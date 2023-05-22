Ришарлисон – Винисиусу после оскорблений: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины: порабощали, маргинализировали и убивали. Но им не одолеть тех, кто рожден быть великим»

Ришарлисон поддержал Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала», называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины... они порабощали, маргинализировали и убивали. Но они никогда не одолеют тех, кто рожден быть великим.

История забывает о крысах и возвеличивает тех, кто борется с этими плохими людьми. Мы всегда вместе, », – написал нападающий « » и сборной .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!