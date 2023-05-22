«Мы осуждаем расизм, но Винисиус мог избежать некоторых ситуаций. Он ударил игрока «Валенсии» и был удален, а потом показал некрасивый жест – надо работать над поведением». Бараха о вингере «Реала»
Рубен Бараха осудил поведение Винисиуса Жуниора во время матча с «Валенсией».
В матче 35-го тура Ла Лиги Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за удар по лицу Уго Дуро во время стычки.
Сообщается, что после удаления вингер «Реала» жестом показал болельщикам на трибунах, что «Валенсия» должна вылететь в Сегунду. Ранее во время матча вингер «Реала» столкнулся с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков.
«Наш клуб всегда поступает благородно, и если в какой-то момент кто-то допускает ошибку или говорит что-то, что может быть оскорбительным по отношению к игроку, мы решительно осуждаем это, потому что мы не одобряем подобные поступки.
Но верно и то, что реакции на возникшее напряжение были неподобающими. Мы должны твердо осуждать расистские оскорбления со стороны меньшинства, и мы осуждаем это.
Но были и ситуации, которых можно было избежать: [Винисиус] был удален именно за то, что ударил нашего игрока, и он может поработать над своим поведением. Он провоцировал и после удаления. Он сделал некрасивый жест, болельщиков и клуб нужно уважать», – сказал главный тренер «Валенсии».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Его мочат потому что он с первых минут начинает жестикулировать и орать на судей, соперников.
Ааа это другое… двуличный мадридизм это уже диагноз
Ахахахаха
Пусть возвращается в Бразилию, все только обрадуются.
если его так выводят из себя выходки фанатья, то великим ему не стать.
пока не поймет, что это и есть часть признания.
ну, да ладно, молодой ещё, может, и поймет.
Тем не менее Вини нужно быть более сдержанным, для его же блага. Всех придурков не перевоспитать
Предлагаю посмотреть. Если и здесь по твоему нету удушения то... незнаю что сказать
Там вратаря Валенсии вообще двое за шею держут , но он не машет руками как истеричка
И да это не удушение
Типичный Мадридовец
Это другое
Он единственный повёл себя как истеречка это уже о многом говорит