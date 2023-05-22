Президент Бразилии поддержал Винисиуса: «Мы не можем позволить фашизму и расизму захватить стадионы. Важно, чтобы ФИФА и лиги приняли серьезные меры»

Президент Бразилии поддержал Винисиуса Жуниора после расистского скандала.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».

«Я хотел начать интервью с выражения солидарности с бразильским игроком, молодым темнокожим, который играет за мадридский «Реал». Вчера, во время игры на стадионе «Валенсии», на него напали, обозвав «обезьяной».

Недопустимо, чтобы почти в середине XXI века мы видели, как расовые предрассудки набирают силу на нескольких футбольных стадионах Европы.

Несправедливо, что бедного парня, который побеждал, который, возможно, становится одним из лучших игроков в мире – в мадридском «Реале» он, безусловно, лучший – оскорбляют на каждом стадионе, который он посещает.

Я думаю, важно, чтобы ФИФА, испанская лига и лиги других стран приняли серьезные меры, потому что мы не можем позволить фашизму и расизму захватить футбольные стадионы», – сказал да Силва.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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