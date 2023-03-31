Дивеев о переходе в Азию: «Не хочу в этом разбираться и узнавать, все равно наше мнение никто слушать не будет. Мы можем сказать, но решат там»
Игорь Дивеев уверен, что от мнения игроков не зависит, перейдет ли РФС в Азию.
– Как относишься к тому, что мы играем с азиатскими сборными и вообще посматриваем в сторону Азии?
– Честно, я вот вообще не хочу в этом разбираться и узнавать. Потому что все равно наше мнение никто слушать не будет. Мы можем что-то сказать, но решат там.
Не хочу никого обидеть, но для меня Азия – это совсем другое. Хочется играть с Германией, Данией, Швецией, любую команду берем, против Англии. То же самое с Лигой чемпионов и Лигой Европы.
А насчет Азии, я не то что против, понятно, что играть за сборную хочется, но тяжело что-то сказать, тут такой случай.
– Может, подождать?
– Смотря сколько ждать, – сказал защитник ЦСКА и сборной России в «Коммент.Шоу».
1. Не хочу в этом разбираться и узнавать - хозяин разберётся.
2. Все равно наше мнение никто слушать не будет - если его не озвучить, то его никто не услышит. Хозяин решит за тебя.
3. Мы можем сказать, но решат там - скажи так, чтобы к твоему мнению прислушались или мычи до победного конца.
Вот страну довели, что люди уже не верят, что их кто-то слушает , потому что понимают, что на них плюнули и творят. что хотят там....
А такой подростковый и наивный максимализм, аж умиляет немного))
Мы не можем сказать, мы не можем решить, мы не можем не можем не можем…
Вот и не можем, что законы каждый день печатаются против нас, пенсионный возраст подняли, конституцию переписали… а мы все не можем, не можем…