«ПСЖ» сомневается в продлении контракта с Месси из-за двух вылетов в 1/8 ЛЧ подряд. «Интер Майами» – наиболее реальный вариант в случае ухода
«Интер Майами» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси бесплатно летом.
Как пишет L’Équipe, американский клуб готов приложить большие усилия ради подписания контракта с Месси. США – одна из стран-хозяек ЧМ-2026, и переход Лео сыграл бы большую роль в продвижении турнира.
В «ПСЖ» думают, не даст ли возможный уход Месси, который получает 40 млн евро в год, большее пространство для маневра на трансферном рынке. Если контракт аргентинца с «ПСЖ» не будет продлен, его шансы остаться в Европе минимальны. В Европе только парижане сейчас могут удовлетворить требования Лео по зарплате.
Если Месси уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента, его переход в «Интер Майами» более вероятен, чем продолжение карьеры на Ближнем Востоке. Отмечается, что Месси нравится в США. Он часто путешествует во Флориду, где купил дом.
Во время ЧМ-2022 американский клуб интенсивно общался с Хорхе Месси, отцом футболиста. «Интер Майами» подготовил план, который позволит убедить Лео согласиться на переход. Он похож на тот, что в 2007 году для Дэвида Бекхэма разработали в «Лос-Анджелес Гэлакси». В рамках сделки Месси могут гарантировать права на недвижимость на стадионе, где «Интер Майами» проводит домашние матчи.
Переговоры с «ПСЖ» о новом контракте на данный момент не находятся на продвинутой стадии. Несколько месяцев назад парижане очень хотели продлить сотрудничество с Месси, но после второго подряд вылета команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов у руководства клуба появились сомнения. Сейчас будущее Лео выглядит далеким от «ПСЖ».
Источники As, близкие к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, сообщили, что в случае продления контракт Месси будет рассчитан на год.
Клуб принимает в расчет то, что фанаты недовольны Месси. Также внутри «ПСЖ» возникли споры по будущему Лео после вылета из Лиги чемпионов.
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Именно так его пол года пиарили, до вылета от Аякса. Поэтому с него и спрос.
Вспомни компанию по переходу роналду.
Месси переходил вынужденно, ничего и никто не верещал о том, что он решающая деталь для достижения ЛЧ.
Месси ПСЖ использовал как площадку для подготовки к ЧМ ибо не случайно в контракте пункт что сборная в приоритете. Подготовился и выиграл величайший турнир в истории спорта.
Теперь может с сигарой на поле выходить а ПСЖ пусть тащит 24 летний игрок, на подписание которого было потрачено 650 миллионов, где только подписной бонус 300 миллионов.
Его купили шейхи для Месси, которого не хотят продлевать)))
Те самые шейхи, которые за 10 лет не смогли купить ни одной ЛЧ для ПСЖ)
Месси то от реалов да баварий отлетал, а вот бездарь из аль насры от Порту, Лиона, Аякса, АТМ.
Хочется твою логику понять а потом можно и о Лео поговорить)))
Инсайдерская информация как раз для альтернативноодаренных.
с самого начала говорил что не надо в это Г лезть
В слабой лиге в самом сильном клубе наковырял 6 голов за сезон.
70 голов 51 передача.
МЮ в сезоне с рональду.
56 голов 46 передач.
Минус 19 результативных действий.
Со 2 место в АПЛ скатились на 6 место.
ПСЖ в прошлом сезоне без Месси.
84 гола 51 передача.
ПСЖ в этом сезоне с Месси.
88 гола 64 передачи.
Плюс 17 результативных действий.
Со 2 место в Лиге1 , заняли 1 место.
У кого есть статистика МЮ в этом сезоне??? Я на 100% уверен, что они забили больше и набрали очки больше чем с роналду. Хотя ещё и сезон не закончился.