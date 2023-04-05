Месси отклонил предложение «Аль-Хилаля» на 400+ млн евро в год (Герман Гарсия Грова)
Лионель Месси отказался от перехода в чемпионат Саудовской Аравии
Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» предложил форварду «ПСЖ» контракт на сумму свыше 400 млн евро в год.
Аргентинец отклонил это предложение, пишет журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова. Месси, как и сообщалось ранее, хочет продолжить карьеру в Европе.
«ПСЖ» предлагает игроку контракт с понижением зарплаты, а «Барселона», заинтересованная в возвращении Лионеля, заняла выжидательную позицию.
Контракт Месси с парижским клубом действует до конца этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
но конечно хочется на него ещё в Европе посмотреть. в крайнем случае, в МЛС
Месси всегда был алчный. И вечные контрактные проблемы это подтверждают. Но разве это что-то плохое?
Только история с 400млн - обычные агентские байки для выбивания контракта.
Конечно, Месси могут сделать подобное предложение, но не через СМИ, трубя про это каждый день, что бы потом разыграть монету, как благодушный Лео отказывается от этой кучи денег)
Месси не упадет ниже роналду , играть в лиге верблюдов