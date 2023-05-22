Президент Бразилии поддержал Винисиуса: «Мы не можем позволить фашизму и расизму захватить стадионы. Важно, чтобы ФИФА и лиги приняли серьезные меры»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига ФИФА Луис Инасио Лула да Силва Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Президент Бразилии поддержал Винисиуса Жуниора после расистского скандала.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиусаназывая его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».

«Я хотел начать интервью с выражения солидарности с бразильским игроком, молодым темнокожим, который играет за мадридский «Реал». Вчера, во время игры на стадионе «Валенсии», на него напали, обозвав «обезьяной».

Недопустимо, чтобы почти в середине XXI века мы видели, как расовые предрассудки набирают силу на нескольких футбольных стадионах Европы. 

Несправедливо, что бедного парня, который побеждал, который, возможно, становится одним из лучших игроков в мире – в мадридском «Реале» он, безусловно, лучший – оскорбляют на каждом стадионе, который он посещает.

Я думаю, важно, чтобы ФИФА, испанская лига и лиги других стран приняли серьезные меры, потому что мы не можем позволить фашизму и расизму захватить футбольные стадионы», – сказал Луис Инасио Лула да Силва. 

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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45 комментариев

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Криштиану Роналду
Как бы тут из-за Винисиуса еще одна СВО не началась.
+80
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+73
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Пирс Морган
Это угроза уровня Мстителей, не иначе
+42
-4
+38
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Михо
Да, Виник конечно уделал Соболева в инфополе😃
+16
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ VuNePonimaete
Жесть, как страсти накалились, может хоть теперь хотя бы минимальное наказание клубы будут получать в виде отсутствия болел на фанатских секторах на 1-2-3 матчей
А ведь до сентября 2022 не было ни одного скандала, пока Педро Барро (президент Ассоциации агентов Испании) не сказал Винисиусу отправиться в Бразилию за танцы после голов, и сказа перестать играть в обезьяну, после этого всё началось
+11
-2
+9
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rachidibrahimov
Ответ Фёдор Кузнецов
А ведь до сентября 2022 не было ни одного скандала, пока Педро Барро (президент Ассоциации агентов Испании) не сказал Винисиусу отправиться в Бразилию за танцы после голов, и сказа перестать играть в обезьяну, после этого всё началось
Атлетико как был самым гнилым клубом Ла Лиги, так и остался.
+9
-2
+7
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Олег910
Президент Бразилии: "Мы начинаем спецоперацию против фашистского испанского режима. Не можем бросить в беде угнетенных темнокожих людей и гордый народ Каталонии".
+12
-5
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London.is.blue
Забирайте свое полено обратно, пусть гоняет за Сан-Пауло с зарплатой в 10 раз меньше, зато без расизма))))
+11
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+7
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Сергей
Сперва нужно узнать за кого на выборах голосовал винисиус, вдруг выясниться что он сторонник Болсонару?
+4
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Манковский
Ответ Пирс Морган
Это угроза уровня Мстителей, не иначе
Уровня Форсажа. Charger Дизеля влетит на стадион из космоса во время следующей посовки Свинисиуса.
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VuNePonimaete
Ответ Криштиану Роналду
Как бы тут из-за Винисиуса еще одна СВО не началась.
настолько безумные времена сейчас, что и такого нельзя исключать
+5
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Нефанатик
Из-за такой поддержки этот клоун все никак за ум не возьмется. Если бы его оставили, может парень бы и одумался. А тут, он все еще уверен что проблема не в нем.
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0
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Гусейн Магомедрасулов
Реал растоптали в Манчестере, от этого и это нытьё.
+7
-3
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ПравдоРуб
