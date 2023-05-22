Васкес назвал «сраным расистом» фаната «Валенсии», оскорблявшего Винисиуса. Вингера «Реала» называли «обезьяной» во время матча Ла Лиги
Лукас Васкес вступил в спор с болельщиками «Валенсии», оскорблявшими Винисиуса Жуниора.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги на «Месталье» болельщики с трибун оскорбляли вингера «Реала», называя его «дурнем» и «обезьяной». Винисиус и еще несколько игроков «Реала», включая Лукаса Васкеса, подбежали к трибуне за воротами хозяев, Винисиус активно показывал пальцем на кого-то из болельщиков, говоря: «Он называет меня обезьяной!» Стычка привела к остановке матча на 8 минут. Кроме того, по громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений.
Как сообщает El Mundo, Васкес также вступил в перепалку с фанатами «Валенсии».
«Так не делается, ты, сраный расист!» – сказал защитник «Реала» кому-то на трибуне.
После матча Васкес назвал поведение болельщиков «Валенсии» неприемлемым и призвал принять меры по борьбе с расизмом.
«В 2023 году мы столкнулись с тем, что трудно объяснить. Присутствие расизма на футбольном поле неприемлемо, необходимо принять серьезные меры.
Винисиус – игрок, на котором больше всего фолят в Ла Лиге, но потом его пытаются спровоцировать и вывести из игры, его совсем не защищают», – сказал Васкес.
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
А тут какие-то оскорбления, которых миллион каждый матч, зато шуму
Оказывается ты не только недаекват, но еще и врунишка)
Но в итоге постоянно на ветках 😂
Они тупые, потому что расисты. Они болеют за клуб со дна таблицы и поэтому выплескивают злость на успешного игрока из успешного клуба.
Вот такая прослойка фанатов — конченный скам, который стоит утилизировать. В любом клубе. Да и не только в футбольной среде.
И, видимо, он пришел на празднование чемпионства Барсы и там всех спровоцировал кричать «Винисиус, умри»?