Все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты, какую бы команду он ни выбрал. Его приход повысит цену на ТВ-права и интерес к футболу в США (Diario Sport)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы бизнес ЧМ-2026 деньги бизнес и маркетинг Футбол

Все клубы МЛС могут поучаствовать в трансфере Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что вероятность перехода 35-летнего аргентинца в МЛС оценивают в 10-20%, Дэвид Бекхэм и его «Интер» общались с окружением Лео во время ЧМ-2022. Также утверждалось, что «Интер» может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году – к открытию стадиона.

По информации Diario SPORT, у клуба из Майами нет возможности для приглашения чемпиона мира, даже в том случае, если он будет свободным агентом, так как в лиге действуют серьезные ограничения. Самая высокая зарплата не превышает 6 млн евро в год.

Однако американская лига приняла решение, которое может помочь одному из клубов пригласить Месси. На недавней встрече владельцев клубов, состоявшейся около шести недель назад, была достигнута договоренность относительно попыток борьбы за Лионеля.

Была придумана такая формула: все клубы МЛС будут платить часть зарплаты Месси, чтобы он мог подписать контракт с одной из команд, а сам Лео должен решить, где он хочет играть – в Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или где-то еще.

Это связано с тем, что присутствие Месси в лиге спровоцирует увеличение цен на телевизионные права. Кроме того, Месси позволил бы МЛС сделать важный качественный скачок в популяризации футбола в США перед ЧМ-2026.

При этом сам Месси пока не говорил о продолжении карьеры в МЛС. Считается, что он хочет и дальше играть в Европе. «ПСЖ» уже сделал ему предложение о новом контракте и рассматривает возможность направить второе предложение. «Барселона» хотела бы вернуть Лео, но у нее нет возможности сделать это.

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64 комментария

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Ришад Хайруллин
Ответ Абдул Абакаев
норм завершение как по мне! даже без возвращения в барсу или в аргентину
хотелось бы чтобы сезон в барсе отыграл, чтобы смогли нормальные проводы провести
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Кирилл Новокщенов
Ответ Юрий Безуглый
То есть, вся лига, кроме одной команды, будет платить Месси за голы в собственные ворота. Уникально
Посмотрите с другой стороны - они будут платить месси за то, чтобы он приехал играть на их стадионы, где они продают билеты, атрибутику и еду. Так противоречия нет
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VERBLYUD
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
он давно завершил ее
Но при этом является главным фаворитом ЗМ-2023👍
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Алексей Ненахов
Ответ Юрий Безуглый
То есть, вся лига, кроме одной команды, будет платить Месси за голы в собственные ворота. Уникально
Мазохиская футбольная лига
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Абдул Абакаев
Ответ Миша 51
Полностью согласен! Но всё равно печально, что такой великий игрок скоро завершит карьеру.
мне кажется, что всё его величие как игрока, нам только предстоит осознать, когда он закончит карьеру
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Игорь Климов
Ответ AF007
А вот криштика что-то никто к себе не позвал. Пришлось покупать жоржине паранджу и катить в пустыню
Португалец7 - это сбитый лётчик, кому он ещё нужен кроме своих фанатов?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Mr.Trol
США это не Саудовская Аравия, но тоже норм. Вся лига ждёт его. Думаю, после этого сезона и ЗМ можно ехать, других мотиваций в Европе у него уже нет, а стать лицом всей лиги самой могущественной страны и встать в США в один ряд с Джорданом это не х собачий.
В США его никто не знает, кроме нелегальных мигрантов из Мексики)
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Uragan
Ответ Юрий Безуглый
То есть, вся лига, кроме одной команды, будет платить Месси за голы в собственные ворота. Уникально
Ну гораздо круче, если речь еще идет и о США, играть против команды, где есть Месси, чем против команды, где его нет, и выиграть этот матч - та еще мотивация. Так что win-win
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cektor
уровень и интерес точно поднимет , это США , а не чемп верблюдов
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Миша 51
К тому, что Месси после МЛС тоже может карьеру завершить
он давно завершил ее
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BeastI666I
Ответ Юрий Безуглый
Собственно, поэтому я лучше рано утром встану и НХЛ посмотрю, чем включу КХЛ в удобное время. Там шоу, у нас тоскливая борьба за результат. Кроме Ларионова. Ну и других видов спорта тоже касается, конечно
да. помню времена, когда смотрел НХЛ, играл в НХЛ на ПК ) И НБА... так было все это красочно. Заводило, давало эмоции.
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Vitto
Ответ шампион
Шейхи уже купили гному ЗМ и ЧМ, теперь можно поиграть и в Млс. Из любви к футболу, конечно. Какие деньги. Лео бессребреник.
За эту скромность даже срок имеет.
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Lazizbek Gulyamov
Америка норм страна чтобы жить. Пусть спокойно доигравает там
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AF007
А вот криштика что-то никто к себе не позвал. Пришлось покупать жоржине паранджу и катить в пустыню
+5
-3
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fellx
Ответ benjamin92
Вот оно - величие!
Да, у США великая экономика
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Роман
2022 год Месси переходит в Катарский ПСЖ ему покупают ЧМ. 2026 год Месси переходит в МЛС...
Байден дарит ему хаймарс
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Василий Рязанцев
Ответ maks44
Это все равно что все клубы РПЛ будут скидываться на зарплату Малкома.
вся страна скидывается и не только на него
+7
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fellx
Ответ London.is.blue
Что удивительного? Даже фанаты в лиге верблюдов кричат «Месси, Месси». Привезли фейкового гоата, все ждут настоящего.
Успокойся) Там полный стадион родной Месси Барсы кричали фирменный Siuuu от Роналду. Можете считать Месси лучшим, но эффекта Роналду он не даст никогда. Даже лига 1 не поднялась на новый уровень, что там США)) там Златан уже всё поднял
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-5
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Лёвик Султановс
Ответ Дри66линг Нейа
Бейл завершил карьеру после ухода в МЛС(
ты так говоришь, как будто месси не 35, а 25 лет.
+1
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Юрий Безуглый
Ответ BeastI666I
слава богу, хотя бы кто-то это понимает. А то в РФ играют явно на результат, так как шоу ноль )))) Еще главное все это очень героично! умрем за родину! победим западные клубы ))))
Собственно, поэтому я лучше рано утром встану и НХЛ посмотрю, чем включу КХЛ в удобное время. Там шоу, у нас тоскливая борьба за результат. Кроме Ларионова. Ну и других видов спорта тоже касается, конечно
+4
-1
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Игорь Климов
Это ясное дело, что все клубы согласны много платить самому выдающемуся футболисту современности - Лео Месси! 🇦🇷
Но Лео Месси ещё поиграет на высшем уровне в топ-5 Европы во всех турнирах.
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alberto-m
Ответ Artem Piatkov
Судя по всему и второй ЧМ подряд купят Как и Катар оплатил за переход в ПСЖ
Есть доказательства????
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Новый тренер ФК Спартак
Батя аргентинца такой руки уже трет, а саудиты напряглись
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шампион
Шейхи уже купили гному ЗМ и ЧМ, теперь можно поиграть и в Млс. Из любви к футболу, конечно. Какие деньги. Лео бессребреник.
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-2
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Vitalik Barbacari
Клубы готовы платить Месси зарплату только если он обещает не забивать им голы) а если забивает то Месси платит им
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