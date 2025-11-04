«ПСЖ» пропустил от «Баварии» после ошибки Маркиньоса. Диас отобрал мяч у защитника перед штрафной и вышел один на один

«Бавария» забила «ПСЖ» после ошибки Маркиньоса.

Защитник «ПСЖ» Маркиньос совершил результативную ошибку в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Парижская команда принимает мюнхенскую в 4-м туре общего этапа турнира (0:2, первый тайм). На 32-й минуте встречи бразильский игрок «ПСЖ » перехватил передачу недалеко от своей штрафной площади и стал смотреть, кому отдать пас. К нему подбежал вингер соперника Луис Диас – он отобрал мяч, вышел один на один с вратарем Люкой Шевалье и забил гол, оформив дубль.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: кадры из трансляции