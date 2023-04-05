Вероятность перехода Месси в «Аль-Хилаль» на 400+ млн евро в год растет. Лео обдумывает это (ESPN)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль ESPN Футбол

Лионель Месси обдумывает возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии

Сообщалось, что форвард «ПСЖ» получил от «Аль-Хилаля» предложение на более чем 400 млн евро в год.

По данным ESPN, оно поступило на прошлой неделе, но в целом переговоры с аргентинцем начались в конце прошлого года, и поначалу представители команды из Эр-Рияда были уверены, что у них незначительные шансы договориться.

Однако со временем они выросли и на данный момент составляют примерно 50 на 50.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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38 комментариев

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Moscwow
Ответ гилберт
А зачем ему такие деньги? Чем очень очень большие деньги, которые есть у Месси, хуже чем очень, очень, очень большие деньги Аля? А годы жизни терять не очень хочется. Будучи очень богатым человеком, надо очень сильно любить деньги, чтобы принять такое предложение.
Не, Месси не очень любит деньги😂😂😂 разрываешь
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Alex DeLarge
Ответ vallabaza
Не дОяр говорите?)))
кто говорит?)
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AF007
Ответ СуперНегр228
Ну че хейтеры Рона скажут сейчас когда Месси тоже выберет саудийцев?
Месси если туда и поедет лет через 5, то в статусе лучшего игрока в истории, закрывшего все ачивки как со сборной, так и на клубном уровне.

Твой бездарь там оказался после того, как его отшили даже Айнтрахт с Брюгге)
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Moscwow
Только же обрадовались в предыдущей новости, что этот гениальный ангел ни за какие деньги туда не поедет и гордо сказал нет на арабском
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Alex DeLarge
эти двое уже заканчивают карьеру, а читать комментарии дебичей олоров так-же весело. Как буд-то смотришь в клетку с обезьнами, которые говном друг друга закидывают.
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Ярик01
Ответ Yubaba
Если перейдет, то добавится комментариев от тех, кто сейчас эту лигу называет дворовой, типа: "Ну а что, нормальная лига. Видели как они растут в рейтингах?"))
Переход ничего не решает, была и будет дворовой
Но бабки очуменные, два с половиной года и миллиард
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AnMe
Ответ Kyancey
Четыреста.Миллионов.Евро.В год😱😱😱
Учитывая что вроде там почти налоги не платят. Когда в той же Испании или Париже огромные проценты взимают
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инок
Думаю, Барселона сама не заинтересована в возвращении Месси. Команду опять под него перестраивать смысла нет. И денег на Месси там тоже нет - думаю, они поговорили и друг друга поняли.
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Jaxongir Shodiev
Ответ Пирс Морган
Ну, все логично, либо перейдет, либо нет
Не, в первый раз на спортсе? Это отдельные новости: Месси возможно останется в ПСЖ, Месси уйдет из ПСЖ, Месси вряд ли перейдет в Барсу, Месси вряд ли поедет в Аргентину, Месси вряд ли останется в Европе и т.д.
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Dowlet Gandymow
это безумие
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Jaxongir Shodiev
Надо было мяч гонять, а не матешу учить
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Экспертное мнение
Ответ СуперНегр228
Ну че хейтеры Рона скажут сейчас когда Месси тоже выберет саудийцев?
Зато мы точно знаем что скажут хейтеры Месси, когда Лео отклонит это предложение - "Такого предложения не было, новость фейк". Хотя погодите, это же уже было в прошлой новости.
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Родя Раскольников
Эталонная работа журналистов espn: взять инфу у действительно надежных журналистов про предложение арабов Месси --> написать, что оно поступило еще несколько недель назад (но сообщить об этом мы решили только сейчас) --> изменить шаблон из взятого источника с "Месси не собирается уходить из европейского футбола" на "шансы 50 на 50" (в любом случае произойдет так, как они написали).

Ну а редакторам спортса тоже кушать надо. Все в плюсе.
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Адам Нинуху
Будет дураком если не перейдёт где ещё 400 дадут а в барсе он ничего не выиграет
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Doutor C.V.
Ответ Полуэктов Пётр
Да от кого? Только самый распоследний лицемер станет осуждать Месси за подобный переход.
а, ну то есть, ты из тех, кто проституток называешь "работницами секс-индустрии".
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Greatest Of All Time
Ответ Yubaba
Если перейдет, то добавится комментариев от тех, кто сейчас эту лигу называет дворовой, типа: "Ну а что, нормальная лига. Видели как они растут в рейтингах?"))
Для меня этот лига был и будет дно лигой. Даже если туда перейдёт Месси.
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гилберт
Задолбади чес слово. Контракт на сколько? Это же очень важно.
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Полуэктов Пётр
Ответ Doutor C.V.
так никакого уважения после этого уже не будет
Да от кого?
Только самый распоследний лицемер станет осуждать Месси за подобный переход.
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гилберт
Ответ Вова Гаврилов
При всем уважении, он больше нигде таких денег не получит
А зачем ему такие деньги? Чем очень очень большие деньги, которые есть у Месси, хуже чем очень, очень, очень большие деньги Аля? А годы жизни терять не очень хочется. Будучи очень богатым человеком, надо очень сильно любить деньги, чтобы принять такое предложение.
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Милан 19
И это в 35 лет ☝️ ...
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Отец Абду
Либо в Барсу, либо за крупным контрактом в истории футбола:)
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Tun
Канеш перейдёт, в 40 раз больше тех копеек от Барсы, заслужил
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Demyan Grachev
а потом у бедуинов закончится нефть )
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Сергей Кильцов
Либо да, либо нет, что Месси будет в Спартаке. Тоже 50 на 50.
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Милан 19
Как можно отказаться от 400 миллионов ? 🤦‍♂️
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