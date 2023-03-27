Все клубы МЛС могут поучаствовать в трансфере .

Ранее сообщалось, что вероятность перехода 35-летнего аргентинца в МЛС оценивают в 10-20%, Дэвид Бекхэм и его «Интер» общались с окружением Лео во время ЧМ-2022. Также утверждалось, что «Интер» может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году – к открытию стадиона.

По информации Diario SPORT, у клуба из Майами нет возможности для приглашения чемпиона мира, даже в том случае, если он будет свободным агентом, так как в лиге действуют серьезные ограничения. Самая высокая зарплата не превышает 6 млн евро в год.

Однако американская лига приняла решение, которое может помочь одному из клубов пригласить Месси. На недавней встрече владельцев клубов, состоявшейся около шести недель назад, была достигнута договоренность относительно попыток борьбы за Лионеля.

Была придумана такая формула: все клубы МЛС будут платить часть зарплаты Месси, чтобы он мог подписать контракт с одной из команд, а сам Лео должен решить, где он хочет играть – в Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или где-то еще.

Это связано с тем, что присутствие Месси в лиге спровоцирует увеличение цен на телевизионные права. Кроме того, Месси позволил бы МЛС сделать важный качественный скачок в популяризации футбола в США перед .

При этом сам Месси пока не говорил о продолжении карьеры в . Считается, что он хочет и дальше играть в Европе. « » уже сделал ему предложение о новом контракте и рассматривает возможность направить второе предложение. « » хотела бы вернуть Лео, но у нее нет возможности сделать это.