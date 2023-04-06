Матч «Спартака» с «Динамо» посетят около 10 тысяч зрителей. Это рекорд красно-белых с Fan ID в РПЛ, но меньше худшего результата сезона без него

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Открытие Банк Арена стадионы Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Матч «Спартака» и «Динамо» посетят около 10 тысяч зрителей

По данным «Спорт-Экспресса», на игру 22-го тура Мир РПЛ придет до 10 тысяч болельщиков.

Это будет рекордом «Открытие Банк Арены» после введения Fan ID. Сейчас лучший результат для домашнего стадиона «Спартака» с картой болельщика – 5849 зрителей на игре с «Ахматом».

Однако это несопоставимо с посещаемостью красно-белых до Fan ID. До введения карты болельщика худший домашний матч «Спартака» по посещаемости в РПЛ случился в 14-м туре – игру с «Химками» посетил 10631 зритель.

Почти 25 тысяч на «Урал» – «Спартак» в Кубке. С Fan ID летом было в 3 раза меньше

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21 комментарий

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Deathspell Omega
10 тыс вполне адекватная аудитория для того качества футбола, что показывают обе команды....
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Колбаса Бессовестная
Ответ Zenith forever
После возобновления после нового года чемпионата Динамо выиграло 2 матча, Спартак - один. Плюс слабые выступления в кубке. Интрига матча большая - кто же из них хуже. 10 тыс. хотят это увидеть напрямую.
Как у Зенита, кстати, дела в кубке?)
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Виталий
10 тысяч на историческом дерби , спасибо вам , кто эту хрена придумал , под названием фан айди
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Колбаса Бессовестная
Да не интересно стало на стадионе. Зачем туда идти? По телевизору на диване нормально смотрится. На кубок, пока тот без фан-айди ещё можно сгонять
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Visa
Спустили указивку Алекперову)
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Zenith forever
После возобновления после нового года чемпионата Динамо выиграло 2 матча, Спартак - один. Плюс слабые выступления в кубке. Интрига матча большая - кто же из них хуже. 10 тыс. хотят это увидеть напрямую.
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Тимур Тишкин
Без фан айди было бы 40к
+2
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LEXA62
Не нужно ходить,тогда что-то сдвинется,а так этот цырк будет продолжаться!не фан уйди было бы 35тыс,вот и вся разница
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Eridan
Матч «Спартака» с «Динамо» посетят около 10 тысяч позорников.
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пернатый
Ответ Мукунку хороший
А не надо ждать.. надо просто не ходить..
ну мы с вами не пойдем, а 10 тысяч пойдут
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инок
Старейшее московское дерби. На классном стадионе. Десять тысяч. Позорище имени вредителей, вводивших
Fan ID.
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Мукунку хороший
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Сотрудников Лукойла созвали? Чтоб бросить перчатку Зениту в виде ряженных фанатов
Ну этих рекордсменов Спартаку не перебить.. там всё.. а главное- Автомобиль!!!)
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argentina10
народ попер прям на матчи..
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Мукунку хороший
Ответ пернатый
тогда отмены этого вредительства не дождемся
А не надо ждать.. надо просто не ходить..
+3
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+3
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пернатый
тогда отмены этого вредительства не дождемся
+1
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Сотрудников Лукойла созвали? Чтоб бросить перчатку Зениту в виде ряженных фанатов
+2
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Ильдар Фарукшин
Поддержите хорошо, Спартаку удачи
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Shadow1882
Странно, народная команда же вроде. Народ не тот?
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Konstantin Zorin
Хотят план по валу, а получат вал по плану. 🤔
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Ебздрогыч
Ну будет чем чинушам козырять - почти в 2 раза подняли посещаемость!
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rarog
А откуда известно,,сколько людей посетят? Если по проданным билетам посчитали-почему другие игры так не анонсировали?
+8
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