«ПСЖ» сомневается в продлении контракта с Месси из-за двух вылетов в 1/8 ЛЧ подряд. «Интер Майами» – наиболее реальный вариант в случае ухода

«Интер Майами» хочет подписать нападающего «ПСЖ» бесплатно летом.

Как пишет L’Équipe, американский клуб готов приложить большие усилия ради подписания контракта с Месси. США – одна из стран-хозяек , и переход Лео сыграл бы большую роль в продвижении турнира.

В «ПСЖ» думают, не даст ли возможный уход Месси, который получает 40 млн евро в год, большее пространство для маневра на трансферном рынке. Если контракт аргентинца с «ПСЖ» не будет продлен, его шансы остаться в Европе минимальны. В Европе только парижане сейчас могут удовлетворить требования Лео по зарплате.

Если Месси уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента, его переход в « » более вероятен, чем продолжение карьеры на Ближнем Востоке. Отмечается, что Месси нравится в США. Он часто путешествует во Флориду, где купил дом.

Во время ЧМ-2022 американский клуб интенсивно общался с Хорхе Месси, отцом футболиста. «Интер Майами» подготовил план, который позволит убедить Лео согласиться на переход. Он похож на тот, что в 2007 году для Дэвида Бекхэма разработали в «Лос-Анджелес Гэлакси». В рамках сделки Месси могут гарантировать права на недвижимость на стадионе, где «Интер Майами» проводит домашние матчи.

Переговоры с «ПСЖ» о новом контракте на данный момент не находятся на продвинутой стадии. Несколько месяцев назад парижане очень хотели продлить сотрудничество с Месси, но после второго подряд вылета команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов у руководства клуба появились сомнения. Сейчас будущее Лео выглядит далеким от «ПСЖ».

Источники As, близкие к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, сообщили, что в случае продления контракт Месси будет рассчитан на год.

Клуб принимает в расчет то, что фанаты недовольны Месси. Также внутри « » возникли споры по будущему Лео после вылета из .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас