«ПСЖ» хочет снизить зарплату Месси на четверть в новом контракте. Лео не нравится такой вариант, но предложений от других клубов нет

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция деньги Футбол

«ПСЖ» хочет, чтобы Лионель Месси снизил зарплату на четверть ради нового контракта

«ПСЖ» продолжает переговоры с Лео Месси об условиях нового контракта, но стороны пока далеки от договоренности. Все указывает на то, что она не будет достигнута.

Как пишет L’Équipe, парижане предлагают форварду снизить зарплату, так как не хотят повторять ошибки, допущенные предыдущим летом. Тогда из-за раздутой зарплатной ведомости клубу пришлось подписывать наиболее дешевых игроков.

По данным источника, «ПСЖ» хочет, чтобы Месси снизил зарплату на четверть. Лео и его окружение не хотят принимать такой вариант, но на данный момент у форварда нет конкретных предложений от других клубов.

Пока все указывает на то, что Месси не останется в «ПСЖ». Если же это произойдет, то на условиях французского клуба. 

Сообщалось, что уверенность «Барселоны» в возвращении Лео растет. Также появлялась информация об отказе Месси от снижения зарплаты.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В этом сезоне у него 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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129 комментариев

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Александра Александрова
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
нет
Да , так и есть ) поэтому ты и страдаешь )
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Александра Александрова
Скорее тебя корежит , от того что Месси выиграл чм , а Роналду это бесполезный баласт на всех ЧМ с 0+0 в лей офф и 0 медалей , когда леао вышел на 5 минут и забил в плей офф , рамуш за 60 минут забил три раза , а Роналду 0 на палочке )вот тебя и корёжит )
нет
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Роман
Только Роналду играл в этом возрасте и был ещё нужен, в 37 лет ушёл потом в МЮ. А Месси в 35 уже никому не нужен, разве что Барсе за бесплатно. Вот так вот чемпион мира с рекордными пенками оказался никому не нужен.
полностью с вами согласен
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Александра Александрова
Ответ Vincent Ng
Не так. Вот у тебя контракт заканчивается. Есть вероятность что ты останешь без работы, так как вариантов с такой зарплатой нету. Ввиду твоего возраста работадатель предлагает еще поработать на меньшую зарплату или идешь на пенсию. Что выберешь? До сих пор не согласен?
Так это проблема сугубо Псж и Месси , вам какое дело , до совершенно чужих людей и чужих денег , это нормально когда работодатель хочет сэкономить ,также нормально , если ты хочешь иметь зп звыше ! Они уж думаю договорятся или не договорятся , без вас )
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Ришад Хайруллин
Ответ Vincent Ng
Не так. Вот у тебя контракт заканчивается. Есть вероятность что ты останешь без работы, так как вариантов с такой зарплатой нету. Ввиду твоего возраста работадатель предлагает еще поработать на меньшую зарплату или идешь на пенсию. Что выберешь? До сих пор не согласен?
выберу те условия которые были до этого, зная то что есть один человек который не особо лучше тебя работает но получает в разы больше но к нему претензий меньше
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Tommy_2_0_7
Очень напоминает начало какой-то истории, где все почему-то угорали из-за дела одного знаменитого парня...дежавю ? Да неет, просто сегодня упор делают на молодежь. Миру герои стали не нужны.
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Иван Лапин
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
все смеялись над Роналду, тут история повторяется
так тут еще раньше история началась, после барсы от месси все отказались, кроме псж.
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Bayern2004
Хочет получать как Мбаппе? Охо хо...Финансовые аппетиты аргентинца обратно пропорциональны качеству его игры.
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Vincent Ng
Ответ Ришад Хайруллин
если на твоей работе попросят снизить зп ты будешь согласен?
Не так. Вот у тебя контракт заканчивается. Есть вероятность что ты останешь без работы, так как вариантов с такой зарплатой нету. Ввиду твоего возраста работадатель предлагает еще поработать на меньшую зарплату или идешь на пенсию. Что выберешь? До сих пор не согласен?
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Евгений Громов 22
Я бы на месте боссов Барсы хорошенько подумал прежде чем зазывать Лео обратно
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Александра Александрова
Ответ arspurs9
Роналду смешал клуб? Или все же руководство?) Думаю стоит взрослеть и учиться читать, ровно по этому в Англии на всевозможных интернет площадках фанаты Манчестера не были к нему радикально настроены после вью, а многие признали, что в чем-то он прав)
А руководство это не клуб , тренер это не клуб , футболисты это не клуб ? У вас какое то детское инфантильное представление о жизни , если вы оправдываете , поступки 37 летнего взрослого мужика , который от своего наристичного расстройства , кидает какие то детские обидки на клуб , который сделал из него топ футболиста , когда в первую очередь спросить нужно с себя , если ты не тянешь , если ты не уважаешь тренера и партнеров и забиваешь на предсезонку , какой пример молодежи ты падаешь , я звезда делаю, что хочу ?почему без него Мю занимал 2-3 места , с якобы плохим бассейном , тренером руководством, фктболситами , а после его прихода 6 место и начались истерики , бассейн не такой , тренер не такой , руководство не такое , партнёры не такие , это руководство выписало ему самую высокую зп в апл и это его благодарность ?
