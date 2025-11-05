  • Спортс
  У «Ювентуса» 2 победы и ничья после увольнения Тудора, сегодня – 1:1 со «Спортингом». Дальше – дерби с «Торино»
У «Ювентуса» 2 победы и ничья после увольнения Тудора, сегодня – 1:1 со «Спортингом». Дальше – дерби с «Торино»

«Ювентус» не проигрывает после увольнения Игора Тудора.

«Ювентус» не проиграл ни одного из трех матчей после увольнения Игора Тудора.

Сегодня команда Лучано Спаллетти сыграла вничью со «Спортингом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:1). Ранее туринцы обыграли «Кремонезе» (2:1) и победили «Удинезе» (3:1) – в этой игре командой руководил Массимо Брамбилла.

В восьми последних матчах при Тудоре у «Ювентуса» было три поражения и пять ничьих. 8 ноября «бьянконери» проведут дерби с «Торино» в рамках Серии А. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
