  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте о 0:0: «Если ты не забиваешь, то не выигрываешь. «Айнтрахт» хорошо сыграл в катеначчо – в Германии такой футбол назвали бы старомодным. Не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче»
9

Конте о 0:0: «Если ты не забиваешь, то не выигрываешь. «Айнтрахт» хорошо сыграл в катеначчо – в Германии такой футбол назвали бы старомодным. Не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче»

Антонио Конте высказался о ничьей с «Айнтрахтом».

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча с «Айнтрахтом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0). 

«Можно говорить все, что угодно. Если ты не забиваешь, ты не выигрываешь.

Они [«Айнтрахт»] хорошо научились играть по итальянской системе катеначчо. Если бы мы провели подобный матч в Германии, там бы говорили о старомодном футболе... Мы пытаемся привнести в футбол больше европейского стиля. Обидно, что мы не забили, но я не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче.

Давайте не будем говорить об игроках, которых сегодня здесь нет, иначе пришлось бы упомянуть и Лукаку. Ребята играют очень хорошо и справились с ударом, вызванным отсутствием де Брюйне. У нас и так не хватало игроков полузащиты, но мы также находим решения.

Вы можете сколько угодно говорить об амбициях, но на самом деле нам нужно идти определенным путем», – сказал Конте.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoАйнтрахт Франкфурт
logoНаполи
logoАнтонио Конте
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРомелу Лукаку
logoКевин де Брюйне
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«ПСЖ» уступил «Баварии» дома – 1:2. Диас сделал дубль и получил красную, у Дембеле травма
24 минуты назад
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Реал», «ПСЖ» уступил «Баварии», «Арсенал» разгромил «Славию», «Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом», «Наполи» и «Айнтрахт» не забили
3 минуты назад
«Реал» проиграл три последних матча против клубов АПЛ – «Ливерпуля» и «Арсенала»
5 минут назад
«Реал» проиграл после 6 побед подряд с общим счетом 16:2 – «Ливерпулю»
9 минут назад
«Ливерпуль» обыграл «Реал» дома благодаря голу Мак Аллистера – 1:0!
9 минут назад
УЕФА про попадание мяча в руку Тчуамени в штрафной «Реала»: «Это не пенальти, конечность в естественном положении и близка к телу»
24 минуты назад
Роналду считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ: «Это очень сложная лига, топ-клубы близки друг к другу по уровню. «МЮ» не станет чемпионом – отставание слишком велико»
29 минут назад
Переехавший в Дубай Фердинанд о росте налогов в Англии: «Когда в стране все разваливается, я думаю: правда ли налоги идут на то, что реально приносит пользу жителям? И многие знают ответ»
35 минут назад
Брэдли ладонью задел нос Винисиуса в штрафной «Ливерпуля» – бразилец вскрикнул и упал, закрыв лицо руками. Судья Ковач не отреагировал
51 минуту назадФото
Диас получил прямую красную в матче с «ПСЖ» за подкат сзади против Хакими в центре поля – перед этим он сделал дубль. Ашрафа, плакавшего из-за травмы, заменили
58 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» обыграл «Юнион» – 3:1. Альварес, Галлахер и Льоренте забили
8 минут назад
У «Ювентуса» 2 победы и ничья после увольнения Тудора, сегодня – 1:1 со «Спортингом». Дальше – дерби с «Торино»
12 минут назад
«Ювентус» не смог обыграть «Спортинг» дома – 1:1. Влахович ответил на гол Араухо
13 минут назад
Гвардиола о Холанде: «Он хочет забивать, но еще и делать то, что лучше для команды. Трудно найти игрока мирового класса, который был бы таким скромным»
46 минут назад
Артета про 3:0 со «Славией»: «Сложный матч, соперник играет интенсивно и вертикально. Но «Арсенал» был очень эффективен и ничего не позволял у своих ворот»
сегодня, 20:59
«ПСЖ» пропустил от «Баварии» после ошибки Маркиньоса. Диас отобрал мяч у защитника перед штрафной и вышел один на один
сегодня, 20:52Фото
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Клаудиньо проиграл «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Шарджу», «Сеул» и «Чэнду Жунчэн» голов не забили
сегодня, 20:13
Семшов о 10-минутной проверке гола «Ростова» «Акрону»: «Нонсенс. В канцтовары за линейкой бегали? Настолько плохая технология, что нельзя в течение пары минут разобраться?»
сегодня, 20:09
Юрий Гаврилов: «Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон – вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 – вот это вклад!»
сегодня, 19:48
«Наполи» не смог обыграть «Айнтрахт» – 0:0. Команда Конте выиграла лишь один матч в ЛЧ
сегодня, 19:40