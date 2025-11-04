Артета про 3:0 со «Славией»: «Сложный матч, соперник играет интенсивно и вертикально. Но «Арсенал» был очень эффективен и ничего не позволял у своих ворот»

Микель Артета: «Арсенал» сыграл со «Славией» эффективно.

«Это был сложный матч. «Славия » играет очень интенсивно, вертикально, и она в своем деле очень хороша.

Мы очень эффективно использовали созданные моменты, не позволили сопернику создать ни одного голевого момента и в целом очень хорошо провели вечер.

Нам не хватало Дьокереша , как и других наших нападающих. Микель Мерино взял игру на себя, забил два гола и показал отличное выступление», – сказал главный тренер «Арсенала ».