«Интер Майами» хочет подписать Месси летом и готов предложить ему долю в клубе. Лео хочет остаться в Европе до 2024-го и попытаться выиграть ЛЧ (The Independent)

«Интер Майами» хочет подписать Лионеля Месси в этом году

По информации The Independent, американцы хотят пригласить 35-летнего форварда в ближайшее трансферное окно и готовы предложить ему пакет акций клуба. Сам футболист хочет остаться в Европе до Кубка Америки-2024 и еще раз попытаться выиграть чемпионов.

У Месси есть возможность продлить контракт с «ПСЖ» на аналогичных финансовых условиях, но он откладывает принятие решения, поскольку еще не получил конкретных ответов о проекте на следующий сезон. Клуб до сих не может сообщить ему, кто будет главным тренером и как будет выглядеть линия атаки в следующем сезоне. Месси сказал клубу, что примет решение, как только получит гарантии по этим вопросам.

Отмечается, что « » еще даже не связывалась с игроком, чтобы обсудить вопрос о его возможном возвращении, и тем более не делала официальных предложений. Существует мнение, что у каталонского клуба нет финансов для этого трансфера, и что часть шума вокруг возвращения Месси – это пиар, чтобы попытаться показать фанатам, что «Барса» пыталась вернуть игрока. При этом главный тренер «блауграны» Хави находится в постоянном контакте с Месси.

К варианту с переходом в «Аль-Хилаль» Месси относится без энтузиазма – именно из-за желания еще раз выиграть Лигу чемпионов перед завершением карьеры.

Вероятность перехода Месси в «Аль-Хилаль» на 400+ млн евро в год растет. Лео обдумывает это (ESPN)

«Барса» предложит Месси зарплату как у Левандовского и процент от спонсорских доходов клуба (Вероника Брунати)

«ПСЖ» хочет снизить зарплату Месси на четверть в новом контракте. Лео не нравится такой вариант, но предложений от других клубов нет