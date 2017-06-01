|Родился
|9 февраля 1990 | 27 лет
|Гражданство
|Россия
|Амплуа
|Нападающий
|Рост и вес
|187|80
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Россия. Премьер-лига
|22
|18
|5
|1
|19
|4
|0
|87
|Россия. Премьер-лига
|29
|20
|0
|8
|28
|3
|0
|87
|Россия. Премьер-лига
|22
|8
|1
|2
|10
|4
|0
|75
|Россия. Премьер-лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|60
|Россия. Премьер-лига
|11
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|71
|Россия. Премьер-лига
|13
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|57
|Россия. Премьер-лига
|15
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|39
|Россия. Первенство молодежных команд
|7
|4
|0
|0
|4
|0
|0
|48
|Россия. Первенство молодежных команд
|14
|5
|1
|1
|6
|1
|0
|58
|Россия. Премьер-лига
|23
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|23
|Голландия. Высшая лига
|11
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|39
|Россия. Премьер-лига
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|11
|Россия. Первенство молодежных команд
|7
|2
|1
|0
|2
|1
|0
|55
|Россия. Премьер-лига
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|38
|Россия. Премьер-лига
|7
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|43
|Показатели за всю карьеру
|203
|63
|8
|14
|77
|21
|0
|58
15:37 Забьет ли Смолов португальцам? Подпишись на лучшего русского нападающего и узнай первым|0
Несколько причин того, почему сборная России сегодня сможет удивить победой, и перечень контраргументов в пользу сборной Португалии, которая считается признанным фаворитом.
Превью матчей Кубка Конфедераций 2017 в России
В преддверии 2 тура КК-2017 блог Voskresensky Prod разбирает предстоящий поединок России и Португалии
18:45 Федор Смолов: «Хотел бы, чтобы система видеоповторов была введена везде повсеместно»|17
Результативность Фёдора почти не имеет аналогов.
17:15 Федор Смолов: «Трансферные дела я отложил до окончания Кубка конфедераций»|30
16:45 Федор Смолов: «У нас нет своего Криштиану. Я в полной уверенности, что он и не нужен»|111
01:31 Андрей Воронин: «Если Смолов с Португалией себя проявит, то, не исключаю, вскоре получит заманчивые предложения»|35
23:26 Смолов совершил больше всех удачных обводок в первом туре Кубка конфедераций|45
|Владимир Габулов
|Вр
|Гильерме
|Вр
|Игорь Акинфеев
|Вр
|Виктор Васин
|Защ
|Георгий Джикия
|Защ
|Дмитрий Комбаров
|Защ
|Игорь Смольников
|Защ
|Илья Кутепов
|Защ
|Роман Шишкин
|Защ
|Руслан Камболов
|Защ
|Федор Кудряшов
|Защ
|Александр Головин
|ПЗ
|Александр Ерохин
|ПЗ
|Александр Самедов
|ПЗ
|Алексей Миранчук
|ПЗ
|Денис Глушаков
|ПЗ
|Дмитрий Полоз
|ПЗ
|Дмитрий Тарасов
|ПЗ
|Юрий Газинский
|ПЗ
|Юрий Жирков
|ПЗ
|Александр Бухаров
|Нап
|Максим Канунников
|Нап
|Федор Смолов
|Нап
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