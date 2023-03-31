Дивеев о переходе в Азию: «Не хочу в этом разбираться и узнавать, все равно наше мнение никто слушать не будет. Мы можем сказать, но решат там»

уверен, что от мнения игроков не зависит, перейдет ли в Азию.

– Как относишься к тому, что мы играем с азиатскими сборными и вообще посматриваем в сторону Азии?

– Честно, я вот вообще не хочу в этом разбираться и узнавать. Потому что все равно наше мнение никто слушать не будет. Мы можем что-то сказать, но решат там.

Не хочу никого обидеть, но для меня – это совсем другое. Хочется играть с Германией, Данией, Швецией, любую команду берем, против Англии. То же самое с Лигой чемпионов и Лигой Европы.

А насчет Азии, я не то что против, понятно, что играть за сборную хочется, но тяжело что-то сказать, тут такой случай.

– Может, подождать?

– Смотря сколько ждать, – сказал защитник и сборной России в «Коммент.Шоу».