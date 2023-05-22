Ришарлисон – Винисиусу после оскорблений: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины: порабощали, маргинализировали и убивали. Но им не одолеть тех, кто рожден быть великим»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Ришарлисон Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ришарлисон поддержал Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала», называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины... они порабощали, маргинализировали и убивали. Но они никогда не одолеют тех, кто рожден быть великим.

История забывает о крысах и возвеличивает тех, кто борется с этими плохими людьми. Мы всегда вместе, Винисиус», – написал нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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53 комментария

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Prayerok
Осталось только Нетфликсу отметиться, что они уже снимают "97 минут рабства" о вчерашнем матче на Месталье. Осточертело уже.
+109
-11
+98
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Marcus-light
Ох уж эти Роналдиньо, Анри, Веа, Роналду, Ривалдо и прочие порабощенные. Как там кстати в фавеллах в Бразилии, можно белым ходить?
+76
-6
+70
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udiekemen
Темнокожий Ришарлисон вот в чём твоя проблема
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+25
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А.Э.РАСИМ
Я видел белую сборную Франции, не поверите, белую Англию, Германию, Голландию и Бельгию.
Верите?

Теперь Франция черная, Англия черная, Голландия кофейная, Бельгия цветная, Германия ужасная.

Чего вам нужно, черти??????
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kunaguero
У Реала помимо Винисиуса играли Родриго, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Тчуамени и Менди. Им вроде ничего такого не кричали, хотя у них такой же цвет кожи. Так что тут никакого расизма нет, не надо выдумывать. Обзывали персонально Винисиуса. Это тоже не очень хорошо, но это никакой не расизм.
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-3
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kunaguero
Ричарлисон навряд ли понял, что данным сообщением поведал всем о том, что он ненавидит всех белых.
+15
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Нефанатик
Был один темнокожий который боролся за свои права, которого уважали все. Имя этому герою Мухаммад Али. По сравнению с ним эти клоуны вообще мозгов лишены на прочь.
+9
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T622222
Ответ Marcus-light
Ох уж эти Роналдиньо, Анри, Веа, Роналду, Ривалдо и прочие порабощенные. Как там кстати в фавеллах в Бразилии, можно белым ходить?
А в ЮАР только с охраной!
+9
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+8
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Tristan...
Господи. Что он несёт?... Пеле по всему миру признан Королём футбола
+6
-1
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исянов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
"великим" это он про говни или про себя? или про обоих?
в чем величие-то, хз. один - бразильский мирзов, другой - бразильский погребняк и бестрофейник
+5
-1
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Давид Agabekyan
Они всегда это делали, поэтому ты работаешь на британцев которые были лидерами в работорговле
+8
-4
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Фран
Ответ Marcus-light
Настоящий
Да я понял и, конечно, придираюсь, но настоящий, он всё таки РоналдО, вроде бы в русском языке так исторически сложилось. Феномена "Роналду" никто не называет.
+5
-1
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Нефанатик
Бедные жертвы миллионеры.
+3
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А.Э.РАСИМ
И что после этого, нам, белым людям делать?

Это не провокация?
Провокация.

И что делать?
Терпеть?
+3
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Marcus-light
Ответ Фран
Роналду? :) Да он вроде немного другой расцветки. Или так сильно загорел в СА?
Настоящий
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Максим Черкашин
Ответ Prayerok
Осталось только Нетфликсу отметиться, что они уже снимают "97 минут рабства" о вчерашнем матче на Месталье. Осточертело уже.
Виниус Эмансипация. В роли Виниуса, Роберт Дауни младший.😎
+5
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Metalloid
А вот уже и есть расизм со стороны Ришарлисона, если кто не понял. Хочется вставить цитату из Джанго, что этот бразил себе позволяет?
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VMX1389
Бред какой-то
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Fma wozo
Ахах великими 🐵 🐒
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красная_карточка
в деревянности Ришарлиссона виноваты конечно белые уугнетатели
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Юрий Кечко
Ты чёрный Вини, и ты урод , это не расизм
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savik-A.M.
Ответ udiekemen
Темнокожий Ришарлисон вот в чём твоя проблема
Ну ясно же что видимо считает себя черным , так легче жить , можно всегда на расизм сослаться ) p.s. ну а ещё и рождённым великим
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
“Они заставили нас не работать, сидеть на пособии, торговать наркотиками, составлять подавляющий процент уловного криминала, превращать в свинарники любые места, где мы оказываемся. Они разрушили великую негритянскую науку, культуру, и самоорганизацию» - добавил уголёк
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Nazza1406
Ответ 1CEMAN
и? что в этом такого?
Это апокалипсис,если ты конечно знаешь это слово. Африка,Азия,поглощают европейскую цивилизацию,футбол это лишь часть общего паззла.
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Игорь Ильин
Почему если обезьяна, то это про цвет кожи? Логичней ведь, что про поведение и замашки
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