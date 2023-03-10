«Истанбул» об отказе Смолова от перехода: «Это наш клуб отказался от трансфера»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия высшая лига Турция Динамо Москва Герман Ткаченко Истанбул Спорт-Экспресс Футбол

В «Истанбуле» заявили, что сами отказались подписывать Федора Смолова.

Ранее глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Sports.ru сказал, что трансфер не состоялся из-за отказа нападающего «Динамо» переходить в турецкий клуб. 

«Смолов отказался от перехода в «Башакшехир»? Нет. Это наш клуб отказался от этого трансфера», – сказал глава «Истанбула» по связям с общественностью Гекхан Йылмаз. 

Контракт Смолова с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Статистику 32-летнего форварда можно найти здесь

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11 комментариев

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Wiley Fox
Клубу доверия больше

Ткаченко жулик
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Олег Мохов
Смолов сделал жест доброй воли
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Maksat Hasanow
Это типа сами сделали приложение когда он согласился отказали?
Ну почему) может хотели его подписать,но потом увидели его финансовые запросы и отказались,может еще и офигев)) как вариант)
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Maksat Hasanow
Ответ Maksat Hasanow
Это типа сами сделали приложение когда он согласился отказали?
Предложение*
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инок
Ну куда Смолову податься? Играй уж в Динамо...
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Maksat Hasanow
Это типа сами сделали приложение когда он согласился отказали?
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werowolf-gears
О, оказывается в Истанбуле играет легендарный Окака Чука
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Peter Parker
Чот я посмотрел мельком их напов, вообще не впечатляют. Кто следит, почему у них у всех в команде мало голов и у напов и пзщкв?
+1
-1
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Глебиньо
Это не она меня бросила,а я ее(с)-золотые цитаты великих людей
+5
-2
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Фут.Боль
- Я бросил тебя!
- Нет, это я тебя бросила!
+35
-2
+33
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therealgreenman
Зацепило…
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