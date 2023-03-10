«Истанбул» об отказе Смолова от перехода: «Это наш клуб отказался от трансфера»
В «Истанбуле» заявили, что сами отказались подписывать Федора Смолова.
Ранее глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Sports.ru сказал, что трансфер не состоялся из-за отказа нападающего «Динамо» переходить в турецкий клуб.
«Смолов отказался от перехода в «Башакшехир»? Нет. Это наш клуб отказался от этого трансфера», – сказал глава «Истанбула» по связям с общественностью Гекхан Йылмаз.
Контракт Смолова с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.
Ткаченко жулик
- Нет, это я тебя бросила!