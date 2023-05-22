Ришарлисон – Винисиусу после оскорблений: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины: порабощали, маргинализировали и убивали. Но им не одолеть тех, кто рожден быть великим»
Ришарлисон поддержал Винисиуса Жуниора.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала», называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины... они порабощали, маргинализировали и убивали. Но они никогда не одолеют тех, кто рожден быть великим.
История забывает о крысах и возвеличивает тех, кто борется с этими плохими людьми. Мы всегда вместе, Винисиус», – написал нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Верите?
Теперь Франция черная, Англия черная, Голландия кофейная, Бельгия цветная, Германия ужасная.
Чего вам нужно, черти??????
в чем величие-то, хз. один - бразильский мирзов, другой - бразильский погребняк и бестрофейник
Это не провокация?
Провокация.
И что делать?
Терпеть?