«ПСЖ» хочет снизить зарплату Месси на четверть в новом контракте. Лео не нравится такой вариант, но предложений от других клубов нет

«ПСЖ» хочет, чтобы Лионель Месси снизил зарплату на четверть ради нового контракта

« » продолжает переговоры с Лео Месси об условиях нового контракта, но стороны пока далеки от договоренности. Все указывает на то, что она не будет достигнута.

Как пишет L’Équipe, парижане предлагают форварду снизить зарплату, так как не хотят повторять ошибки, допущенные предыдущим летом. Тогда из-за раздутой зарплатной ведомости клубу пришлось подписывать наиболее дешевых игроков.

По данным источника, «ПСЖ» хочет, чтобы Месси снизил зарплату на четверть. Лео и его окружение не хотят принимать такой вариант, но на данный момент у форварда нет конкретных предложений от других клубов.

Пока все указывает на то, что Месси не останется в «ПСЖ». Если же это произойдет, то на условиях французского клуба.

Сообщалось, что уверенность «Барселоны» в возвращении Лео растет. Также появлялась информация об отказе Месси от снижения зарплаты.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В этом сезоне у него 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.