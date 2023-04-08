«Смолов подавлен после произошедшего при общении с журналистом. У него эмоции, он живой человек». Член совета директоров «Динамо» о форварде

Федор Смолов находится не в лучшем расположении духа после конфликтной ситуации с прессой

После вылета «Динамо» из Фонбет Кубка России от «Акрона» журналист задал форварду вопрос про обещание выиграть Кубок России. Футболист ответил: «Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Клуб извинился за слова Федора.

« несколько подавленный после того, что произошло на прошлой игре после общения с журналистами. У человека эмоции, он живой человек.

Но физически к матчу готов», – заявил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин перед игрой со « ».

«Спартак» – «Динамо». Соболев и Тюкавин в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30