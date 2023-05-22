Васкес назвал «сраным расистом» фаната «Валенсии», оскорблявшего Винисиуса. Вингера «Реала» называли «обезьяной» во время матча Ла Лиги

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Месталья Лукас Васкес Винисиус Жуниор контент Футбол

Лукас Васкес вступил в спор с болельщиками «Валенсии», оскорблявшими Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги на «Месталье» болельщики с трибун оскорбляли вингера «Реала», называя его «дурнем» и «обезьяной». Винисиус и еще несколько игроков «Реала», включая Лукаса Васкеса, подбежали к трибуне за воротами хозяев, Винисиус активно показывал пальцем на кого-то из болельщиков, говоря: «Он называет меня обезьяной!» Стычка привела к остановке матча на 8 минут. Кроме того, по громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений.

Как сообщает El Mundo, Васкес также вступил в перепалку с фанатами «Валенсии».

«Так не делается, ты, сраный расист!» – сказал защитник «Реала» кому-то на трибуне.

После матча Васкес назвал поведение болельщиков «Валенсии» неприемлемым и призвал принять меры по борьбе с расизмом.

«В 2023 году мы столкнулись с тем, что трудно объяснить. Присутствие расизма на футбольном поле неприемлемо, необходимо принять серьезные меры.

Винисиус – игрок, на котором больше всего фолят в Ла Лиге, но потом его пытаются спровоцировать и вывести из игры, его совсем не защищают», – сказал Васкес.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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52 комментария

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M_i_t_y_a
Ответ Экспертное мнение
Давсем же по, сколько уже новостей про этого Винипуха?
Но ты уже не в первую новость заходишь и комментируешь, получается тебе не по
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+27
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Right Authoritarianism
Ответ Экспертное мнение
Давсем же по, сколько уже новостей про этого Винипуха?
кому по, тот миллион комментариев не строчит
+18
-1
+17
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Mr.Trol
Очевидно, что в случае с Винисиусом дело не в расизме, в Реале он не единственный темнокожий. Когда человек хочет оскорбить другого он ищет то, что задевает. Вопрос в том, почему хотят оскорбить именно Винисиуса.
+19
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+10
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Очевидное невероятное
Сколько темнокожих игроков играют в ла лиге, но только винисиуса всегда унижают, наверное не просто так.
+20
-11
+9
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Burel
Игроков Барсы вообще чудом не покалечила разъярённая толпа отморозков в капюшонах, и никаких мер не принято.
А тут какие-то оскорбления, которых миллион каждый матч, зато шуму
+24
-16
+8
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Мансур Мадаев
Ответ Zemanuha
Потому что он лучший игрок ЛЛ.
поржал
+12
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+7
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blaugrano
В одном лишь Реале десяток темнокожих, но скандалы и суета только вокруг Винисиуса. Этот нежный провокатор не понимает, что дело не в расизме, то это лишь его проблема. И клуба, который не может донести до него эту мысль.
+22
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FC.Barcelona
Винисиус просто жалок, один из самых мерзких игроков, симулянт, постоянно болтает, провоцирует, оскорбляет других, а потом бежит ныть про черных. Почему-то других никто не трогает, только этого дурачка.
+5
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Mr.Trol
Ответ Zemanuha
Потому что он лучший игрок ЛЛ.
Месси 15 лет был лучшим в ЛЛ, ему устраивали овации на стадионах соперников. Роналдиньо тоже не получал расистских оскорблений. Так что дело тут не в том, что "лучший". Есть что-то другое.
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Сергей
Помню Роберто Карлос тоже подвергался расистским выкрикам в него даже бананами кидались но он эту тему не раздувал как сейчас делает Винисиус.
+2
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Родя Раскольников
Ответ Alexvu10
Интересно как и чем он успел спровоцировать фанатов Валенсии ДО матч?🤔( есть видео, гье они дружной толпой перед стадионом кричат «Винисиус - обе…») И, видимо, он пришел на празднование чемпионства Барсы и там всех спровоцировал кричать «Винисиус, умри»?
С причинно-следственными связями у тебя все в порядке, я гляжу.
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Vlad
Ответ Zemanuha
Потому что он лучший игрок ЛЛ.
Лучший- это ещё не значит, что дриблер, забивной, точные пасы и т.п. Надо ещё дисциплинированным быть и сдержанно вести себя соперниками, а не задавать идиотских вопросов о Сегунде или кто выиграет. Он кем себя возомнил? Даже КриРо при всей своей эгоцентричности или Месси при своей гениальности не допускали подобных высказываний или действий в отношении соперника и их болельщиков. А так он получает, то чего заслуживает.
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rachidibrahimov
Ответ Burel
Игроков Барсы вообще чудом не покалечила разъярённая толпа отморозков в капюшонах, и никаких мер не принято. А тут какие-то оскорбления, которых миллион каждый матч, зато шуму
https://www.sports.ru/football/1115136412-espanol-mogut-oshtrafovat-na-summu-do-600-tys-evro-za-vyxod-bolelshhik.html?sl=1

Оказывается ты не только недаекват, но еще и врунишка)
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King_X
Ответ M_i_t_y_a
Но ты уже не в первую новость заходишь и комментируешь, получается тебе не по
Так им по обещаниям и на Криша в СА было пофиг
Но в итоге постоянно на ветках 😂
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Фарид Харисов
Ответ Born is the King
Откуда тебе знать кто он и чего он добился? Со дна таблицы? Валенсия достойный клуб и не все футбольные зрители глорихантеры. У фанатов реала ЧСВ выше чем у Златана
Ну я не про всех фанатов Валенсии а про провокаторов. И я не фанат Реала.

