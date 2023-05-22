Бразильский министр: «У Ла Лиги расистская история. И ее президент хотел свалить вину на Винисиуса. Мы будем бороться и покончим с дискриминацией»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Бразильский министр по вопросам расового равенства поддержала Винисиуса Жуниора.

«Вчера я была очень зла и с содроганием думаю о том, через что он прошел. И я спрашиваю у властей: каким будет следующий шаг?

Винисиуса взяли на удушающий прием сзади. Мы в Бразилии видим, как решаются такие дела. Мы хотим это прекратить.

Мы сотрудничаем с Министерством внешних связей. Мы осуждаем этот инцидент. Мы работаем над этим вопросом со вчерашнего дня, обращаемся к властям.

У Ла Лиги крайне расистская история. И ее президент вчера хотел свалить вину на Винисиуса. Мы будем противостоять этому вместе.

Мы ездили [в Испанию] в составе делегации президента в начале года и снова были там 9 мая с целью подписать меморандум [о сотрудничестве]. Мы знаем историю Ла Лиги и того, как там рассматриваются такие дела.

Ла Лига не хочет занимать жесткую позицию. Что мы будем делать дальше? Вместе с правительством Испании и министром по вопросам равноправия мы при поддержке Генеральной прокуратуры собираемся расследовать все инциденты.

Мы собираемся покончить с расизмом. Мы уже работаем в Испании. И мы хотим покончить с расизмом во всем спорте. Мы хотим оказывать психологическую и юридическую помощь жертвам», – сказала Аниэль Франко.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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57 комментариев

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OldRedWhite
Прекрати вырубать леса Амазонии и геноцидить индейцев !
Жалкий популист !
+79
-12
+67
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savik-A.M.
Про " расистскую историю Ла Лиги " абсолютно согласен , мы ещё в школе учили как Реал с Барселоной чернокожими рабами торговали , то Макелеле в Челси пихнут , то Туре в Сити )
+64
-1
+63
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f_stahel
Ответ OldRedWhite
Прекрати вырубать леса Амазонии и геноцидить индейцев ! Жалкий популист !
кстати, странно, что и сам Винни молчит о вырубке лесов Амазонии, а мне кажется, это более суровая проблема.
+38
-7
+31
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Stormbringer
Каждая вторая новость про Винисиуса. Совсем с ума посходили?) Такое даже Зареме, Кокорину и Терюшкову в лучшие времена не снилось)
+26
-5
+21
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AminO2
Ответ savik-A.M.
Про " расистскую историю Ла Лиги " абсолютно согласен , мы ещё в школе учили как Реал с Барселоной чернокожими рабами торговали , то Макелеле в Челси пихнут , то Туре в Сити )
А Это’О вообще в Дагестан продали через миланский транзит.
+21
0
+21
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Старая школа
И начать можно прям с Левандовского. Польская ксенофобия должна быть уничтожена, а сам поляк получить 10 матчей бана.
+19
-4
+15
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rigobersong
Срочный инсайд! Эксклюзивно!

Реал Мадрид представил состав на следующий сезон!

https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/4e/8a/7b/96/ruu4950e939ea.jpg
+20
-7
+13
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StillInTheGame
в Бразилии каждого второго туриста на улице "гринго" называют

и эти ребята ещё будут в расизме других упрекать?)
+8
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+8
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Виктор Никитин
Ответ Mr.Trol
Расизм так или иначе есть везде, кто-то не любит черных, кто индусов и тд. Очень интересная ситуация в самой Бразилии. Там нет расизма на бытовом уровне, вполне себе много смешанных браков, белые с удовольствием вступают в связь с чёрными и мулатами. Но чернокожих практически не увидишь в высших слоях общества, в бизнесе и политике. Туда им просто не пускают подняться. В США все наоборот, расизма много в быту и он практически отсутствует в истеблишменте.
справедливости ради в США его и в быту не так много.. просто расизм там как говорится на аппаратах жизнеобеспечения поддерживается теми кто на этом зарабатывает.. будь это политики или активисты

race hustlers они такие.. они же не тупые, понимают что если отпустить кормушку и не пытаться находить расизм там где его нет, то и в них самих надобности не будет

