У «Ювентуса» 2 победы и ничья после увольнения Тудора, сегодня – 1:1 со «Спортингом». Дальше – дерби с «Торино»

«Ювентус » не проиграл ни одного из трех матчей после увольнения Игора Тудора .

Сегодня команда Лучано Спаллетти сыграла вничью со «Спортингом » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:1). Ранее туринцы обыграли «Кремонезе» (2:1) и победили «Удинезе» (3:1) – в этой игре командой руководил Массимо Брамбилла.

В восьми последних матчах при Тудоре у «Ювентуса» было три поражения и пять ничьих. 8 ноября «бьянконери» проведут дерби с «Торино» в рамках Серии А.