Месси отклонил предложение «Аль-Хилаля» на 400+ млн евро в год (Герман Гарсия Грова)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Лионель Месси отказался от перехода в чемпионат Саудовской Аравии

Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» предложил форварду «ПСЖ» контракт на сумму свыше 400 млн евро в год.

Аргентинец отклонил это предложение, пишет журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова. Месси, как и сообщалось ранее, хочет продолжить карьеру в Европе.

«ПСЖ» предлагает игроку контракт с понижением зарплаты, а «Барселона», заинтересованная в возвращении Лионеля, заняла выжидательную позицию.

Контракт Месси с парижским клубом действует до конца этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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79 комментариев

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Екн Лор
Ответ FC.Barcelona
Эх, такой удар по хейтерам, которые утверждал что Месси алчный гном. Снова пришлось утереться
Ещё не вечер, Роналду тоже ведь отказывал сначала. Видимо и Месси пока что наивно ждёт золотых гор от ПСЖ
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Комил Мирзаев
только легендарный и лучше игрок история может только отказаться даже миллиард не помогут им подписать Месси!!
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Алексей Матыгин
ужель в америгу поедет?
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rober
У криша крыша поехала как можно отказаться от таких денег
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JURAVLI
даже если бы согласился, он в футболе выиграл всё и вправе заработать космические суммы на пенсию... правнуков 😂
но конечно хочется на него ещё в Европе посмотреть. в крайнем случае, в МЛС
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Ola BP
Ответ FC.Barcelona
Эх, такой удар по хейтерам, которые утверждал что Месси алчный гном. Снова пришлось утереться
Пхахах
Месси всегда был алчный. И вечные контрактные проблемы это подтверждают. Но разве это что-то плохое?
Только история с 400млн - обычные агентские байки для выбивания контракта.
Конечно, Месси могут сделать подобное предложение, но не через СМИ, трубя про это каждый день, что бы потом разыграть монету, как благодушный Лео отказывается от этой кучи денег)
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Marcs
Я могу подписать контракт
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astatnik
Роналду тоже отклонял , а потом согласился
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Милан 19
Как можно отказаться от 400 миллионов ? 🤦‍♂️
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MonkeyMeister
Эти деньги, объективно, тратить некуда.
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Святослав Федорович
Ответ Iamliam
Где все те люди, которые постоянно пишут, что он доит Барсу и Псж? Человек очевидно живет ради футбола, а не ради денег и эта новость лишнее тому подтверждение.
сейчас набегут с кукареканьем про Барсу. только вот предлагаю вспомнить, что он соглашался наполовину урезать контракт. или что они хотят, когда говорят, что мог бы за родной клуб чуть ли не бесплатно? чтобы лучший игрок в истории получал меньше Дембеле, который из лазарета не вылазил? Если сокращать зарплаты, то сокращать всем, начиная от президента и руоковдства, заканчивая тренерским, медицинским, скаутским штабами и всем без исключения футболистами. это было бы справедливо
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Фаррух Касимов
"Алчный" Месси отказался от 400 лямов?😳Не верю.Тут явно пахнет заговором🤭,Месси просто подкупил клуб Аль Хилаль и шейхов чтобы те ему предложили ему такую бешеную зарплату .🤑
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Водяра
Ответ Cruel Snake
Жить надо так, что-бы отклонять предложение в 400 мультов
У него доходы больше от наркоторговли в Розарио.
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Greatest Of All Time
Ответ Вячеслав Новиков
Где-то заплакал один португалец
А он вечно плачет. А кому нравится быть вечно в тени.
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Водяра
Торгуется.
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Yusa Naza
Ответ psixyec
Зато пойдет доить БЧК на 200 лямов, чтобы Лапорта использовал 20 рычагов. Гений!
он то да, а вот ты как был в так и там.
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cektor
это же не герцог Люксембурга ))
Месси не упадет ниже роналду , играть в лиге верблюдов
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Doug DeMuro99
После этой новости из окна номера Роналду вылетел телевизор
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KozlikX
Ответ L A
Ну и правильно зачем ему эти 400 лямов,он же не бедствует,главный приоритет не деньги же для футболиста
скажи это человеку симпатичнее Руни
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Терминатор///Айлбибекович
Респект.Лео еще сезона 3-4 в Европе поиграет.Потом уже можно на заработки в дворовую Лигу.
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VERBLYUD
Ответ Игорь Климов
И ещё дважды в карьере Лео Месси был признан MVP этого турнира! 🇦🇷
Пожалуй, этот рекорд надолго останется у Лео. Не представляю, чтобы какой-то другой игрок в ближайшие 20 лет станет лучшим на 2-х разных ЧМ)
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Анастасия Громова
Ответ Max M
у меня одного новости через одно место открываются? открываешь одну, открывается другая, вместо более ранних открывается одна и та же какая-то другая
Обновите до последней версии, все наладится.
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Вячеслав Новиков
Где-то заплакал один португалец
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Джавид Гасанов
Папа Месси, после отказа Леонеля, упал в обморок
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Антон Bratishchev
Ответ Faulheit
555млн за 4 года - такова цена любви к футболу и родному клубу. Я тебя понял
Кто минусует, тому правда глаза выжигает😂
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