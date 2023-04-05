Месси отклонил предложение «Аль-Хилаля» на 400+ млн евро в год (Герман Гарсия Грова)

Лионель Месси отказался от перехода в чемпионат Саудовской Аравии

Ранее стало известно, что « » предложил форварду « » контракт на сумму свыше 400 млн евро в год.

Аргентинец отклонил это предложение, пишет журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова. Месси, как и сообщалось ранее, хочет продолжить карьеру в Европе.

«ПСЖ» предлагает игроку контракт с понижением зарплаты, а « », заинтересованная в возвращении , заняла выжидательную позицию.

Контракт Месси с парижским клубом действует до конца этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.