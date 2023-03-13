«ПСЖ» сомневается в продлении контракта с Месси из-за двух вылетов в 1/8 ЛЧ подряд. «Интер Майами» – наиболее реальный вариант в случае ухода

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

«Интер Майами» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси бесплатно летом.

Как пишет L’Équipe, американский клуб готов приложить большие усилия ради подписания контракта с Месси. США – одна из стран-хозяек ЧМ-2026, и переход Лео сыграл бы большую роль в продвижении турнира.

В «ПСЖ» думают, не даст ли возможный уход Месси, который получает 40 млн евро в год, большее пространство для маневра на трансферном рынке. Если контракт аргентинца с «ПСЖ» не будет продлен, его шансы остаться в Европе минимальны. В Европе только парижане сейчас могут удовлетворить требования Лео по зарплате.

Если Месси уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента, его переход в «Интер Майами» более вероятен, чем продолжение карьеры на Ближнем Востоке. Отмечается, что Месси нравится в США. Он часто путешествует во Флориду, где купил дом.

Во время ЧМ-2022 американский клуб интенсивно общался с Хорхе Месси, отцом футболиста. «Интер Майами» подготовил план, который позволит убедить Лео согласиться на переход. Он похож на тот, что в 2007 году для Дэвида Бекхэма разработали в «Лос-Анджелес Гэлакси». В рамках сделки Месси могут гарантировать права на недвижимость на стадионе, где «Интер Майами» проводит домашние матчи.

Переговоры с «ПСЖ» о новом контракте на данный момент не находятся на продвинутой стадии. Несколько месяцев назад парижане очень хотели продлить сотрудничество с Месси, но после второго подряд вылета команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов у руководства клуба появились сомнения. Сейчас будущее Лео выглядит далеким от «ПСЖ».

Источники As, близкие к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, сообщили, что в случае продления контракт Месси будет рассчитан на год.

Клуб принимает в расчет то, что фанаты недовольны Месси. Также внутри «ПСЖ» возникли споры по будущему Лео после вылета из Лиги чемпионов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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147 комментариев

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Oleg
Ответ Vertiderti
Черепаха до прихода Месси в полуфинале и финале играл, так что проблема не в нем)
Полуфинал это не трофей.
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Oleg
Ответ Alex Rhea
ну фанаты Месси же утверждали, что именно Роналду виноват во всех бедах Юве, который теперь вообще в ЛЕ играет и в чемпе и кубке страны ещё хуже смотрится.
Бездарь из аль насры переходил в Юве под лозунгом - " Решающий элемент для ЛЧ".
Именно так его пол года пиарили, до вылета от Аякса. Поэтому с него и спрос.
Вспомни компанию по переходу роналду.

