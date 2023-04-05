Вероятность перехода Месси в «Аль-Хилаль» на 400+ млн евро в год растет. Лео обдумывает это (ESPN)
Лионель Месси обдумывает возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии
Сообщалось, что форвард «ПСЖ» получил от «Аль-Хилаля» предложение на более чем 400 млн евро в год.
По данным ESPN, оно поступило на прошлой неделе, но в целом переговоры с аргентинцем начались в конце прошлого года, и поначалу представители команды из Эр-Рияда были уверены, что у них незначительные шансы договориться.
Однако со временем они выросли и на данный момент составляют примерно 50 на 50.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
Твой бездарь там оказался после того, как его отшили даже Айнтрахт с Брюгге)
Но бабки очуменные, два с половиной года и миллиард
Ну а редакторам спортса тоже кушать надо. Все в плюсе.
Только самый распоследний лицемер станет осуждать Месси за подобный переход.