Бразильский министр: «У Ла Лиги расистская история. И ее президент хотел свалить вину на Винисиуса. Мы будем бороться и покончим с дискриминацией»

Бразильский министр по вопросам расового равенства поддержала Винисиуса Жуниора.

«Вчера я была очень зла и с содроганием думаю о том, через что он прошел. И я спрашиваю у властей: каким будет следующий шаг?

взяли на удушающий прием сзади. Мы в Бразилии видим, как решаются такие дела. Мы хотим это прекратить.

Мы сотрудничаем с Министерством внешних связей. Мы осуждаем этот инцидент. Мы работаем над этим вопросом со вчерашнего дня, обращаемся к властям.

У Ла Лиги крайне расистская история. И ее президент вчера хотел свалить вину на Винисиуса. Мы будем противостоять этому вместе.

Мы ездили [в Испанию] в составе делегации президента в начале года и снова были там 9 мая с целью подписать меморандум [о сотрудничестве]. Мы знаем историю Ла Лиги и того, как там рассматриваются такие дела.

Ла Лига не хочет занимать жесткую позицию. Что мы будем делать дальше? Вместе с правительством Испании и министром по вопросам равноправия мы при поддержке Генеральной прокуратуры собираемся расследовать все инциденты.

Мы собираемся покончить с расизмом. Мы уже работаем в . И мы хотим покончить с расизмом во всем спорте. Мы хотим оказывать психологическую и юридическую помощь жертвам», – сказала Аниэль Франко.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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