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BurBon
Ответ Алексей Ненахов
Представляю если Перес решит подорвать барсу , подпишет Месси , полыхать в Каталонии будет сильнее чем при испытании ядерной бомбы
Полыхать может только у тебя, после того как ты посмотришь на турнирную таблицу.
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batterbin
Ответ Егор Крид58
у меня вопрос. В каком клубе пригодился бы Месси? если бы он был готов играть примерно за 6-10🍋 в год.
За 6-10 миллионов в год Месси не готов играть на топ уровне нигде. В 35 лет, после завоевания всех значимых титулов за смешные по его меркам деньги жопу рвать? Не смеши. Наиболее правильный и логичный вариант - уехать в закат со своей женой и детьми на гастроли в какой-нибудь арабский край или в МЛС на худой конец.
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Artuom Batishev
Ответ Ortego
Точно, за 15 лямов можно взять Де Брюйне и Фернандеша, ещё и сдача останется.
Говорится о зарплате, а не о сумме трансфера. 15 лямов зарплаты - хорошая сумма.
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Илья Богданов
Ответ Temp LC
Ситуация максимально похожая. Роналду также любили на Траффорде при его возвращении, что аж со стадионов не выпрыгивали. Но потом всё равно так с позором и ушел. Но при при этом, могу подчеркнуть, болельщики МЮ ни разу не освистали Роналду за ужасный сезон
Ну схожести есть, но все-таки одно дело - убрать не воспитанника, который отдал 7 лет был в клубе, а другое - воспитанника, который всю жизнь в команде, с днк, бчк и все такое. Если Роналду просто любили в МЮ, то на Месси молятся в Барсе, его будет ощутимо сложнее убрать из команды
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arspurs9
Ответ Barca_mania
ты нормальный? в ворота Аргентины три пеналя поставили в финале
3?) Почему не 33?
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Kipriot
Ответ Kipriot
Верен себе и своим принципам доконца. Если уже с Барселоной распрощаться смог, то тут вообще без проблем
Пару минут, уже минус 🤣 минута ушла на то, чтобы разобраться, как это делать левой рукой наверное
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arspurs9
Ответ Александра Александрова
Лучший по гол + пас в лиге 1 , это не 1 гол с пенальти за Мю за полсезона , о каких повторениях речь ? Так и Роналду смешал с коричневой массой клуб , который сделал из него топ футболиста поэтому многие и смеются над ним , не потому что он ненужный баласт , а потому что он как человек г !и псж хочет подписать с Месси контракт , а Мю просто выпнул пешехода в чемпионат песков и верблюдов )
Роналду смешал клуб? Или все же руководство?) Думаю стоит взрослеть и учиться читать, ровно по этому в Англии на всевозможных интернет площадках фанаты Манчестера не были к нему радикально настроены после вью, а многие признали, что в чем-то он прав)
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Alexandr Donskoy
Ответ Руслан Мусагалиев
А разве Рон не вернулся в МЮ перед пенсией, правда он вернулся уже в более позднем возрасте, Месси может его переплюнуть, неудачный вояж за пределы Каталонии оказался )))
Опять боль что Месси вернётся в Барселону??))))а мальчик
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Alexandr Donskoy
Ответ deadjoker
Ну вернется и что дальше? У Хави будут те же проблемы что и у тен хага с Роналду. А дальше либо Хави попрут либо Месси придется опять отцеплять
Не нукай мальчик. Месси чемпион мира лучший игрок планеты. Давай до свидания
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arspurs9
Ответ Абдул Абакаев
история совсем разная. у Лео партнёр который получает 2 раза больше. а снизить ЗП хотят ему
И что в этом такого? Почему срезать что-то должны другому, кто может играть еще лет 10 и является лучшим игроком команды?
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Kipriot
Ответ А.Э.РАСИМ
Забавно смотреть, как шайка фанатиков Шакала набросились на Месси за всё, что он сделал за карьеру Право, это забавно смотрится.Особенно та детская мстительность уморительна. Месси чемпион мира, 7 кратный лучший футболист мира, то есть, его признавали лучшим примерно в каждые два года. Это невооброзимо. Он гигант. Следим за укусами шакалов дальше.
Самое смешное, что футболисты сами признают, что некоторые зм были просто украдены у других, даже чм не все признают честным. Ладно история забудет об этом, но в данный момент у всех нас есть, хоть и маленькая, толика сомнения в его зм и чм. Прикинь, не только из-за нелюбви к нему, а потому что так и есть, типо не бывает дыма без огня. Так что, кажись из шакала и сделали того самого, что называют месси.
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Alexandr Donskoy
Ответ sayemlo
забивать голы и набивать себе статистику это позор ? ты лучше расскажи про успехи месе в псж🤣🤣🤣 закончить сезон с 6 голами только меси может
Мальчик сделай одолжение не пиши мне ясно
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Эркинбек Апаканов
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
все смеялись над Роналду, тут история повторяется
Роналду до 38 лет играл в Европе. Месси уже никому не нужен))) .
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Kipriot
Верен себе и своим принципам доконца. Если уже с Барселоной распрощаться смог, то тут вообще без проблем
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