Они тупые, потому что расисты. Они болеют за клуб со дна таблицы и поэтому выплескивают злость на успешного игрока из успешного клуба.

Вот такая прослойка фанатов — конченный скам, который стоит утилизировать. В любом клубе. Да и не только в футбольной среде.
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Alexvu10
Ответ blaugrano
В одном лишь Реале десяток темнокожих, но скандалы и суета только вокруг Винисиуса. Этот нежный провокатор не понимает, что дело не в расизме, то это лишь его проблема. И клуба, который не может донести до него эту мысль.
Интересно как и чем он успел спровоцировать фанатов Валенсии ДО матч?🤔( есть видео, гье они дружной толпой перед стадионом кричат «Винисиус - обе…»)
И, видимо, он пришел на празднование чемпионства Барсы и там всех спровоцировал кричать «Винисиус, умри»?
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Typucm1
Надо было маме пожаловаться. Мама, он назвал меня обезьяной....
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Vlad
Ответ Zemanuha
Потому что он лучший игрок ЛЛ.
Его ведь в ЛЛ Араухо, в ЛЧ Уокер прикарманили
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Mr.Trol
Ответ Real_v_dushe
В отношении Винисиус дело в то, что его хотят так вывести из себя, расистскими кричалками. Зачем выводить из себя Рюдигера, если он не ключевой игрок, как Винисиус? Но если вспоминать тему расизма, то игрок Реала Менди не один раз подвергался расистским оскорблениями на выездных играх
Расизм, безусловно, существует в мире. Людям не нравятся те, кто не похожи на них (неважно цвет, религия, сексориентация и прочее). Вопрос почему у Винисиуса проблемы на каждом стадионе?
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SaH4r.
Ответ Daud Temaev
Комментарий удален модератором
согласен, надоела сливота защищающая винипуха
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Самозанятый
Ответ Alexvu10
Интересно как и чем он успел спровоцировать фанатов Валенсии ДО матч?🤔( есть видео, гье они дружной толпой перед стадионом кричат «Винисиус - обе…») И, видимо, он пришел на празднование чемпионства Барсы и там всех спровоцировал кричать «Винисиус, умри»?
Винисиус не первый год играет в Испании, успел уже достать всех. В той же Барсе гнобили не Месси и Суареса, а Пике. Не потому что в Испании с предубеждением относятся к белым, мужьям Шакиры или еще каким категориям, к которым можно причислить Пике, а потому что он был несдержан в высказываниях. Так и Винисиус за несколько лет вылечил приблизительно всех. Поэтому и в ЛЧ этого нет. Там не успевают привыкнуть. Команды с Реалом раз в 5 лет играют.
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Vlad
Ответ Фарид Харисов
Такой ничтожный конфликт. Почему какой-то скам который ничего в жизни не добился, полон комплексов и болеет за клуб со дна таблицы не может выплескивать свою невоспитанность и эмоции на успешную 22 летнюю звезду футбола с зарплатой в 20 лямов евро? Им же легче от этого влачить свое жалкое существование. Больше ни на что не способны. А Винисиус всё отвечает, бегает, орет, дерётся и плачет как будто не выиграл эту жизнь и не может смеяться быдлу в лицо. Ведёт себя как слабак, находится позиции сильного, но всё время разыгрывает карту жертвы.
Помните, когда также оскорбил геем игрок то ли Атлетико, то ли Атлетика, тот ему ответил, что зато богатый и успешный. Дело не в том, какой ориентации или социальный статус, а в том, что Роналду не стал скандалить или взывать к судье. Дани Алвес с юмором отнёсся к ситуации с бананом.
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belikovda.90
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Ответ Mr.Trol
Очевидно, что в случае с Винисиусом дело не в расизме, в Реале он не единственный темнокожий. Когда человек хочет оскорбить другого он ищет то, что задевает. Вопрос в том, почему хотят оскорбить именно Винисиуса.
Это всё танцы и финты))
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frank mamuda
Ответ Экспертное мнение
Давсем же по, сколько уже новостей про этого Винипуха?
ну так и иди на если тебе по, со своим экспертным мнением
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nurikkkk
Ответ Burel
Игроков Барсы вообще чудом не покалечила разъярённая толпа отморозков в капюшонах, и никаких мер не принято. А тут какие-то оскорбления, которых миллион каждый матч, зато шуму
Каждый реагирует на нападки на себя по своему....
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