Каземиро о расизме в отношении Винисиуса: «Это пятнает имидж не только испанского, но и мирового футбола, и остается безнаказанным. Публичного осуждения недостаточно, нужны меры»

Каземиро осудил проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

Напомним, в матче 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала», называя его «дурнем» и «обезьяной».

«Я очень разочарован и огорчен, видя, как проявления расизма в отношении моего партнера по команде повторяются.

Нельзя продолжать мириться с этой проблемой, которая выходит за рамки спорта. Она затрагивает все общество и остается безнаказанной. Публичного осуждения недостаточно – необходимы санкции.

Ла Лига срочно должна принять меры, потому что неоднократные проявления расизма пятнают имидж не только испанского, но и мирового футбола в целом. И реакция должна быть единодушной: никакой терпимости!» – написал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии.

«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений в адрес Винисиуса

«Валенсия» пожизненно отстранит фанатов, оскорблявших Винисиуса

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!