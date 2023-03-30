Тюкавин о переходе в Азию: «Ну а что еще делать? Не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги»

высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Представляешь сборную России в АФК? У тебя впереди долгие годы карьеры – готов все это время играть в Азии?

– У меня простая позиция по этому вопросу: главное – играть. Если нас не вернут в Европу, готов играть в Азии.

Ну а что еще делать? Не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги, – сказал нападающий сборной России и « ».