«Валенсия» о расизме в адрес Винисиуса: «Примем самые суровые меры. Оскорблениям нет места в футболе»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

«Валенсия» осуждает расизм в адрес Винисиуса в матче с «Реалом» (1:0).

«Валенсия» публично осуждает любые формы оскорблений и дискриминации в футболе.

Клуб привержен к ценностям уважения и спортивного духа, публично подтверждает свою позицию против физического и словесного насилия на стадионах и сожалеет о событиях, произошедших во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Реалом».

Пусть это и единичный эпизод, оскорблениям любого игрока команды соперника нет места в футболе, они не соответствуют ценностям и духу «Валенсии».

Клуб проводит расследование случившегося и примет самые суровые меры. В то же время «Валенсия» осуждает любые формы нападок и просит уважать наших болельщиков», – говорится в заявлении клуба.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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51 комментарий

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Politruk
Мне только одно не понятно, почему "расиские оскорбления" - это неприемлимо, а матерные оскорбления - ок?!
+30
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+19
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Vlad
А воз и ныне там. Атлетико тоже проводила расследование и осудила действие фанатов с повешенной куклой. И что?
+22
-6
+16
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Акжан и Дарын
Ответ AAgha
Против оскорблений фанатов профессиональный футболист должен уметь устоять. Всегда болельшики Мадрида и Эспаньола оскорбляли Пике и его семью, он издевался над ними. В Дани Алвеша бросили банан, он скушал этот банан и сделал две голевые передачи. А Винисиус кажется считает себя божеством, против которово даже нельзя фолить
Так это в любом выездном матче продолжается весь сезон. Не единичный случай
+19
-5
+14
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Valencia 0306
Болельщики должны уважать играков соперника, ведь они пришли на игру чтобы поддержать свой клуб а не оскорблять игроков и болельщиков соперника. Рассизм это самое тупое, мерское и невоспитанное в человеке.
+13
-2
+11
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AAgha
Против оскорблений фанатов профессиональный футболист должен уметь устоять.
Всегда болельшики Мадрида и Эспаньола оскорбляли Пике и его семью, он издевался над ними.
В Дани Алвеша бросили банан, он скушал этот банан и сделал две голевые передачи.
А Винисиус кажется считает себя божеством, против которово даже нельзя фолить
+36
-30
+6
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Никита Смолов
Ответ VuNePonimaete
Если бы в Дани Алвеса кидали банан 10-15 раз за сезон и он бы не выдержал
Так он показал, что ему плевать на это и съел его. Смысл кидать еще ? Вот если бы он заплакал как Винни и бился в истерики тогда частенько прилетали.
+5
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danik 258808
Ответ AAgha
Против оскорблений фанатов профессиональный футболист должен уметь устоять. Всегда болельшики Мадрида и Эспаньола оскорбляли Пике и его семью, он издевался над ними. В Дани Алвеша бросили банан, он скушал этот банан и сделал две голевые передачи. А Винисиус кажется считает себя божеством, против которово даже нельзя фолить
проблема что судьи закрывают глаза на фолы над Вини, даже не показывая жк
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VuNePonimaete
Ответ Лука Стабровский
Расизм, провокации и оскорбления всегда были в футболе. В свое время кидали в Дани Алвеса банан и от этого никто не умер. Плохие люди есть везде и с этим нужно смириться. Винни хороший футболист, но совершенно тупой. Пытается отвечать тем же, но всегда остается крайним. Ему пора взять себя в руки, а то быстро рухнет
Если бы в Дани Алвеса кидали банан 10-15 раз за сезон и он бы не выдержал
+6
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ VuNePonimaete
Если бы в Дани Алвеса кидали банан 10-15 раз за сезон и он бы не выдержал
Потому что в свое время была правильная реакция, а не истерика. Его и доводят-то потому, что он истеричка и крайне хамовитый парень. Толпа получает свое.
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King_X
Ответ Politruk
Мне только одно не понятно, почему "расиские оскорбления" - это неприемлимо, а матерные оскорбления - ок?!
Они пишут про любое оскорбление
Затем уже про расистское разъясняют
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Extrim
ну пусть проводят расследование ,там не один и не два фаната в унисон орали "monos" их было довольно много!ну руководство валенсии и тебас как всегда глухого и слепого дурачка включат.
