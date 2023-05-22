Васкес назвал «сраным расистом» фаната «Валенсии», оскорблявшего Винисиуса. Вингера «Реала» называли «обезьяной» во время матча Ла Лиги

Лукас Васкес вступил в спор с болельщиками «Валенсии», оскорблявшими Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура на «Месталье» болельщики с трибун оскорбляли вингера «Реала», называя его «дурнем» и «обезьяной». Винисиус и еще несколько игроков «Реала», включая , подбежали к трибуне за воротами хозяев, Винисиус активно показывал пальцем на кого-то из болельщиков, говоря: «Он называет меня обезьяной!» Стычка привела к остановке матча на 8 минут. Кроме того, по громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений.

Как сообщает El Mundo, Васкес также вступил в перепалку с фанатами «Валенсии».

«Так не делается, ты, сраный расист!» – сказал защитник « » кому-то на трибуне.

После матча Васкес назвал поведение болельщиков «Валенсии» неприемлемым и призвал принять меры по борьбе с расизмом.

«В 2023 году мы столкнулись с тем, что трудно объяснить. Присутствие расизма на футбольном поле неприемлемо, необходимо принять серьезные меры.

Винисиус – игрок, на котором больше всего фолят в Ла Лиге, но потом его пытаются спровоцировать и вывести из игры, его совсем не защищают», – сказал Васкес.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!