Месси переходил вынужденно, ничего и никто не верещал о том, что он решающая деталь для достижения ЛЧ.
Месси ПСЖ использовал как площадку для подготовки к ЧМ ибо не случайно в контракте пункт что сборная в приоритете. Подготовился и выиграл величайший турнир в истории спорта.
Теперь может с сигарой на поле выходить а ПСЖ пусть тащит 24 летний игрок, на подписание которого было потрачено 650 миллионов, где только подписной бонус 300 миллионов.
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КрутойЧувак
Ответ Syndycate
И вылет из кубка 2 раза подряд) Чел, они это чемпионство в лиге только 2 раза не брали за последние 10 лет)
Ты прав, оба раза без Месси.
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КрутойЧувак
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Фермер лига ни о чем не говорит!
ога-ога))))) ЧМ тоже ни о чем не говорит.
Его купили шейхи для Месси, которого не хотят продлевать)))
Те самые шейхи, которые за 10 лет не смогли купить ни одной ЛЧ для ПСЖ)
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Vitto
Ответ Oleg
Бездарь роналду 6 лет позорился или это другое? Месси то от реалов да баварий отлетал, а вот бездарь из аль насры от Порту, Лиона, Аякса, АТМ.
А причем здесь Роналду? И да 6 < 8.
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Artuom Batishev
Ответ Молодой Френки
Какой еще Интер Майями?! Добро пожаловать в Барселону на два сезона. А вот потом уже можно и покутить
А Барса потянет зарплату?)
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Oleg
Ответ Vitto
8 лет! Месси позорится в ЛЧ, но виноваты другие.
Бездарь роналду 6 лет позорился или это другое?
Месси то от реалов да баварий отлетал, а вот бездарь из аль насры от Порту, Лиона, Аякса, АТМ.
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Oleg
Ответ KING_OF_RUSSIA
Он уже за несколько лет до ЧМ знал, что возьмет его?) Или как обосновать аналогичные вылеты и игру в прошлых сезонах?)
Тогда объясни вылеты бездаря роналду в 1/8 ЛЧ от Аякса, Лиона, Порту, АТМ?
Хочется твою логику понять а потом можно и о Лео поговорить)))
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mr kovalsky
Ответ Ришад Хайруллин
да и тогда ковидных сезон бы, л сетка у псж была проходной попались им Бавария в начале так же бы вылетели
В смысле попались бы Баварии?)) они обыграли Баварию как бы в 20/21 лч в четвертьфинале
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Он саМый
Ответ Назар Игорь
Мальчик выжмет из флоридцев не меньше 100 млн. $ за сезон.
А что, у америкосов богатая лига?
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Кую коней
Ответ Алексей Ненахов
Месси не важен ПСЖ это видно и так ,он выложился на ЧМ и осуществил мечту , теперь можно в пол ноги мяч во Франции пинать
Вот оно величие! Ему 40кк личку платят, а он в пол ноги мяч пинает и полмира делает вид что это норм
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Он саМый
Ответ Francesc Fàbregas
Биполярка. После финала чм - бог. после 1/8 лч - никто. Дело одного матча.
Ну ты же понимаешь, что биполярка была как раз на чм, где после пощора с саудитами, его назначили божеством? А сейчас он на своём привычном уровне. Никакой биполярки
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Молодой Френки
Какой еще Интер Майями?! Добро пожаловать в Барселону на два сезона. А вот потом уже можно и покутить
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Сикарио
Ответ Francesc Fàbregas
Биполярка. После финала чм - бог. после 1/8 лч - никто. Дело одного матча.
богом он был только для барсаглоров, которые не видели судейского божественного вмешательства)
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Он саМый
С этим всё понятно, а ПСЖ стоит задуматься об эффективном завершителе атак, вроде сверхмотивированного Роналду
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Oleg
Ответ Yavich
Да неужели, проснулись блин.
Конечно проснулись ведь аж сама AS источником заделалась)
Инсайдерская информация как раз для альтернативноодаренных.
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Анастасия Пономарева
Ответ КрутойЧувак
Я напомню, что до прихода Месси "ПСЖ" проиграл чемпионат Франции "Лиллю". И помимо финала и полуфинала раз 6 вылетал в 1/8.
Да им сдалась эта лига 1 она им нафиг не нужна они даже не стараются в ней
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Зеленый Хорек
Ответ КрутойЧувак
Помню как не так давно Роналду усадили на скамейку запасных в Катаре, а через пару недель Месси поднял над головой Кубок мира!
А помнишь, что у них разница в возрасте и в судьях?
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No Full
Ну да.., Месси виноват что сбор солянки не суп..., а помои.Может повор и шеф бездари..
с самого начала говорил что не надо в это Г лезть
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kodgong
Ответ atomio
Ауууу, у вас Неймар фактически играет половину сезона постоянно, может всё таки его ЗП сделает вам пространства для маневра?) но вы ж с ним до 27 года продлились 😅
там было автоматическое продление. ПСЖ не может ничего сделать. Теперь это якорь на шее до 27 года.
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Vitto
Ответ Айлин 1990
А про ассисты будем молчать да 🌈???? Или не выгодно??? Про то что это его первый сезон после 17 лет за Барсу тоже промолчим да 🌈???
А еще предголевые...
В слабой лиге в самом сильном клубе наковырял 6 голов за сезон.
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Кую коней
Как же ошиблись в руководстве ПСЖ когда подписывали эту стареющую звезду ибо им нужны были спортивные успехи. У пиндосов другие мотивы, им бизнес надо делать и карл в качестве вывески вполне себе подойдет
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Iuasanotu
Ответ Alexandr Turner
Соглы. ПСЖ чем думала в межсезонье, когда набирала полузащиту? Она ведь неконкурентоспособная. Это один из множества факторов вылета ПСЖ. Но во всем виноват Месси
Учитывая его ЗП и выхлоп - да
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Syndycate
Ответ КрутойЧувак
До него - 2 место во Франции. После него - 2 чемпионства.
И вылет из кубка 2 раза подряд) Чел, они это чемпионство в лиге только 2 раза не брали за последние 10 лет)
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Айлин 1990
МЮ до прихода роналду.
70 голов 51 передача.

МЮ в сезоне с рональду.
56 голов 46 передач.

Минус 19 результативных действий.
Со 2 место в АПЛ скатились на 6 место.

ПСЖ в прошлом сезоне без Месси.
84 гола 51 передача.

ПСЖ в этом сезоне с Месси.
88 гола 64 передачи.

Плюс 17 результативных действий.
Со 2 место в Лиге1 , заняли 1 место.

У кого есть статистика МЮ в этом сезоне??? Я на 100% уверен, что они забили больше и набрали очки больше чем с роналду. Хотя ещё и сезон не закончился.
+3
-3
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