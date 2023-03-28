Белоруков о переходе в Азию: «От безысходности можно и пойти. В Европе было 40 российских игроков, а через 20 лет осталось двое – вот и весь наш футбол»
Дмитрий Белоруков считает, что качество российского футбола ухудшается.
«Надеюсь, мы вернемся в Европу. Но нужно понимать, что сейчас мы многое теряем. И возвращаться придется с большим трудом. Важный показатель – присутствие российских футболистов в Европе. Раньше там было 40 человек. Прошло 20 лет – осталось двое. Вот и весь наш футбол.
Хотя в РФС все растет. От безысходности можно и в Азию пойти. Но и там, думаю, мы никому не нужны. Я пока света не вижу. Наш футбол становится хуже. И деградирует. Где свет?» – сказал бывший защитник «Зенита-2» и главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург
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