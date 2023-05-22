«Мы осуждаем расизм, но Винисиус мог избежать некоторых ситуаций. Он ударил игрока «Валенсии» и был удален, а потом показал некрасивый жест – надо работать над поведением». Бараха о вингере «Реала»

Теги Реал Мадрид Валенсия Рубен Бараха Ла Лига дисквалификации болельщики Винисиус Жуниор Уго Дуро дискриминация Футбол

Рубен Бараха осудил поведение Винисиуса Жуниора во время матча с «Валенсией».

В матче 35-го тура Ла Лиги Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за удар по лицу Уго Дуро во время стычки.

Сообщается, что после удаления вингер «Реала» жестом показал болельщикам на трибунах, что «Валенсия» должна вылететь в Сегунду. Ранее во время матча вингер «Реала» столкнулся с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков.

«Наш клуб всегда поступает благородно, и если в какой-то момент кто-то допускает ошибку или говорит что-то, что может быть оскорбительным по отношению к игроку, мы решительно осуждаем это, потому что мы не одобряем подобные поступки.

Но верно и то, что реакции на возникшее напряжение были неподобающими. Мы должны твердо осуждать расистские оскорбления со стороны меньшинства, и мы осуждаем это.

Но были и ситуации, которых можно было избежать: [Винисиус] был удален именно за то, что ударил нашего игрока, и он может поработать над своим поведением. Он провоцировал и после удаления. Он сделал некрасивый жест, болельщиков и клуб нужно уважать», – сказал главный тренер «Валенсии».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родя Раскольников
Ответ instasamka
Мбаппе так же обыгрывает весь фланг никто ему ничего не кричит мадридские придумали мол Винни обыгрывает всех на фланге вот его и мочат. Его мочат потому что он с первых минут начинает жестикулировать и орать на судей, соперников.
Мбаппе однажды крикнули свои же французы, так он чуть карьеру в сборной не закончил из-за этого. Совсем неудачный пример.
+46
-3
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Про то что Дуро до этого его душил он тактично не упомянул
+75
-36
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Мбаппе так же обыгрывает весь фланг никто ему ничего не кричит мадридские придумали мол Винни обыгрывает всех на фланге вот его и мочат.
Его мочат потому что он с первых минут начинает жестикулировать и орать на судей, соперников.
+41
-20
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Гражданин R
Это все было после длительных оскорблений, которые начались до матча. Дуро его до этого на удушающий брал
конечно же. До матча губастого оскорбила уборщица, сказав не ходить по помытому полу и кассир в пункте выдачи бургер кинга. Поэтому на такое хамство у него было плохое настроение перед матчем, ведь это все потому что он черный, а не потому что зазвездившийся м
+27
-15
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIK2
Ответ Фёдор Кузнецов
Про то что Дуро до этого его душил он тактично не упомянул
Дуро жэ не довел свою агрессию до конца, ну что вы))) а Винни довел)
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Маньков
Ответ Сикарио
Валенсианско-матрасный лузерок всю жизнь был топтан Мадридом, какой комментарий от него еще можно ожидать? Нам тут барсучки из таджикистана и прочих центров любви к недоклубам приводят в пример некого насильника, который чалится в тюрьме. Дескать в него кинули бананом, а он его скушал и всем показал! Терпила просто проглотил, расисты поняли, что можно булить любую звезду. А вот если бы насильник раздул бы скандал 10 лет назад, когда в него кинули бананом, наверняка всякие Тебасы включили бы голову и приняли бы меры по борьбе с быдлом на трибунах.
Забавно, человек поливает помоями игроков и болельщиков других клубов в комментариях и при этом умудряется взывать к борьбе с быдлом на трибунах. Удивительный)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусейн Магомедрасулов
Реал просто растоптали в Манчестере, они только сейчас в себя приходят. Их нытьё будет продолжаться не один месяц. Избалованные мадридские принцессы, не подготовленны были к тому, что судьи или удача отвернеться от них. Скоро Бернарду Сильва обвинять в расизме по отношению к Камавингме
+22
-15
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ Фёдор Кузнецов
Про то что Дуро до этого его душил он тактично не упомянул
Что по Рюдигеру который хватал соперников за горло ровно в полуметре от Винни? Что по самому Винни который удушающим приёмом остановил Де Йонга?
Ааа это другое… двуличный мадридизм это уже диагноз
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ Сикарио
Валенсианско-матрасный лузерок всю жизнь был топтан Мадридом, какой комментарий от него еще можно ожидать? Нам тут барсучки из таджикистана и прочих центров любви к недоклубам приводят в пример некого насильника, который чалится в тюрьме. Дескать в него кинули бананом, а он его скушал и всем показал! Терпила просто проглотил, расисты поняли, что можно булить любую звезду. А вот если бы насильник раздул бы скандал 10 лет назад, когда в него кинули бананом, наверняка всякие Тебасы включили бы голову и приняли бы меры по борьбе с быдлом на трибунах.
Чувак пишет барсучки, таджикистан центр любви к недоклубам и тут же становится защитником жертв расизма. Ты либо крестик сними либо трусы натяни
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ wizard58
Не было акцентированного удара в голову. Была сильная отмашка, рука скользила по руке и плечу дуро, и только потом в голову. Но всем пох, это же Вини! 10 красных из 10.😡😡😡
Рука скользила ахахаха тебе бы в следователи отмазывать за бабки. Такой талант пропадает
Ахахахаха
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Фёдор Кузнецов
Про то что Дуро до этого его душил он тактично не упомянул
За такой прием могут арестовать. Хз, почему ему не дали красную
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ ARIK2
Дуро жэ не довел свою агрессию до конца, ну что вы))) а Винни довел)
Видимо Дуро должен был до потери сознания его задушить чтоб красную дали
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Может хватит уже новостей про Винисиуса?)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Бревнисиус уже всех достал. Каждая неделя скандал, все его обижают, оскорбляют.
Пусть возвращается в Бразилию, все только обрадуются.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ Любезный Коссутий
Каземиро схватил, в стычке, игрока Кристал Пэлас за горло - был удален. Фред, в той же стычке, схлопотал по физиономии, от игрока Кристал Пэлас, который не был удален. Винни ударил игрока Валенсии, который схватил его за горло - был удален... какая-то массовая травля и ущемление прав бразилов, короче 🤔
как-то вини борцовским приемом за шею свалил в класико Де Йонга - и ничего, никакого ущемления прав не было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Bobrin
величие -это несмотря ни на что, в любой ситуации быть выше.
если его так выводят из себя выходки фанатья, то великим ему не стать.
пока не поймет, что это и есть часть признания.
ну, да ладно, молодой ещё, может, и поймет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Следующий матч Валенсии и Реала на поле валенсинсийцев скорее всего в бойню превратится
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Любезный Коссутий
Каземиро схватил, в стычке, игрока Кристал Пэлас за горло - был удален. Фред, в той же стычке, схлопотал по физиономии, от игрока Кристал Пэлас, который не был удален. Винни ударил игрока Валенсии, который схватил его за горло - был удален... какая-то массовая травля и ущемление прав бразилов, короче 🤔
Только игрока Кристал Пэлас
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
obid
Я бы посмотрел как поступил бараха, если бы его весь матч оскорбляли и вдобавок еще и придушили.
Тем не менее Вини нужно быть более сдержанным, для его же блага. Всех придурков не перевоспитать
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ zzzeeerrrooo
Это трудно назвать удушением
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3139616.html#supertop-1

