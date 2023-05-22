«Мы осуждаем расизм, но Винисиус мог избежать некоторых ситуаций. Он ударил игрока «Валенсии» и был удален, а потом показал некрасивый жест – надо работать над поведением». Бараха о вингере «Реала»

Рубен Бараха осудил поведение Винисиуса Жуниора во время матча с «Валенсией».

В матче 35-го тура Ла Лиги Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за удар по лицу во время стычки.

Сообщается, что после удаления вингер « » жестом показал болельщикам на трибунах, что « » должна вылететь в Сегунду. Ранее во время матча вингер «Реала» столкнулся с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков.

«Наш клуб всегда поступает благородно, и если в какой-то момент кто-то допускает ошибку или говорит что-то, что может быть оскорбительным по отношению к игроку, мы решительно осуждаем это, потому что мы не одобряем подобные поступки.

Но верно и то, что реакции на возникшее напряжение были неподобающими. Мы должны твердо осуждать расистские оскорбления со стороны меньшинства, и мы осуждаем это.

Но были и ситуации, которых можно было избежать: [Винисиус] был удален именно за то, что ударил нашего игрока, и он может поработать над своим поведением. Он провоцировал и после удаления. Он сделал некрасивый жест, болельщиков и клуб нужно уважать», – сказал главный тренер «Валенсии».

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