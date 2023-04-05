«Интер Майами» хочет подписать Месси летом и готов предложить ему долю в клубе. Лео хочет остаться в Европе до 2024-го и попытаться выиграть ЛЧ (The Independent)

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«Интер Майами» хочет подписать Лионеля Месси в этом году

По информации The Independent, американцы хотят пригласить 35-летнего форварда в ближайшее трансферное окно и готовы предложить ему пакет акций клуба. Сам футболист хочет остаться в Европе до Кубка Америки-2024 и еще раз попытаться выиграть Лигу чемпионов. 

У Месси есть возможность продлить контракт с «ПСЖ» на аналогичных финансовых условиях, но он откладывает принятие решения, поскольку еще не получил конкретных ответов о проекте на следующий сезон. Клуб до сих не может сообщить ему, кто будет главным тренером и как будет выглядеть линия атаки в следующем сезоне. Месси сказал клубу, что примет решение, как только получит гарантии по этим вопросам.

Отмечается, что «Барселона» еще даже не связывалась с игроком, чтобы обсудить вопрос о его возможном возвращении, и тем более не делала официальных предложений. Существует мнение, что у каталонского клуба нет финансов для этого трансфера, и что часть шума вокруг возвращения Месси – это пиар, чтобы попытаться показать фанатам, что «Барса» пыталась вернуть игрока. При этом главный тренер «блауграны» Хави находится в постоянном контакте с Месси. 

К варианту с переходом в «Аль-Хилаль» Месси относится без энтузиазма – именно из-за желания еще раз выиграть Лигу чемпионов перед завершением карьеры. 

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54 комментария

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Ярослав Ройс
Да какое ЛЧ, он уже очевидно не тянет против системных команд, ну может если в Сити перейдет что-то и получится, а так нет, без вариантов.
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vwzx8mx5vh
Ответ Дядя ТУРА
попытаться выиграть Лч? делаю 0+0 в матчах
И ведь выиграет
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Vinnipukh Vinni
Ответ Artem Piatkov
Ему не столько ЛЧ нужна, сколько погоня за рекордами Роналду: 1) Набивает статистику на Кюрасао в товарке, чтобы сократить отставание по голам за сборные 2) Набивает статистику в группах на Маккаби и Бенфике, чтобы и там сократить отставание Даже титул ЧМ не позволил ему утихомириться ))
Забавные фантазии у фанов литовской принцессы.
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Эразм
...и попытаться подписаться туда, где для него бы выиграли ЛЧ...
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Alexshara
ЛЧ? и куда в Баварию его не возьмут, в МС ? так Пепа потом уволят за такой трансфер, в Реал не возможно
нынешней Барселоне для выигрыша ЛЧ ни чего не поможет
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avcgloronalduMU
он перейдет в Интер через пару лет, сейчас у него барса на уме, а вот к чм в США он подтянется, потом поедет в саудовскую Аравию
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Вячеслав Пустохин
А в этот аукцион впишется кто-нибудь из норм клубов, кроме ПСЖ и Барсы?
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Алексей Тарасюк
Уважуха, что держиться на уровне европейского футбола и брезгует миллионами в чеке. Я бы так не смог 🙂
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Алексей Тарасюк
Ответ Евгений Громов 22
Пора ему , пора то что было в Катаре повторить не получится.
Не, года 2 ще точно поиграет. Я так думаю. Просто его никто на перспективу не рассматривает из-за возраста. Ну, и зп он просит минимум 30-ку.
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Алексей Тарасюк
Да сколько ж еще будут показывать этот сериал про уход/не уход Месси?!
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Андрей Богдановский
И пост губернатора Майами!
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Gordon Brown
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
потому что месси оказался никому не нужен в Европе, вот и новостями хотя скрыть это типа создавая искусственный ажиотаж вокруг него, хотя на самом деле ПСЖ уже открыто намекает что хочешь избавиться от пепси
Слабенько как-то.
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Gordon Brown
Это уже не смешно. До десятка новостей о Месси-это перебор даже для спортса.
потому что месси оказался никому не нужен в Европе, вот и новостями хотя скрыть это типа создавая искусственный ажиотаж вокруг него, хотя на самом деле ПСЖ уже открыто намекает что хочешь избавиться от пепси
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SaH4r.
Ответ Ovsyankin
Выиграть ЛЧ)), ну в Реал надо переходить
зачем ему липовые ЛЧ?🗿
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A K
Абсолютно понятное желание Лео - с нынешним уровнем тренерской работы и полузащиты и с победой в чемпионате проблемы, не то что с ЛЧ.
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Евгений Громов 22
Ответ Даниил Гутин
Месси хочет ещё Копу выиграть, и если будет играть как на ЧМ, шансы есть, ему. всего 35, ещё пару сезонов он может провести на высоком уровне, если партнеры по команде нормальные будут
Пора ему , пора то что было в Катаре повторить не получится.
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Gordon Brown
Пх говоришь? А чего трешься здесь?
что поугарать от комментариев фанатов месси
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Parce
Ответ Дядя ТУРА
попытаться выиграть Лч? делаю 0+0 в матчах
Про чм так же писали, потом после 18 декабря началось нытье
+2
-2
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Gordon Brown
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
как на мепси тоже пх
Пх говоришь? А чего трешься здесь?
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Даниил Гутин
Ответ Евгений Громов 22
Похоже что он тоже не остановится вовремя , жаль конечно. Сейчас , после победы на ЧМ , уйти в Майами самый лучший вариант.
Месси хочет ещё Копу выиграть, и если будет играть как на ЧМ, шансы есть, ему. всего 35, ещё пару сезонов он может провести на высоком уровне, если партнеры по команде нормальные будут
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Алексей Ненахов
Ну если хочет взять Лч то Реал или Бавария , в Барселоне кроме вылетов из ЛЕ ему ничего не светит
+2
-2
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benjamin92
Ответ Любезный Коссутий
ну не с Парижем же
С топ-тренером и усилением состава особенно в средней линии есть шансы. Вот он и ждёт от руководства клуба план на след.сезон. Другое дело, что руководство особо не спешит
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Heisenberg
Ответ M'bappe say's hello!
Ждём 15 мин. и читаем, что шансы возросли...
Ещё через 15 мин. Упали.
+2
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Gordon Brown
Не помню. Ибо пх на него.
как на мепси тоже пх
+2
-1
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Роман
Ответ Ovsyankin
Выиграть ЛЧ)), ну в Реал надо переходить
Не можешь победить Реал, разрушь его изнутри.
Тогда переход Месси выглядит логичным.
+8
-5
+3
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