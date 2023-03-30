Тюкавин о переходе в Азию: «Ну а что еще делать? Не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги»
Константин Тюкавин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Представляешь сборную России в АФК? У тебя впереди долгие годы карьеры – готов все это время играть в Азии?
– У меня простая позиция по этому вопросу: главное – играть. Если нас не вернут в Европу, готов играть в Азии.
Ну а что еще делать? Не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги, – сказал нападающий сборной России и «Динамо».
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