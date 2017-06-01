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    Sports.ru
    Федор Смолов

    Федор Смолов

    Fyodor Smolov
    Игры
    22
    Голы
    18
    Голевые передачи
    1
    Сезон 2016/2017
    Полная статистика
    Родился 9 февраля 1990 | 27 лет
    Гражданство Россия
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 187|80
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2016/2017
     Краснодар
    		 Россия. Премьер-лига 22 18 5 1 19 4 0 87
    2015/2016
     Краснодар
    		 Россия. Премьер-лига 29 20 0 8 28 3 0 87
    2014/2015
     Урал
    		 Россия. Премьер-лига 22 8 1 2 10 4 0 75
    2014/2015
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 2 0 0 0 0 0 0 60
    2013/2014
     Анжи
    		 Россия. Премьер-лига 11 2 0 0 2 1 0 71
    2013/2014
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 13 0 0 1 1 0 0 57
    2012/2013
     Анжи
    		 Россия. Премьер-лига 15 0 0 0 0 2 0 39
    2012
     Динамо мол
    		 Россия. Первенство молодежных команд 7 4 0 0 4 0 0 48
    2011
     Динамо мол
    		 Россия. Первенство молодежных команд 14 5 1 1 6 1 0 58
    2011/2012
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 23 2 0 0 2 1 0 23
    2010/2011
     Фейеноорд
    		 Голландия. Высшая лига 11 1 0 1 2 1 0 39
    2010
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 2 0 0 0 0 1 0 11
    2010
     Динамо мол
    		 Россия. Первенство молодежных команд 7 2 1 0 2 1 0 55
    2009
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 18 0 0 0 0 0 0 38
    2008
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 7 1 0 0 1 2 0 43
    Показатели за всю карьеру 203 63 8 14 77 21 0 58
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    21 июня|Sports.ru

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    20 июня|Sports.ru

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    20 июня|Sports.ru

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