«Смолов подавлен после произошедшего при общении с журналистом. У него эмоции, он живой человек». Член совета директоров «Динамо» о форварде

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Дмитрий Гафин Футбол

Федор Смолов находится не в лучшем расположении духа после конфликтной ситуации с прессой

После вылета «Динамо» из Фонбет Кубка России от «Акрона» журналист задал форварду вопрос про обещание выиграть Кубок России. Футболист ответил: «Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Клуб извинился за слова Федора.

«Смолов несколько подавленный после того, что произошло на прошлой игре после общения с журналистами. У человека эмоции, он живой человек.

Но физически к матчу готов», – заявил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин перед игрой со «Спартаком».

«Спартак» – «Динамо». Соболев и Тюкавин в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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17 комментариев

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dmitry.tchidakin
Бедный Феденька. Играть и тренироваться две недели вряд ли сможет. Срочно на Мальдивы. Подавление лечить
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Ковид 07.10.52
Ой...как бы до депрессии не дошло...
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PIT-BUL
Федю нужно поддержать! Святой человек , просто эмоции. Если есть возможность то разместите номер карты Феди, я переведу ему денег на моральную реабилитацию. Думаю народ меня поддержит.
#ЯТыФедя
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red hikkikomori
Грустный киоун)
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Максим Ларченков
Чем он подавился?
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OneMind
Ой, да ладно. Он после пенальти Джордана не особо подавлен был, а здесь какая-то перепалка с журналистом его расстроила
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Klevers
Да Джордану плевать вообще на это ...
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6tspey7tb5
Опять сидит в ванне и вытирает слёзы банкнотами ?
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а ты смешной
Чудак после «великой» паненки не был подавлен, когда плюнул на всю Россию , а тут прям слезы льет
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Kvakin
А, что этот член скажет про команду в целом и в частности про тренера? Опять будут отмазки. А кто как ни Соловьев и Гафин отвечают за это.
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Фут.Боль
Не пр-равильно ты, дядя Фёдор, с прессой разговариваешь.
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Владислав Дудкин
Кокорин с Мамаевым тоже живые люди, были в подавленном состоянии, когда стулья метали))) Федя чсв мудак просто, только и всего. Да большой игрок, но одно другому никак не мешает, увы
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Spaten
Чем он подавлен? Игрок как он в сборной должен играть, этим он не подавлен? Когда он последний раз боролся за мяч так, что у него футболка испачкалась от травы?
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hulk&boloto
Выпьет односолодового за 40т.уе, разобьёт спорткар?
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гога11
Смолов в общем то ответил этому журналисту адекватно его вопросу.
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Ильдар Фарукшин
Что говорят смешно. Лучше вообще ничего не писали
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Андрей Тихонов
Не верю.
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