бразильский министр: «У Ла Лиги расистская история. И ее президент хотел свалить вину на Винисиуса. Мы будем бороться и покончим с дискриминацией»
Бразильский министр по вопросам расового равенства поддержала Винисиуса Жуниора.
«Вчера я была очень зла и с содроганием думаю о том, через что он прошел. И я спрашиваю у властей: каким будет следующий шаг?
Винисиуса взяли на удушающий прием сзади. Мы в Бразилии видим, как решаются такие дела. Мы хотим это прекратить.
Мы сотрудничаем с Министерством внешних связей. Мы осуждаем этот инцидент. Мы работаем над этим вопросом со вчерашнего дня, обращаемся к властям.
У Ла Лиги крайне расистская история. И ее президент вчера хотел свалить вину на Винисиуса. Мы будем противостоять этому вместе.
Мы ездили [в Испанию] в составе делегации президента в начале года и снова были там 9 мая с целью подписать меморандум [о сотрудничестве]. Мы знаем историю Ла Лиги и того, как там рассматриваются такие дела.
Ла Лига не хочет занимать жесткую позицию. Что мы будем делать дальше? Вместе с правительством Испании и министром по вопросам равноправия мы при поддержке Генеральной прокуратуры собираемся расследовать все инциденты.
Мы собираемся покончить с расизмом. Мы уже работаем в Испании. И мы хотим покончить с расизмом во всем спорте. Мы хотим оказывать психологическую и юридическую помощь жертвам», – сказала Аниэль Франко.
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Жалкий популист !
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и эти ребята ещё будут в расизме других упрекать?)
race hustlers они такие.. они же не тупые, понимают что если отпустить кормушку и не пытаться находить расизм там где его нет, то и в них самих надобности не будет
поэтому-то мы имеем кучу примеров когда расистские скандалы придумывают из пальца, ну или просто подстраивают, достаточно вспомнить Джусси Смоллетта и тд..
Очень интересная ситуация в самой Бразилии. Там нет расизма на бытовом уровне, вполне себе много смешанных браков, белые с удовольствием вступают в связь с чёрными и мулатами. Но чернокожих практически не увидишь в высших слоях общества, в бизнесе и политике. Туда им просто не пускают подняться.
В США все наоборот, расизма много в быту и он практически отсутствует в истеблишменте.
Феминисток и феминистов !