Зобнин о переходе в Азию: «Это шаг назад, в Европе было бы лучше. Понимаю, что нас особо слушать никто не будет»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выступил против перехода РФС в Азию.
– Какова мотивация профессионального спортсмена, одного из лидеров «Спартака» в условиях бана УЕФА и ФИФА?
– Это тяжелая ситуация. Но мы играем за самый популярный клуб страны, мы не играем где-то во второй лиге. Это «Спартак» Москва.
Мотивация в том, чтобы показывать себя, радовать болельщиков. И ждать разрешения ситуации.
– Как вы как профессиональный футболист смотрите на переход в Азию?
– Как профессиональный футболист – это шаг назад. Думаю, что в Европе было бы лучше.
– Вам было бы интересно играть в азиатских турнирах?
– У меня нет выбора. Я профессиональный футболист. Куда скажут, туда и поеду.
Я эти вопросы не решаю, так понимаю, что нас особо слушать никто не будет. Просто приму тот выбор, который будет сделан. Решение принимают руководители, – сказал Зобнин.
Вот типы из одного города футбол. как организовали по примеру земляков в управлении страной....творят. что хотят и никого слушать не желают....породив полную безисходность и покорство жителей страны и футболистов...
Все, что надо знать о профессиональном футболе в России и не только.
В Азию проще перейти и забыть о них. Чисто ради сборной. Самой РПЛ что еврочашки, что азиячашки ни к чему особо, она и так сильнейшая лига мира, а лишние турниры лишь отвлекают от внутренней борьбы.