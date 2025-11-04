Конте о 0:0: «Если ты не забиваешь, то не выигрываешь. «Айнтрахт» хорошо сыграл в катеначчо – в Германии такой футбол назвали бы старомодным. Не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче»

Антонио Конте высказался о ничьей с «Айнтрахтом».

Главный тренер «Наполи » Антонио Конте подвел итоги матча с «Айнтрахтом » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Можно говорить все, что угодно. Если ты не забиваешь, ты не выигрываешь.

Они [«Айнтрахт»] хорошо научились играть по итальянской системе катеначчо. Если бы мы провели подобный матч в Германии, там бы говорили о старомодном футболе... Мы пытаемся привнести в футбол больше европейского стиля. Обидно, что мы не забили, но я не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче.

Давайте не будем говорить об игроках, которых сегодня здесь нет, иначе пришлось бы упомянуть и Лукаку . Ребята играют очень хорошо и справились с ударом, вызванным отсутствием де Брюйне. У нас и так не хватало игроков полузащиты, но мы также находим решения.

Вы можете сколько угодно говорить об амбициях, но на самом деле нам нужно идти определенным путем», – сказал Конте.