Гвардиола о Холанде: «Он хочет забивать, но еще и делать то, что лучше для команды. Трудно найти игрока мирового класса, который был бы таким скромным»
Пеп Гвардиола отметил то, как Эрлинг Холанд играет на команду.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что нападающий Эрлинг Холанд стремится не только забивать, но и играть на команду.
«Трудно найти игрока мирового класса, который был бы невероятно скромным и думал бы о том, что лучше для команды. Я знаю, что он хочет забивать голы, но у меня такое чувство, что он всегда хочет делать то, что лучше для команды... У него есть этот талант, эта способность, доброта...
Конечно, он должен забивать голы, это лучший способ помочь нам, это совершенно очевидно. Но он подписал контракт на 10 лет и участвует во многом», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Манчестер Сити»
