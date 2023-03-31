Дивеев о переходе в Азию: «Не хочу в этом разбираться и узнавать, все равно наше мнение никто слушать не будет. Мы можем сказать, но решат там»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев уверен, что от мнения игроков не зависит, перейдет ли РФС в Азию.

– Как относишься к тому, что мы играем с азиатскими сборными и вообще посматриваем в сторону Азии?

– Честно, я вот вообще не хочу в этом разбираться и узнавать. Потому что все равно наше мнение никто слушать не будет. Мы можем что-то сказать, но решат там.

Не хочу никого обидеть, но для меня Азия – это совсем другое. Хочется играть с Германией, Данией, Швецией, любую команду берем, против Англии. То же самое с Лигой чемпионов и Лигой Европы.

А насчет Азии, я не то что против, понятно, что играть за сборную хочется, но тяжело что-то сказать, тут такой случай.

– Может, подождать?

– Смотря сколько ждать, – сказал защитник ЦСКА и сборной России в «Коммент.Шоу».

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12 комментариев

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Roman Betenya
Ответ King_X
Вроде 93 в никнейме А такой подростковый и наивный максимализм, аж умиляет немного))
Всё правильно, не быть скотиной - наивный максимализм! Нужно глазки в пол, может, тогда хозяин погладит по шее.
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Sarumian
Дивеев: «Не хочу в этом разбираться и узнавать, все равно наше мнение никто слушать не будет. Мы можем сказать, но решат там»

1. Не хочу в этом разбираться и узнавать - хозяин разберётся.
2. Все равно наше мнение никто слушать не будет - если его не озвучить, то его никто не услышит. Хозяин решит за тебя.
3. Мы можем сказать, но решат там - скажи так, чтобы к твоему мнению прислушались или мычи до победного конца.
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Pavelaznaurov
Дивеев всюду—-интервью раздает,,,,,некого больше раскручивать????
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Tigo_Volchara93
Типичный холоп Мы не можем сказать, мы не можем решить, мы не можем не можем не можем… Вот и не можем, что законы каждый день печатаются против нас, пенсионный возраст подняли, конституцию переписали… а мы все не можем, не можем…
Вот ты угараешь, конечно. Кто спросит футболистов -то? Они решают что-ли, где им играть, а где не играть? Причем тут холоп? Ты еще напиши, что сборную и клубы футболисты других стран забанили.
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Aleksandr Danilov
Жёлтый заголовок. После этого он сказал, что конечно не хочет играть в Азии
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Ковид 07.10.52
Честно, я вот вообще не хочу в этом разбираться и узнавать. Потому что все равно наше мнение никто слушать не будет. Мы можем что-то сказать, но решат там....
Вот страну довели, что люди уже не верят, что их кто-то слушает , потому что понимают, что на них плюнули и творят. что хотят там....
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Инженер Управляющий
Ответ Tigo_Volchara93
Типичный холоп Мы не можем сказать, мы не можем решить, мы не можем не можем не можем… Вот и не можем, что законы каждый день печатаются против нас, пенсионный возраст подняли, конституцию переписали… а мы все не можем, не можем…
А ты можешь?
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jepp ebriloff
А столько же будут платить - поедет и в Геленджик во дворце батрачить. Холоп
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Александр Каретников
наши спортсмены настолько трусливые тресутся за свои контракты
+1
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King_X
Ответ Tigo_Volchara93
Типичный холоп Мы не можем сказать, мы не можем решить, мы не можем не можем не можем… Вот и не можем, что законы каждый день печатаются против нас, пенсионный возраст подняли, конституцию переписали… а мы все не можем, не можем…
Вроде 93 в никнейме
А такой подростковый и наивный максимализм, аж умиляет немного))
+13
-10
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DeltaForce
Ответ Tigo_Volchara93
Типичный холоп Мы не можем сказать, мы не можем решить, мы не можем не можем не можем… Вот и не можем, что законы каждый день печатаются против нас, пенсионный возраст подняли, конституцию переписали… а мы все не можем, не можем…
Идеальный гражданин для путинского режима
+20
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Tigo_Volchara93
Типичный холоп
Мы не можем сказать, мы не можем решить, мы не можем не можем не можем…
Вот и не можем, что законы каждый день печатаются против нас, пенсионный возраст подняли, конституцию переписали… а мы все не можем, не можем…
+29
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