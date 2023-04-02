Зобнин о переходе в Азию: «Это шаг назад, в Европе было бы лучше. Понимаю, что нас особо слушать никто не будет»

Полузащитник « » выступил против перехода в Азию.

– Какова мотивация профессионального спортсмена, одного из лидеров «Спартака» в условиях бана УЕФА и ФИФА?

– Это тяжелая ситуация. Но мы играем за самый популярный клуб страны, мы не играем где-то во второй лиге. Это «Спартак» Москва.

Мотивация в том, чтобы показывать себя, радовать болельщиков. И ждать разрешения ситуации.

– Как вы как профессиональный футболист смотрите на переход в Азию?

– Как профессиональный футболист – это шаг назад. Думаю, что в Европе было бы лучше.

– Вам было бы интересно играть в азиатских турнирах?

– У меня нет выбора. Я профессиональный футболист. Куда скажут, туда и поеду.

Я эти вопросы не решаю, так понимаю, что нас особо слушать никто не будет. Просто приму тот выбор, который будет сделан. Решение принимают руководители, – сказал Зобнин.