Президент Бразилии поддержал Винисиуса: «Мы не можем позволить фашизму и расизму захватить стадионы. Важно, чтобы ФИФА и лиги приняли серьезные меры»
Президент Бразилии поддержал Винисиуса Жуниора после расистского скандала.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».
«Я хотел начать интервью с выражения солидарности с бразильским игроком, молодым темнокожим, который играет за мадридский «Реал». Вчера, во время игры на стадионе «Валенсии», на него напали, обозвав «обезьяной».
Недопустимо, чтобы почти в середине XXI века мы видели, как расовые предрассудки набирают силу на нескольких футбольных стадионах Европы.
Несправедливо, что бедного парня, который побеждал, который, возможно, становится одним из лучших игроков в мире – в мадридском «Реале» он, безусловно, лучший – оскорбляют на каждом стадионе, который он посещает.
Я думаю, важно, чтобы ФИФА, испанская лига и лиги других стран приняли серьезные меры, потому что мы не можем позволить фашизму и расизму захватить футбольные стадионы», – сказал Луис Инасио Лула да Силва.
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Был один …. , а вместо него избрали другого )))
Одно утешает бразильцев и бразильянок :
Как говорил Никита Пряхин - что пожелали то и сделали !
Вообще, я против травли винисиуса, но при этом раздувание блм-ного скандала активно раздражает. Других чернокожих в лалиге не трогают (дембеле тот же, родриго, милитао...)
Президент Бразилии: "Нет, это СВО, амиго!" 😉