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danik 258808
Ответ AAgha
То же самое было с Неймаром, когда он стал очень много симулировать, судьи перестали свистеть даже явные фолы.
так много симуляций у вини нет, в этом дело
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сегунда для валенсии
Ответ Биодудь
Футбол это всегда была ненависть к сопернику и всегда там были оскорбления.
Это в обществе быдла. В цивилизованном мире это не ненависть, а уважение.
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nurikkkk
Ответ Extrim
ну пусть проводят расследование ,там не один и не два фаната в унисон орали "monos" их было довольно много!ну руководство валенсии и тебас как всегда глухого и слепого дурачка включат.
Там весь стадион такое кричал...
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mnogokotin-
Ответ Politruk
Мне только одно не понятно, почему "расиские оскорбления" - это неприемлимо, а матерные оскорбления - ок?!
потому что расизм распространяется на большую группу и вызывает насилие
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Vlad
Ответ Nike of FW
что там по поводу Вальверде и Баено ? замяли дело ? .... или может насчет Ябуселе ? а может по поводу оскоррблений Гвардиолы https://twitter.com/madridblaugrana/status/1660367839038001158 ? или может вспомним песни мадридистов о умершей от рака дочери Луиса Энрике ?
Если эти дела замнут, то тогда и куклу и оскорбления тоже надо замять.
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Сергей Никитин
Нужно просто на всю жизнь лишать возможность посещать футбол тех кто оскарбляют футболистов на стадионах.
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евГений
Ответ Nike of FW
что там по поводу Вальверде и Баено ? замяли дело ? .... или может насчет Ябуселе ? а может по поводу оскоррблений Гвардиолы https://twitter.com/madridblaugrana/status/1660367839038001158 ? или может вспомним песни мадридистов о умершей от рака дочери Луиса Энрике ?
это другое
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Penarol
Без оскорблений футбол превращается в совершенно унылое говно. Два притопа, три прихлопа, гаденькие намёки в гаденькой прессе с адвокатами за спиной. Модерация и политкорректность. Кейтеринг и бузинес…
Взаимные оскорбления и подколки - важнейшая часть этой культуры. И тут каждый должен сам решать, насколько глубока пропасть, куда он готов падать.
Такими темпами мы очень скоро можем дойти до того, что начнём извиняться за оскорбительные надписи на Рейхстаге, чувствуя глубокую вину за вандализм.
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Apotamkin
Есть очень простое решение подобной проблемы - судья фиксирует в протоколе матча с каких секторов летит расизм. Клуб штрафуют, и при следующем приезде условного Мадрида на этот стадион, в следующем сезоне, этот сектор(ы) будут пустовать.
После того как эти мелкие клубцы начнут терять реальные деньги они начнут сами банить расистов, как в Англии, к примеру.
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Politruk
Ответ King_X
Они пишут про любое оскорбление Затем уже про расистское разъясняют
"оскорблениям любого игрока команды соперника нет места в футболе" - это же лицемерие. На любом мало-мальски принципиальном матче футбольные фанаты оскорбляют игроков соперника. Причём часто в совершенно дичайшей форме. И кто-то хоть раз всерьёз обсуждал это? Для всех это "атмосфера стадиона", "поддержка команды" и всё в таком духе.
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Fma wozo
Похожего на человека всегда будут оскорблять
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VuNePonimaete
Ответ Apotamkin
... валенсия, кадис, мальорка и прочие вальеканы не достойны в живую смотреть за игрой Мадрида. От всего сердца желаю таким клубцам вылета в Секунду, а потом куда подальше, туда где щас Малага
а смысл? уйдут эти и придут точно такие же, это системная проблема в Испании, у клубов нет денег, чтобы им как-то зарабатывать очки приходится прибегать к всяким грязным мерам. Пока ее не начнут решать, то ничего не изменится (а решать не начнут)
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Val Smith
Ответ Сергей Никитин
Нужно просто на всю жизнь лишать возможность посещать футбол тех кто оскарбляют футболистов на стадионах.
Может не на всю жизнь, но на несколько лет вполне можно. Все таки нужно оставлять возможность человеку меняться иначе у него и стимула не будет.
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Владимир Ватутин
Ответ Акжан и Дарын
Так это в любом выездном матче продолжается весь сезон. Не единичный случай
Так это вопрос к нему,почему других негров не оскорбляют,а его повсей испании,может его поведение неправильное
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