поэтому-то мы имеем кучу примеров когда расистские скандалы придумывают из пальца, ну или просто подстраивают, достаточно вспомнить Джусси Смоллетта и тд..
+4
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Вадим flanec
Ответ OldRedWhite
Прекрати вырубать леса Амазонии и геноцидить индейцев ! Жалкий популист !
Вообще-то министр этот женщина 👩.
+4
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+3
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Mr.Trol
Расизм так или иначе есть везде, кто-то не любит черных, кто индусов и тд.
Очень интересная ситуация в самой Бразилии. Там нет расизма на бытовом уровне, вполне себе много смешанных браков, белые с удовольствием вступают в связь с чёрными и мулатами. Но чернокожих практически не увидишь в высших слоях общества, в бизнесе и политике. Туда им просто не пускают подняться.
В США все наоборот, расизма много в быту и он практически отсутствует в истеблишменте.
+3
0
+3
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<=Ubriaco_Belloccio=>
стоит вопрос не расизма. Он присутствует везде на бытовом уровне. Вопрос в том, что футбол это отдушина для некоторых людей, желающих выплеснуть негатив. Это не есть хорошо, что такие люди позволяют себе кого-то оскорблять. Но такова реальность. Футболисты получают огромные зарплаты в том числе и потому, что находятся под большим давлением. Так как на бытовом уровне вопрос расизма не решается, то не вижу смысла решать его на футбольных стадионах, где эмоции бьют через край. Легче игрокам не обращать на это внимания, стати неженками они все.
+4
-1
+3
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Mr.Trol
Ответ Виктор Никитин
справедливости ради в США его и в быту не так много.. просто расизм там как говорится на аппаратах жизнеобеспечения поддерживается теми кто на этом зарабатывает.. будь это политики или активисты race hustlers они такие.. они же не тупые, понимают что если отпустить кормушку и не пытаться находить расизм там где его нет, то и в них самих надобности не будет поэтому-то мы имеем кучу примеров когда расистские скандалы придумывают из пальца, ну или просто подстраивают, достаточно вспомнить Джусси Смоллетта и тд..
Его много достаточно, особенно в южных штатах.
+1
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Кашшай Чакырович
Ответ OldRedWhite
Прекрати вырубать леса Амазонии и геноцидить индейцев ! Жалкий популист !
Ты что это деньги и проблемы обычных людей его не волнуют ! А если кто выкринет на миллионера ,он за него глотку порвет ! Его не волнуют фавелы и миллионы нищих Бразилии преступность ,почему люди бегут в другие страны оттуда! Обозвали винисуса это главная мировая проблема !
+4
-3
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Пирс Морган
Ответ Stormbringer
Каждая вторая новость про Винисиуса. Совсем с ума посходили?) Такое даже Зареме, Кокорину и Терюшкову в лучшие времена не снилось)
Только Мостовой еще борется
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OldRedWhite
Ответ Вадим flanec
=Жалкая популистка=. Это наверно труднопроизносимая фраза для тебя. В голове не укладывается?
Ого, сколько у нас на Спортсе :
Феминисток и феминистов !
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Pawel K
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
стоит вопрос не расизма. Он присутствует везде на бытовом уровне. Вопрос в том, что футбол это отдушина для некоторых людей, желающих выплеснуть негатив. Это не есть хорошо, что такие люди позволяют себе кого-то оскорблять. Но такова реальность. Футболисты получают огромные зарплаты в том числе и потому, что находятся под большим давлением. Так как на бытовом уровне вопрос расизма не решается, то не вижу смысла решать его на футбольных стадионах, где эмоции бьют через край. Легче игрокам не обращать на это внимания, стати неженками они все.
Это своего рода cherry picking - взять отдельные факты, представив их как главную проблему, при этом закрыв глаза на более системные и важные вещи. В футболе, как и везде, где крутится много денег, эта уловка - дополнительный механизм давления. Соблазн на это есть у всех, но только далеко не все способны его сдержать. Непонятно, как эту хрень тормознуть.
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Нефанатик
Заберите обратно в бразилию свою жертву. Все! Вопрос закрыт
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Alexander Prime
Если Ла Лига такая расистская, то почему с расизмом сталкивается в основном Вини?
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шампион
Я так и думал, что бразильцы не спустят это дело.
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Дмитрий Крутенко
Я уже прям вижу, как на роль Министра по вопросам расового равенства берут Мела Гибсона и он кричит: "Freedom".
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Prokrastinator19
Конкистадоров еще не вспоминали?
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Veles3101
Ответ server34
Это’о в своё время тоже сталкивался.
Это’о тоже особо адекватным не назовешь
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Alexander Prime
Ответ server34
Это’о в своё время тоже сталкивался.
Ну это получается исключительные инциденты, а не то, что всех африканцев унижают. А Вини и Это’о вроде не официальные представители всех темнокожих
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Dutch Uncle
Интересно, как юридически оформляется "расистская история"?🤔 Посчитали, от скольких темнокожих игроков Ла Лига избавилась? Отняла деньги, загнобила?
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