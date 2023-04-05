Вероятность перехода Месси в «Аль-Хилаль» на 400+ млн евро в год растет. Лео обдумывает это (ESPN)

Лионель Месси обдумывает возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии

Сообщалось, что форвард « » получил от « » предложение на более чем 400 млн евро в год.

По данным , оно поступило на прошлой неделе, но в целом переговоры с аргентинцем начались в конце прошлого года, и поначалу представители команды из Эр-Рияда были уверены, что у них незначительные шансы договориться.

Однако со временем они выросли и на данный момент составляют примерно 50 на 50.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)