Тюкавин о переходе в Азию: «Ну а что еще делать? Не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Азиатская футбольная конфедерация Константин Тюкавин Winline Медиалига Сборная Медиалиги Футбол

Константин Тюкавин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Представляешь сборную России в АФК? У тебя впереди долгие годы карьеры – готов все это время играть в Азии?

– У меня простая позиция по этому вопросу: главное – играть. Если нас не вернут в Европу, готов играть в Азии.

Ну а что еще делать? Не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги, – сказал нападающий сборной России и «Динамо».

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8 комментариев

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arspurs9
Да уж лучше со сборной Медиалиги. Сомневаюсь, что клубы обрадуются, когда им скажут отпускать игроков летать по 15 часов туда обратно.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Анюточка Колыханова
А кто сказал, что в Азии сборная Россия будет играть?
А кто сказал, что в Европе будет?
+1
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Каба
Ответ Камбоджа Иванов
Интересно, после последних 5 товарняков кто-то ещё реально считает, что Азия для сборной России будет легка?
дело не в лёгкости, а в возможности играть официальные матчи
+4
-2
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EnzO
Школьники, которые за медиалигу, уже пылают 😄
+5
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В Питере Пять
А кому вы в Азии нужны?
+1
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Камбоджа Иванов
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
А вы - это кто? Уйгуры?
+9
-6
+3
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Камбоджа Иванов
Интересно, после последних 5 товарняков кто-то ещё реально считает, что Азия для сборной России будет легка?
+2
-4
-2
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Анюточка Колыханова
А кто сказал, что в Азии сборная Россия будет играть?
+24
-16
+8
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