Гвардиола о Холанде: «Он хочет забивать, но еще и делать то, что лучше для команды. Трудно найти игрока мирового класса, который был бы таким скромным»

Пеп Гвардиола отметил то, как Эрлинг Холанд играет на команду.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола отметил, что нападающий Эрлинг Холанд стремится не только забивать, но и играть на команду.

«Трудно найти игрока мирового класса, который был бы невероятно скромным и думал бы о том, что лучше для команды. Я знаю, что он хочет забивать голы, но у меня такое чувство, что он всегда хочет делать то, что лучше для команды... У него есть этот талант, эта способность, доброта...

Конечно, он должен забивать голы, это лучший способ помочь нам, это совершенно очевидно. Но он подписал контракт на 10 лет и участвует во многом», – сказал Гвардиола.