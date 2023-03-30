Дюков сказал, что переход в Азию не обсуждали на исполкоме РФС: «Ключевые задачи – возвращение сборной к международным турнирам и участие в отборе ЧМ-2026»

рассказал, что вопрос перехода РФС в Азию не рассматривался на исполкоме.

– Что было сделано и когда будет ясность по переходу в Азию?

– Этого вопроса не было в повестке. 1 апреля было ориентировочным сроком. Хотели к этой дате согласовать с и УЕФА дорожную карту по возвращению сборных в официальные соревнованиям. Еще раз, это были ориентированные сроки.

Для нас главное не к 1 апреля с чем-то определиться. Задачу скорейшего возвравщения сборной к международным соревнованиям и в отборе к ЧМ-2026 с нас никто не отменял, они по-прежнему являются актуальными. Это ключевые задачи.

Вы знаете, что рабочая группа с участием ФИФА и УЕФА сформирована. Она работает регулярно. УЕФА параллельно ведет консультации с МОК. Есть определенный прогресс в переговорах. Но мы договорились с УЕФА, что не комментируем какие-то предварительные итоги. Когда мы договоримся, сделаем совместное заявление.

Сроки? Если бы все зависело только от нас, я был дал точный и конкретный ответ. В рабочей группе несколько участников. Трудно назвать какие-то конкретные сроки и перспективы.

Процесс переговоров может иметь характер от встречи к встрече. Мы продвигаемся в поисках решения. Следующее обсуждение планируется на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне. Консультации продолжатся.

– Поясните, как проходят переговоры? Это делаете вы или кто-то другой. И кто общается с той стороны

– Есть формальные и неформальные рабочие группы. Возглавляет группу Митрофанов. Можете к нему обратиться за соотвествующим комментарием. Я участвую в обсуждении вопросов. Когда у меня есть возможность встретиться и провести телефонные разговоры, я это делаю, – сказал президент .