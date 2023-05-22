«Валенсия» о расизме в адрес Винисиуса: «Примем самые суровые меры. Оскорблениям нет места в футболе»
«Валенсия» осуждает расизм в адрес Винисиуса в матче с «Реалом» (1:0).
«Валенсия» публично осуждает любые формы оскорблений и дискриминации в футболе.
Клуб привержен к ценностям уважения и спортивного духа, публично подтверждает свою позицию против физического и словесного насилия на стадионах и сожалеет о событиях, произошедших во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Реалом».
Пусть это и единичный эпизод, оскорблениям любого игрока команды соперника нет места в футболе, они не соответствуют ценностям и духу «Валенсии».
Клуб проводит расследование случившегося и примет самые суровые меры. В то же время «Валенсия» осуждает любые формы нападок и просит уважать наших болельщиков», – говорится в заявлении клуба.
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Всегда болельшики Мадрида и Эспаньола оскорбляли Пике и его семью, он издевался над ними.
В Дани Алвеша бросили банан, он скушал этот банан и сделал две голевые передачи.
А Винисиус кажется считает себя божеством, против которово даже нельзя фолить
Затем уже про расистское разъясняют
Взаимные оскорбления и подколки - важнейшая часть этой культуры. И тут каждый должен сам решать, насколько глубока пропасть, куда он готов падать.
Такими темпами мы очень скоро можем дойти до того, что начнём извиняться за оскорбительные надписи на Рейхстаге, чувствуя глубокую вину за вандализм.
После того как эти мелкие клубцы начнут терять реальные деньги они начнут сами банить расистов, как в Англии, к примеру.