Сотни шоколадок играют в Испании, в Реале их немало но издеваются постоянно над Винисиусом потому что знают что будет реакция. Пока он будет так реагировать, это не прекратится. Мне кажется что это не расизм а просто люди пытаются вывести из себя соперника, и для этого есть разные способы но с Вини он один и он всегда работает. Алвес помню один раз откусил брошенный в него банан, и этим дал понять что ему пофиг на все это, уверен после этого у всех пропало желание ухать над них
+5
-2
+3
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VuNePonimaete
Жесть, как страсти накалились, может хоть теперь хотя бы минимальное наказание клубы будут получать в виде отсутствия болел на фанатских секторах на 1-2-3 матчей
+17
-14
+3
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Нефанатик
Ответ Фёдор Кузнецов
А ведь до сентября 2022 не было ни одного скандала, пока Педро Барро (президент Ассоциации агентов Испании) не сказал Винисиусу отправиться в Бразилию за танцы после голов, и сказа перестать играть в обезьяну, после этого всё началось
Не знаю что такой Педро Барро, но после прошлого сезона, когда он был великолепен, с начала этого сезона он начал валять дурака. ЧСВ достигло облаков и он начал откровенно провоцировать, я это с самом начале сезона говорил, что с такими провокациями он далеко не уедет. 1 успешный сезон не делает из него супер игрока, ведь до этого сезона он был посмешищем. Вместо того, что бы продолжать думать о футболе и помогать команде он свою мерзость начал прикрывать расизмом. Конечно он получил ответ.
+4
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андрэ
Винисиусу нужно в АПЛ будет тузом козырным
+1
0
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OldRedWhite
Ответ Пирс Морган
Это угроза уровня Мстителей, не иначе
Это издержки демократии !
Был один …. , а вместо него избрали другого )))
Одно утешает бразильцев и бразильянок :
Как говорил Никита Пряхин - что пожелали то и сделали !
+1
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Sweeet
Операция по денацификации Валенсии назначена на июнь
+3
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sports!
Ответ Олег910
Президент Бразилии: "Мы начинаем спецоперацию против фашистского испанского режима. Не можем бросить в беде угнетенных темнокожих людей и гордый народ Каталонии".
🤡
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Иван Иванов
Ответ Sweeet
Операция по денацификации Валенсии назначена на июнь
Эх, эти планы Барбаросса по захвату за один месяц! 🙄
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VuNePonimaete
Ответ Фёдор Кузнецов
А ведь до сентября 2022 не было ни одного скандала, пока Педро Барро (президент Ассоциации агентов Испании) не сказал Винисиусу отправиться в Бразилию за танцы после голов, и сказа перестать играть в обезьяну, после этого всё началось
да, огромная неожиданность конечно
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Фёдор Кузнецов
Ответ Нефанатик
Не знаю что такой Педро Барро, но после прошлого сезона, когда он был великолепен, с начала этого сезона он начал валять дурака. ЧСВ достигло облаков и он начал откровенно провоцировать, я это с самом начале сезона говорил, что с такими провокациями он далеко не уедет. 1 успешный сезон не делает из него супер игрока, ведь до этого сезона он был посмешищем. Вместо того, что бы продолжать думать о футболе и помогать команде он свою мерзость начал прикрывать расизмом. Конечно он получил ответ.
Нет, он танцевал после голов, и испанская пресса и фанаты на него накинулись, всё началось с этого
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lovet41348
Интересно, какие меры требует президент принимать от лалиги и фифа... Без болельщиков что ли играть, когда винисиус участвует? 🤔 Или матчи начнут останавливать? Или еще дурь какую удумают? (так и напрашивается фан ай ди 😁)

Вообще, я против травли винисиуса, но при этом раздувание блм-ного скандала активно раздражает. Других чернокожих в лалиге не трогают (дембеле тот же, родриго, милитао...)
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Иван Иванов
Ответ Олег910
Президент Бразилии: "Мы начинаем спецоперацию против фашистского испанского режима. Не можем бросить в беде угнетенных темнокожих людей и гордый народ Каталонии".
Король Испании: "Но ведь это же ВОЙНА?!!!" 😳
Президент Бразилии: "Нет, это СВО, амиго!" 😉
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deadjoker
А причем тут фашизм то? :))
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