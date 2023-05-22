«Валенсия» о расизме в адрес Винисиуса: «Примем самые суровые меры. Оскорблениям нет места в футболе»

«Валенсия» осуждает расизм в адрес Винисиуса в матче с «Реалом» (1:0).

« » публично осуждает любые формы оскорблений и дискриминации в футболе.

Клуб привержен к ценностям уважения и спортивного духа, публично подтверждает свою позицию против физического и словесного насилия на стадионах и сожалеет о событиях, произошедших во время матча 35-го тура с « ».

Пусть это и единичный эпизод, оскорблениям любого игрока команды соперника нет места в футболе, они не соответствуют ценностям и духу «Валенсии».

Клуб проводит расследование случившегося и примет самые суровые меры. В то же время « » осуждает любые формы нападок и просит уважать наших болельщиков», – говорится в заявлении клуба.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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