Предлагаю посмотреть. Если и здесь по твоему нету удушения то... незнаю что сказать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ obid
Я бы посмотрел как поступил бараха, если бы его весь матч оскорбляли и вдобавок еще и придушили. Тем не менее Вини нужно быть более сдержанным, для его же блага. Всех придурков не перевоспитать
Это трудно назвать удушением
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Maksat Hasanow
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3139616.html#supertop-1 Предлагаю посмотреть. Если и здесь по твоему нету удушения то... незнаю что сказать
Лол
Там вратаря Валенсии вообще двое за шею держут , но он не машет руками как истеричка
И да это не удушение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unwar25
Ответ Фёдор Кузнецов
Я видел видео, и видел как его душили
Тогда вратаря Валенсии не душили в этой ситуации? Там участвовали сразу три игрока Реала, считаю, что нужно и об этом упоминать для полной объективности
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Maksat Hasanow
Где кто вратаря Держит. И кстати конечно его держать будут он сам как бешеный пробежал к нему, что им надо было выйти 1 на 1. И да это не удушения* Б**. Может хотя бы будешь объективным. Спасибо но мне с тобой больше не о чем говорить.
🤣🤣🤣
Типичный Мадридовец
Это другое
Он единственный повёл себя как истеречка это уже о многом говорит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Родя Раскольников
Мбаппе однажды крикнули свои же французы, так он чуть карьеру в сборной не закончил из-за этого. Совсем неудачный пример.
Ах как жаль, надо ещё разок значит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий