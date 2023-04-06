Матч «Спартака» с «Динамо» посетят около 10 тысяч зрителей. Это рекорд красно-белых с Fan ID в РПЛ, но меньше худшего результата сезона без него

Матч «Спартака» и «Динамо» посетят около 10 тысяч зрителей

По данным « », на игру 22-го тура Мир РПЛ придет до 10 тысяч болельщиков.

Это будет рекордом « » после введения Fan ID. Сейчас лучший результат для домашнего стадиона «Спартака» с картой болельщика – 5849 зрителей на игре с «Ахматом».

Однако это несопоставимо с посещаемостью красно-белых до Fan ID. До введения карты болельщика худший домашний матч « » по посещаемости в случился в 14-м туре – игру с «Химками» посетил 10631 зритель.

Почти 25 тысяч на «Урал» – «Спартак» в Кубке. С Fan ID летом было в 3 раза меньше