Каземиро о расизме в отношении Винисиуса: «Это пятнает имидж не только испанского, но и мирового футбола, и остается безнаказанным. Публичного осуждения недостаточно, нужны меры»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Каземиро соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Каземиро осудил проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

Напомним, в матче 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала», называя его «дурнем» и «обезьяной».

«Я очень разочарован и огорчен, видя, как проявления расизма в отношении моего партнера по команде повторяются.

Нельзя продолжать мириться с этой проблемой, которая выходит за рамки спорта. Она затрагивает все общество и остается безнаказанной. Публичного осуждения недостаточно – необходимы санкции.

Ла Лига срочно должна принять меры, потому что неоднократные проявления расизма пятнают имидж не только испанского, но и мирового футбола в целом. И реакция должна быть единодушной: никакой терпимости!» – написал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии.

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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

31 комментарий

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Maksat Hasanow
Ответ TaR
Вывести соперника из себя всегда было частью футбола и задачей трибун. Относится к этим оскорблениям нужно как к части профессии. Слишком сильно раздувают ситуацию
Если с этим не покончить здесь и сейчас. То дальше будет ещё хуже. Это отправная точка борьбы против расизма.
+19
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+15
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TaR
Вывести соперника из себя всегда было частью футбола и задачей трибун. Относится к этим оскорблениям нужно как к части профессии. Слишком сильно раздувают ситуацию
+21
-11
+10
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Konvicted
Как же я скучаю по Каземиро и Рамосу. Когда я вижу как из матча в матч соперники убивают Винисиуса, а наши капитаны-соплежуи каримка, кроос и модрич стоят и смотрят, у меня глаза наливаются яростью. Ска, ни одного мужика в команде не осталось, кроме Рюдигера, кто мог бы дать понять всяким костоломам, что не стоит обижать игроков Мадрида. https://www.youtube.com/shorts/8jTxgbSZw04 Вот, что я имею в виду!
+13
-3
+10
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Morning Again
Никаких оправданий любым проявлениям расизма нет. Комментарии про "вывести соперника из себя" или "отстранение самого Винисуаса от футбола" - это дичайший абсурд.
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TaR
Ответ Vitalik Barbacari
серьезно?) давай тебя все на работе будут называть сукин сыном) а ты относись к этому с пониманием) просто куча людей с мозгами курицы.
Ну, если мне будут платить 20 млн евро в год и называть так 90 минут раз в неделю - пусть называют, переживу)

Вы вот сейчас кучу людей обозвали - что делать с вами?))
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Killer_na_belom_barse$
Ответ QWertY
Почему у Каземиро нет проблем с расизмом? Он, конечно, белее Свинисиуса, но не настолько)
А вы сами как думаете?
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VuNePonimaete
Ответ Konvicted
Как же я скучаю по Каземиро и Рамосу. Когда я вижу как из матча в матч соперники убивают Винисиуса, а наши капитаны-соплежуи каримка, кроос и модрич стоят и смотрят, у меня глаза наливаются яростью. Ска, ни одного мужика в команде не осталось, кроме Рюдигера, кто мог бы дать понять всяким костоломам, что не стоит обижать игроков Мадрида. https://www.youtube.com/shorts/8jTxgbSZw04 Вот, что я имею в виду!
Куртуа еще есть, только ему от ворот бегать вступаться не реально, а про капитанов плюс, в больше степени это касается Каримчика
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Фёдор Кузнецов
Ответ belikovda.90
Для борьбы с рассизмом нужно отстранить Винисиуса от футбола. Только 1 игрока чморят на стадионах Испании.
Что то из логики "что бы не было расчистив надо убрать чёрных" Надо бороться с людьми которые оскорбляют, а не с теми кого оскорбляют
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Konvicted
Ответ Abdul Aziz
и как Рамос пошел бы против толпы болельщиков?
я не про болельщиков, а про потасовку в конце. От игроков соперника и тренерского штаба Винисиуса защищал, внимание, Лукас Васкес, малыш ростом 170. Чем в это время занимались наши капитаны одному богу известно. Ну и в течение сезона, когда всякие ноунеймы на протяжении всего матча играют Винисиусу в кость, в составе не находится дядьки, который мог бы поставить обидчика на место по примеру видео выше.
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Мага2101
предложи меры Каз. например что
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ezkq9
все проф игроки за Винисиуса, а большая часть комментариев ...
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ rigobersong
Камавинге, Менди и Тчуамени никто не свестит и не обзывает:)
Менди и чучаменди :) Во развелось же их :)
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instasamka
Ответ rigobersong
Камавинге, Менди и Тчуамени никто не свестит и не обзывает:)
Ты не пАнимаеШь. Винисиус просто всех обыгрывает!
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vals1702
надо наказывать клубы - снимать очки, игра без зрителей, огромные штрафы. Все это решаемо.
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Vitalik Barbacari
Ответ TaR
Вывести соперника из себя всегда было частью футбола и задачей трибун. Относится к этим оскорблениям нужно как к части профессии. Слишком сильно раздувают ситуацию
серьезно?) давай тебя все на работе будут называть сукин сыном) а ты относись к этому с пониманием) просто куча людей с мозгами курицы.
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United_LP
по-моему до блм расизма было меньше
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Промах Мораты
Ответ Maksat Hasanow
Если с этим не покончить здесь и сейчас. То дальше будет ещё хуже. Это отправная точка борьбы против расизма.
Вставали же на колено. Что ещё нужно?
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svft
Каземиро: "Публичного осуждения недостаточно, нужны меры"
Мэр Рио-де-Жанейро: "Я здесь!"
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