Белоруков о переходе в Азию: «От безысходности можно и пойти. В Европе было 40 российских игроков, а через 20 лет осталось двое – вот и весь наш футбол»

Теги Зенит Дмитрий Белоруков премьер-лига Россия УЕФА РФС Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Зенит-2 Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Белоруков считает, что качество российского футбола ухудшается.

«Надеюсь, мы вернемся в Европу. Но нужно понимать, что сейчас мы многое теряем. И возвращаться придется с большим трудом. Важный показатель – присутствие российских футболистов в Европе. Раньше там было 40 человек. Прошло 20 лет – осталось двое. Вот и весь наш футбол.

Хотя в РФС все растет. От безысходности можно и в Азию пойти. Но и там, думаю, мы никому не нужны. Я пока света не вижу. Наш футбол становится хуже. И деградирует. Где свет?» – сказал бывший защитник «Зенита-2» и главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург

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33 комментария

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BeastI666I
о! пятерочка ломиться или десяточка! посчитал он! отрицательную тенденцию выявил! дискредетация власти на лицо!
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Дмитрий9779
Ответ kutavlik
Из серии никто, и звать никак!!!!
А что сорок,о которых он говорит топарями были?
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Дмитрий9779
Ответ Любовь Мелехова
Миранчука забыл.
Не стал называть Миранчука и Головина,он видимо их имел в виду.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Пинающий Достоинства
Ой не к добру запускаются в сми эти «можно и пойти»….
да полный бардак учитывая как один старик на коленях у Кииайцев ползал вобще неудевительно
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АГОШКИН Алексей
Ответ kutavlik
20 лет....Никому ни о чем эта цифра не навевает???
Нет,только когда 8 лет говорят,сразу навевает)))
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Elegante
Ответ sebastian1410
Человек почти всю карьеру провел в Амкаре (больше 300 матчей), заезжал на сезон в Динамо, но в новостях указывают Зенит-2. Sports.ru найди уже нормальных новостников!
Здесь главное "Зенит" приплести
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Средний палец Кирана Тирни
Российские игроки лишь инструменты в руках мафии, которая от их зп получает дивиденды. В ином случае, уже бы давно Кузяевы, Дивеевы, Сафоновы, уж тем более Захарян и Пиняев играли бы в европейских середняках и аутсайдерах, что уже выше 15 из 16 команд РПЛ.
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Владислав Бондарчук
В 2003 сомневаюсь что было 40 игроков в Европе, был карпин мостовой Аленичев смертин, остальных и не вспомнить никого
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Dahl
Тролль этот Белоруков, вот что я могу сказать)))
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kutavlik
Ответ Дмитрий9779
Хайкин,Оздоев,Кокорин,Лунёв,Черышев,Иосифов,Крицюк,Филин,Кудряшов,Рудаков,Попович,Шари...да пошли мы ...Лодыгин,Морозов...
Из серии никто, и звать никак!!!!
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Artem Ka
Ответ marshalericsson1357
Может стоит указывать на причину всего этого мрака?
Конечно. Сейчас основной игрок Химок получает больше, чем тогда любой футболист даже Спартака. Плюс общий уровень жизни в РФ сильно вырос в сравнении с 90-ми. Поэтому мало кто хочет играть в Хихоне за пять штук евро в месяц до уплаты налогов
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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий9779
Хайкин,Оздоев,Кокорин,Лунёв,Черышев,Иосифов,Крицюк,Филин,Кудряшов,Рудаков,Попович,Шари...да пошли мы ...Лодыгин,Морозов...
Миранчука забыл.
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kutavlik
Ответ Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Сегодняшние паспортисты миллионеры по сравнению с теми кто уезжал в Европу в 90-е. Подавляющее большинство не готово играть в европейских середняках, ведь и здесь неплохо кормят
В том то и дело, что очень хорошо кормят. К тому же взамен ничего не требуют!!!!
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Eugene88
Какие 40? Даже в лучшие годы в топ лигах было считанное количество наших игроков
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kutavlik
Ответ СИ
«Где свет?» Свет в конце туннеля. Я считаю что Наш футбол попал в длинный тунель а тунель это нынешнее руководство рфс и рпл. Нужна смена руководства рфс и РПЛ чтобы наши футбольные дела пошли в гору.
Уйдет это газпромовское руководство, придет другое газпромовское руководство - что поменяется??? Ну, найдут еще какого-нибудь талантливого Ротенберга, поставят во главе сборной...
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kutavlik
Ответ Maxon SM
Надо этим "бюджетникам" оклады назад отмотать, на 20 лет назад - глядишь, забегают. Мотивация пропала :)
Да они и слово то такое не знают!!!!
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kutavlik
20 лет....Никому ни о чем эта цифра не навевает???
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Пинающий Достоинства
Ой не к добру запускаются в сми эти «можно и пойти»….
+3
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S.A.N.
Белорукову в Амкаре в начале 10-х платили в разы больше, чем сборникам в 90-е в московских клубах. Вот и весь наш футбол. Хорошо это или плохо- каждый сам решает.
+1
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Maxon SM
Надо этим "бюджетникам" оклады назад отмотать, на 20 лет назад - глядишь, забегают.
Мотивация пропала :)
+2
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jexOn
Ответ sebastian1410
Человек почти всю карьеру провел в Амкаре (больше 300 матчей), заезжал на сезон в Динамо, но в новостях указывают Зенит-2. Sports.ru найди уже нормальных новостников!
Ага, тоже хотел это написать. С Поповым цементировали оборону Амкара, а указывают Зенит-2
+2
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Tollie
Ответ sebastian1410
Человек почти всю карьеру провел в Амкаре (больше 300 матчей), заезжал на сезон в Динамо, но в новостях указывают Зенит-2. Sports.ru найди уже нормальных новостников!
от создателей "бывший нападающий Анжи и Эвертона Самюэль Это’о"
+8
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Дмитрий9779
Хайкин,Оздоев,Кокорин,Лунёв,Черышев,Иосифов,Крицюк,Филин,Кудряшов,Рудаков,Попович,Шари...да пошли мы ...Лодыгин,Морозов...
Ты сейчас серьезно?)
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ marshalericsson1357
Может стоит указывать на причину всего этого мрака?
Не, это слишком сложно
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whereissuso
От безысходности можно и в петлю пойти
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