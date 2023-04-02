Зобнин о переходе в Азию: «Это шаг назад, в Европе было бы лучше. Понимаю, что нас особо слушать никто не будет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Роман Зобнин Политика Футбол

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выступил против перехода РФС в Азию.

– Какова мотивация профессионального спортсмена, одного из лидеров «Спартака» в условиях бана УЕФА и ФИФА?

– Это тяжелая ситуация. Но мы играем за самый популярный клуб страны, мы не играем где-то во второй лиге. Это «Спартак» Москва.

Мотивация в том, чтобы показывать себя, радовать болельщиков. И ждать разрешения ситуации.

– Как вы как профессиональный футболист смотрите на переход в Азию?

– Как профессиональный футболист – это шаг назад. Думаю, что в Европе было бы лучше.

– Вам было бы интересно играть в азиатских турнирах?

– У меня нет выбора. Я профессиональный футболист. Куда скажут, туда и поеду.

Я эти вопросы не решаю, так понимаю, что нас особо слушать никто не будет. Просто приму тот выбор, который будет сделан. Решение принимают руководители, – сказал Зобнин.

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12 комментариев

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muslim95
Ответ Savarona25
"Никто меня слушать не будет", "нет выбора", "что скажут, то и буду делать" - широко популярные народные тезисы. Может поэтому так и живем?
Он хотя бы выразил своё мнение
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Ковид 07.10.52
Я эти вопросы не решаю, так понимаю, что нас особо слушать никто не будет...
Вот типы из одного города футбол. как организовали по примеру земляков в управлении страной....творят. что хотят и никого слушать не желают....породив полную безисходность и покорство жителей страны и футболистов...
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a2wai
>У меня нет выбора. Я профессиональный футболист. Куда скажут, туда и поеду.

Все, что надо знать о профессиональном футболе в России и не только.
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Фут.Боль
Ответ Savarona25
"Никто меня слушать не будет", "нет выбора", "что скажут, то и буду делать" - широко популярные народные тезисы. Может поэтому так и живем?
Он выразил свою позицию, что игра в Азии - это шаг назад. Он футболист, а не руководитель, не он принимает решение, где играть, а где не играть.
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leppyanen
Какая Европа? Наш уровень футбола это чемпионат Антарктиды. Паспортисты хреновы.
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Игорь Новиков
Хорошо, что хоть мнение свое выразил. Молодец.
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<~Inter~>
Ответ Мосгорсуд
Ну допустим УЕФА сняла бан, и что? Больше половины команд там под давлением откажутся играть с нами, и потом....ездить в эти страны, просто не безопасно будет
В Азию какой смысл ездить? Чтобы на кубке Азии поиграть? Думаю большинство игроков предпочтут сосредоточиться на клубной карьере, а не играть эти бесполезные товарняки
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Фан Рубина
В европке можно остаться только в том случае, если нами будет реализована форма контроля над тамошними неразумными, которая не позволит им немотивированно уклоняться от матчей, исключать из турниров и вообще что-либо бойкотировать.

В Азию проще перейти и забыть о них. Чисто ради сборной. Самой РПЛ что еврочашки, что азиячашки ни к чему особо, она и так сильнейшая лига мира, а лишние турниры лишь отвлекают от внутренней борьбы.
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Savarona25
"Никто меня слушать не будет", "нет выбора", "что скажут, то и буду делать" - широко популярные народные тезисы. Может поэтому так и живем?
0
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Гамарджоба Генацвале
Естественно , шаг назад. Но не играть вообще нигде - это несколько шагов назад.
+3
-2
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Мосгорсуд
Ну допустим УЕФА сняла бан, и что? Больше половины команд там под давлением откажутся играть с нами, и потом....ездить в эти страны, просто не безопасно будет
+7
-2
+5
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nobrainnopain
Кстати, если руководители выберут Европу, то он все равно туда не поедет. Вот такое вот открытие ждёт это дарование
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